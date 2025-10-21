Wall Street: Οριακές μεταβολές στους δείκτες – Ράλι για την General Motors

Άτονες οι συναλλαγές στη Wall Street την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται μια σειρά από εταιρικά αποτελέσματα, έχοντας παράλληλα και μια ανάσα μετά από το ράλι στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδιζε 47 μονάδες, ή 0,1%. Ο S&P 500 υποχωρούσε κατά 0,06%, ενώ ο Nasdaq χάνει 0,3%.

Η General Motors σημείωνε άλμα 11% αφότου αύξησε το outlook για ολόκληρο το έτος και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις. Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ μείωσε επίσης την εκτιμώμενη επίδραση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ για το έτος, λέγοντας ότι αναμένει να αντισταθμίσει περίπου το 35% αυτού του πλήγματος.

Επιπλέον, η Coca-Cola και η 3M καταγράφουν άνοδο 3% και περισσότερο από 2% αντίστοιχα, αφότου οι τελευταίες ανακοινώσεις τους ξεπέρασαν επίσης τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Η εβδομάδα είναι κομβική για τα εταιρικά αποτελέσματα, με το Netflix να αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματά του μετά το κλείσιμο σήμερα Τρίτη, ενώ η Tesla αναμένεται την Τετάρτη.

Τα δυνατά εταιρικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής φαίνεται να ωθούν το ευρύτερο ράλι της αγοράς, ιδίως εν μέσω μιας «συσκότισης» στα οικονομικά δεδομένα λόγω του lockdown της κυβέρνησης.

Πάνω από τα τρία τέταρτα των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet, που επικαλείται το CNBC.

Οι Big-Tech αναμένεται να αντιπροσωπεύουν ένα κυρίαρχο μερίδιο των κερδών, καθώς ο κλάδος παραμένει ισχυρός, με τις εταιρείες των Magnificent 7 να αναμένεται να αναφέρουν αύξηση κερδών 14,9% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με 6,7% για τις υπόλοιπες 493 εταιρείες του δείκτη.