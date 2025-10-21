Χρηματιστήριο: Πέρασε ξανά τον πήχη των 2.000 μονάδων – Κυριαρχία αγοραστών σε Τράπεζες, Metlen και ΟΠΑΠ

Κοντά στο υψηλότερο σημείο της ημέρας έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κυριαρχούν έναντι των πωλητών, επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη άνω των 2.000 μονάδων.

Με την ψυχολογία στο εξωτερικό να παραμένει υποστηρικτική, η ελληνική αγορά κατάφερε να ανακτήσει ένα μέρος της πρόσφατης πτωτικής κίνησης, αν και η μεταβλητότητα εξακολουθεί να βάζει «χαλινάρια» στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης των φετινών κορυφών (2.126 μονάδες).

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη ημέρα της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε σημαντική άνοδο κατά +1,15% και διαμορφώθηκε στις 2.019,25 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 23 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (1.996,23 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 37 μονάδες (από 1.991,87 έως 2.028,15 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 240,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 34,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, οι Πειραιώς – Εθνική – Alpha ενισχύθηκαν άνω του +2%, με τις Metlen και ΟΠΑΠ να παίρνουν πολύτιμες ανάσες. Συνέχεια στην ανοδική αντίδραση έδωσε η Titan Cement, ενώ η Coca Cola HBC κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος, παρότι ενδοσυνεδριακά έφθασε έως το -3%.

Ξεχώρισαν οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, με ώθηση από τις επαναγορές μετοχών και τις επικείμενες μερισματικές διανομές, διευρύνθηκε σημαντικά στο +1,79% και τις 2.326 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς σκαρφάλωσε στο +2,60% και τα 7,10 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολούθησε στο +2,51% και τα 3,465 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύτηκε στο +1,06% και τα 3,426 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκε στο +1,73% και τα 13,53 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου κινήθηκε στο +1,04% και τα 7,76 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να είναι σχεδόν αμετάβλητη στα 8,08 ευρώ (+0,1%). Στο +0,97% και το 1,464 ευρώ βρέθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,25% και 5.099 μονάδες), η μετοχή της Coca Cola HBC, παρότι έφθασε να υποχωρεί έως τα 39,5 ευρώ, κατάφερε να κλείσει στο +0,2% και τα 40,86 ευρώ. Η είδηση της ημέρας αφορούσε την εξαγορά – μαμούθ για το 75% της Coca Cola Beverages Africa, η οποία θα καταστήσει την ελληνική εισηγμένη στον Νο.2 εμφιαλωτή παγκοσμίως. Παράλληλα, η διοίκηση επανέλαβε το guidance του 2025 για αύξηση των καθαρών οργανικών εσόδων στο ανώτερο όριο του εύρους +6% έως +8%, καθώς και βελτίωση των οργανικών λειτουργικών κερδών στο ανώτερο όριο του εύρους +7% έως +11%. Για το 9μηνο δε, ανακοίνωσε άνοδο +8,1% σε επίπεδο οργανικών πωλήσεων (+5% στο γ’ τρίμηνο).

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Metlen πήρε βαθιά… ανάσα, ανακάμπτοντας στο +2,24% και τα 42,84 ευρώ, χάρη και στο report της Citi, το οποίο έδωσε τιμή – στόχο στα 52 ευρώ. Η μετοχή της Titan Cement επιμήκυνε την ανοδική, καθώς διευρύνθηκε στο +2,23% και τα 38,9 ευρώ, έχοντας ως καύσιμο την τιμή – στόχο της Optima Bank (50,5 ευρώ). Ράλι στο +4,6% και τα 8,10 ευρώ έτρεξε ο τίτλος της Viohalco, ο οποίος προσέγγισε εκ νέου τα ρεκόρ των 8,15 ευρώ, ενώ κέρδη άνω του +1% παρουσίασαν οι μετοχές των Jumbo, Aktor Group, ΔΑΑ και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Στον αντίποδα, οι τιμές των ΟΤΕ και Sarantis υποχώρησαν κατά τουλάχιστον -2%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,19% και 2.770 μονάδες), η μετοχή του AVAX ξεχώρισε στο +5,9% και τα 2,415 ευρώ, λαμβάνοντας στήριξη από το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Κέρδη στο +2,5% και τα 7,14 ευρώ σημείωσε ο τίτλος της Quest, ενώ στο +1% βρέθηκαν οι μετοχές των Dimand, Ideal, Intracom, Profile, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Κρι Κρι και ΟΛΘ. Αντίθετα, οι τιμές των Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, Intralot και Noval οπισθοχώρησαν κατά περισσότερο από -1%. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην ΕΚΤΕΡ, η οποία αναρριχήθηκε σε νέο υψηλό 25ετίας (+8,7% και 2,99 ευρώ), χάρη στο αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 82 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 26 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 18 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 137,7 δισ. ευρώ.

Επαναφορά στις 2.000 μονάδες

Με καθυστέρηση μίας… ημέρας ήρθε η ανάκαμψη των ελληνικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ανεβάζει αισθητά ρυθμούς και να σκαρφαλώνει εκ νέου άνω των 2.000 μονάδων.

Και μπορεί χθες η ανοδική προσπάθεια να ξέμεινε από δυνάμεις στο β’ μισό της συνεδρίασης, αλλά σήμερα τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά, με την αγορά να πατάει το πόδι στο γκάζι και να κλείνει κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.028 μονάδων.

Βέβαια, οι ανησυχίες για μια πιθανή διορθωτική κίνηση στο εξωτερικό, η οποία είναι ικανή να «ακουμπήσει» και την Αθήνα, παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής, ιδίως για όσο διάστημα παρατείνεται το υπάρχον καθεστώς της μεταβλητότητας.

Δίπλα στα παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε αφενός τις πιθανές αναδιατάξεις στις διεθνείς ροές κεφαλαίων με φόντο τη μετάταξη του Χ.Α. στις Αναπτυγμένες Αγορές, αφετέρου το «πατροπαράδοτο» profit taking, δεδομένου ότι η φετινή απόδοση του Γενικού Δείκτη «παίζει» άνω του +36%.

Κλειδί, σε κάθε περίπτωση, εξακολουθεί να αποτελεί η κίνηση σε συγκεκριμένες μετοχές του FTSE Large Cap, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική επενδυτική διάθεση. Τράπεζες, Metlen και ΟΠΑΠ λειτουργούν εδώ κι αρκετές ημέρες ως οι βασικοί σηματωροί.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η επενδυτική ψυχολογία είναι εμφανώς βελτιωμένη κατά την τρέχουσα εβδομάδα, έχοντας ως κινητήριο μοχλό τις μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο τίθενται τα «φρέσκα» εταιρικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, τα οποία αποτελούν «οδηγό» για την πορεία της οικονομίας.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 συσσωρεύει δυνάμεις (+0,12%) στην περιοχή των 572 μονάδων, με τον γερμανικό DAX να σταθεροποιείται στις παρυφές των 24.300 μονάδων (+0,15%). Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)