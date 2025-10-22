Τα 5+1 deals του Οκτωβρίου που αλλάζουν το Χρηματιστήριο

«Βροχή» πέφτουν τον Οκτώβριο οι επιχειρηματικές συμφωνίες και οι εταιρικές πράξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το τρέχον 30ήμερο να αποδεικνύεται άκρως παραγωγικό για τις εισηγμένες εταιρείες.

Είναι ενδεικτικό ότι από τις αρχές του μήνα έχουν προαναγγελθεί, ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί 5+1 σημαίνοντα deals, τα οποία υπόσχονται να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Ξεκινώντας από τον… «γάμο» αξίας 16 δισ. ευρώ, ΟΠΑΠ και Allwyn ανακοίνωσαν την προηγούμενη Δευτέρα (13/10) τη συνένωση των δύο εταιριών, η οποία θα οδηγήσει στον σχηματισμό της μεγαλύτερης εισηγμένης στο Χ.Α. αλλά και της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Το deal, αν και μεταμορφώνει τη φύση του ΟΠΑΠ σε μια περισσότερο αναπτυξιακή και λιγότερο μερισματική μετοχή, αναμένεται να δημιουργήσει έναν υπερ-εθνικό «πρωταθλητή», ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της χώρας. Ας σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης προϋποθέτει ότι το ποσοστό των διαφωνούντων μετόχων, δηλαδή όσων επιλέξουν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου στην προτεινόμενη τιμή των 19,04 ευρώ/μετοχή, δεν θα ξεπερνά το 5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Μένοντας στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών, στις 9 Οκτωβρίου ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 1,2 δισεκατομμυρίων νέων μετοχών της Intralot, οι οποίες προέκυψαν από την πολυδιάστατη και σύνθετη συμφωνία για την εξαγορά της Bally’s, συνολικού ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Η εισαγωγή έχει πλέον ανεβάσει την κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης σε επίπεδα άνω των 2 δισ. ευρώ, με τον Σου Κιμ να αποτελεί το νέο «αφεντικό», ελέγχοντας το 57,89% των δικαιωμάτων ψήφου.

Μόλις χθες, παράλληλα, η Coca – Cola HBC προχώρησε στη γνωστοποίηση ακόμη ενός μεγάλου deal, το οποίο αφορά την απόκτηση του 75% της Coca Cola Beverages Africa έναντι 2,6 δισ. δολαρίων (2,24 δισ. ευρώ). Η εξαγορά καθιστά την ελληνική εισηγμένη τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία εμφιάλωσης Coca-Cola παγκοσμίως, έχοντας ηγετική θέση τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αφρική.

Από εκεί και πέρα, φυσικά, την προηγούμενη Δευτέρα (13/10) δημοσιεύθηκε και η mega-συμφωνία της Eurobank για την απόκτηση του 80% της Eurolife Life, κάτι το οποίο επιτρέπει στην ελληνική τράπεζα να ελέγχει πλέον το 100% της ασφαλιστικής εταιρείας. Το τίμημα ορίστηκε στα 813 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη Πέμπτη (16/10), παράλληλα, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την έκδοση του «πράσινου» ομολόγου, διάρκειας πέντε ετών και ύψους 775 εκατ. ευρώ, ενώ μην ξεχνάμε και την έναρξη της δημόσιας πρότασης του Eonext για την ΕΧΑΕ, η οποία φιλοδοξεί να εντάξει την ελληνική αγορά στον ισχυρότερο χρηματιστηριακό όμιλο της Ευρώπης.

Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου, θα «τρέχει» έως τις 17 Νοεμβρίου, με τη σχέση ανταλλαγής (20 μετοχές της ΕΧΑΕ προς 1 μετοχή της Euronext) να αποτιμά την ΕΧΑΕ σε περίπου 380 εκατ. ευρώ.

Τα «χρυσά» deals του Οκτωβρίου (σε εκατ. ευρώ)

• ΟΠΑΠ: Συνένωση με Allwyn – 16000,0

• Intralot: Ολοκλήρωση εξαγοράς της Bally’s – 2666,0

• Coca Cola HBC: Απόκτηση του 75% της Coca Cola Beverages Africa – 2240,0

• ΔΕΗ: «Πράσινο» ομόλογο – 775,0

• Eurobank: Απόκτηση του υπόλοιπου 80% της Eurolife Life – 813,0

• Euronext: Δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ – 380,0*

*αφορά την αποτίμηση του 100% της ΕΧΑΕ

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)