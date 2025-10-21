Beyond Meat: Η νεά φρενίτιδα των meme stocks – Πώς άνοιξε η όρξη των επενδυτών για κρέας φυτικής προέλευσης

Όποιες και αν είναι οι διατροφικές προτιμήσεις των επενδυτών, το σίγουρο είναι ότι πολλοί έχουν διάθεση για ρίσκο. Αυτό αποδεικνύουν οι μετοχές της Beyond Meat που από το νέο ιστορικό χαμηλό στο οποίο υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα, ενισχύθηκαν ξαφνικά μετά από «έκρηξη» ενθουσιασμού από traders του διαδικτύου.

Η ιστορία της Beyond Meat, η οποία είναι μια εταιρεία που παράγει vegan, plant-based εναλλακτικές κρεάτων, μπορεί να ακούγεται γνωστή. Και αυτό γιατί είναι καθώς ακολουθεί την «συνταγή» της GameStop, της οποίας η μετοχή έκανε ράλι άνω του 2.000% στις αρχές του 2021 μετά από σχετικές αναρτήσεις του επενδυτή Κιθ Γκιλ στο Reddit.

Οι συνθήκες γύρω από την πρόσφατη άνοδο της μετοχής της Beyond Meat μοιάζουν τρομερά, με τον επενδυτή Ντιμίτρι Σεμενίκιν να φαίνεται πως προσπαθεί να κάνει για την Beyond Meat αυτό που έκανε ο Κιθ Γκιλ για την GameStop.

Προς το παρόν, ό,τι κάνει φαίνεται να πιάνει. Η μετοχή σημείωσε άνοδο 128% τη Δευτέρα, κλείνοντας στα 1,47 δολάρια ανά μετοχή. Την περασμένη εβδομάδα είχε καταρρεύσει στα 0,50 δολάρια.

Σε ανάρτησή του στο Reddit, ο Σεμενίκιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε αγοράσει περίπου το ένα εικοστό των μετοχών που κυκλοφορούσαν. Ανέλυσε περαιτέρω την αισιόδοξη εκτίμησή του σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το βράδυ της Κυριακής, με τίτλο «Γιατί αγόρασα το 4% των μετοχών της Beyond Meat».

«Η Beyond Meat πούλησε μετοχές σε νέους επενδυτές για σχεδόν 3 δολάρια ανά μετοχή και χρησιμοποίησε τα χρήματα για να αποπληρώσει το χρέος της. Αυτή η κίνηση ήταν αισιόδοξη για την Beyond, περιορίζονυτας τον προηγουμένως υψηλό κίνδυνο πτώχευσης και ενισχύοντας σημαντικά τον ισολογισμό της», εξήγησε στο βίντεό του.

Όπως και ο Κιθ Γκιλ , ο Σεμενίκιν δημοσιεύει στο Reddit και το YouTube με το ψευδώνυμο «Capybara Stocks». Εργάζεται στον τομέα κατασκευής ακινήτων και δήλωσε ότι η επενδυτική του στρατηγική επικεντρώνεται στον εντοπισμό εταιρειών με χαμηλές τιμές μετοχών και υψηλές χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και χρέος.

Η αισιόδοξη εκτίμηση του Σεμενίκιν εστιάζει στην ολοκλήρωση της ανταλλαγής μετατρέψιμων ομολόγων της Beyond Meat, η οποία οδήγησε την εταιρεία σε συμφωνία με τους ομολογιούχους για να ανταλλάξει ομόλογα λήξης το 2027 με 196 εκατομμύρια δολάρια σε νέα ομόλογα λήξης το 2030, καθώς και 316 εκατομμύρια νέες μετοχές.

Η ανακοίνωση προκάλεσε μεγάλη «βουτιά» στη μετοχή την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο ίδιος υποστηρίζει ότι η έκδοση νέων μετοχών παρερμηνεύτηκε από τους επενδυτές ως μια αρνητική εξέλιξη. Κατά την άποψή του, η δυναμική της ανταλλαγής ομολόγων της Beyond Meat έχει αυξήσει την πιθανότητα ενός μαζικού short-squeeze στη μετοχή. Πρόσθεσε επίσης ότι βλέπει τις πρόσφατες κινήσεις της εταιρείας ως εξασφάλιση χρόνου είτε για την ανάπτυξή της είτε για πιθανή εξαγορά της, και δεν ανησυχεί για τις αναφορές για μείωση της ζήτησης για τις εναλλακτικές επιλογές κρέατος.

Η αισιόδοξη στάση του φαίνεται πάντως να έχει κερδίσει τους traders του διαδικτύου. Καθώς η μετοχή της Beyond Meat άρχισε να ενισχύεται τη Δευτέρα, γρήγορα έγινε το κορυφαίο όνομα σε τάσεις στο r/WallStreetBets. Στοιχεία από το Stocktwits δείχνουν ότι το κλίμα μεταξύ των επενδυτών κατατάσσεται ως εξαιρετικά αισιόδοξο, ενώ ο όγκος μηνυμάτων γύρω από τη μετοχή έχει αυξηθεί. Οι αναφορές της μετοχής στο Reddit έχουν αυξηθεί κατά 84% τις τελευταίες 24 ώρες.