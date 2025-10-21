«SOS» για κρυπτονομίσματα και stablecoins από ESRB

Καμπανάκι σήμανε χθες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων και τα stablecoins.
Με νέα έκθεσή του, το ESRB εφιστά την προσοχή των εποπτικών αρχών σε καίρια σημεία με βάση τους κινδύνους που προκύπτουν. Συγκεκριμένα, η έκθεση τονίζει τους κινδύνους που απορρέουν από τα stablecoins που εκδίδονται από οντότητες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση, τα επενδυτικά προϊόντα κρυπτονομισμάτων γίνονται όλο και πιο προσβάσιμα στους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, ενώ αρχίζουν και προσφέρονται όλο και περισσότερο από οντότητες που ανήκουν στην ίδια ομάδα με άλλες χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες.
Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτές οι ομάδες ενδέχεται να λειτουργούν με αδιαφανείς εταιρικές δομές και να εμπλέκονται σε διασυνοριακό ρυθμιστικό αρμπιτράζ, μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις για την αποτελεσματική εποπτεία, ιδίως όταν οι ομάδες εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό τον λόγο, το ESRB ζητεί την καθιέρωση επίσημων μηχανισμών εποπτικής συνεργασίας και απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σε επίπεδο ομίλου.
Ο κανονισμός για τις αγορές κρυπτονομισμάτων (MiCAR) παρουσιάζει αδυναμίες, καθώς δεν προβλέπει ρητά την κοινή έκδοση σταθερών νομισμάτων από οντότητες της Ε.Ε. και τρίτων χωρών και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους συναφείς κινδύνους, τονίζει το Συμβούλιο.
Διττή στρατηγική
Για τον λόγο αυτό το ESRB προτείνει μια διττή στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
- Πρώτον, συνιστά στην Κομισιόν να μη θεωρήσει τα συστήματα αυτά ότι υπάγονται στο πλαίσιο του ισχύοντος MiCAR και θα πρέπει να λάβει μέτρα σχετικά με αυτό έως το τέλος του 2025.
- Δεύτερον, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δώσει σχετικές διευκρινίσεις, το ESRB καλεί τις αρμόδιες αρχές (όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και τις εθνικές εποπτικές αρχές) να μετριάσουν τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που προκύπτουν από τα εν λόγω συστήματα μέσω κατάλληλων διασφαλίσεων όπως ενισχυμένα εποπτικά μέτρα, στενότερη διεθνή συνεργασία και την εισαγωγή των απαραίτητων νομικών μεταρρυθμίσεων. Τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν, σύμφωνα με το ESRB, έως το τέλος του 2026, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να ακολουθήσουν έως το τέλος του 2027.