«SOS» για κρυπτονομίσματα και stablecoins από ESRB

Καμπανάκι σήμανε χθες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων και τα stablecoins.

Με νέα έκθεσή του, το ESRB εφιστά την προσοχή των εποπτικών αρχών σε καίρια σημεία με βάση τους κινδύνους που προκύπτουν. Συγκεκριμένα, η έκθεση τονίζει τους κινδύνους που απορρέουν από τα stablecoins που εκδίδονται από οντότητες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση, τα επενδυτικά προϊόντα κρυπτονομισμάτων γίνονται όλο και πιο προσβάσιμα στους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, ενώ αρχίζουν και προσφέρονται όλο και περισσότερο από οντότητες που ανήκουν στην ίδια ομάδα με άλλες χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες.

Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτές οι ομάδες ενδέχεται να λειτουργούν με αδιαφανείς εταιρικές δομές και να εμπλέκονται σε διασυνοριακό ρυθμιστικό αρμπιτράζ, μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις για την αποτελεσματική εποπτεία, ιδίως όταν οι ομάδες εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό τον λόγο, το ESRB ζητεί την καθιέρωση επίσημων μηχανισμών εποπτικής συνεργασίας και απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σε επίπεδο ομίλου.

Ο κανονισμός για τις αγορές κρυπτονομισμάτων (MiCAR) παρουσιάζει αδυναμίες, καθώς δεν προβλέπει ρητά την κοινή έκδοση σταθερών νομισμάτων από οντότητες της Ε.Ε. και τρίτων χωρών και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους συναφείς κινδύνους, τονίζει το Συμβούλιο.

Διττή στρατηγική

Για τον λόγο αυτό το ESRB προτείνει μια διττή στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: