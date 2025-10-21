Χρηματιστήριο: «Πολιορκία» των 2.000 μονάδων, παρά τις πιέσεις στην Coca Cola HBC

Νέα προσπάθεια για την ανακατάληψη των 2.000 μονάδων καταβάλλει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διατηρούν (έστω και με δυσκολία) τα ηνία των πρωτοβουλιών για 2η διαδοχική συνεδρίαση.

Ωστόσο, η μεταβλητότητα και οι… δεύτερες σκέψεις παραμένουν στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής, βάζοντας «χαλινάρια» στην απόπειρα αντίδρασης από το καθοδικό σπιράλ της προηγούμενης εβδομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη ημέρα του τρέχοντος πενθήμερου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει μικρή άνοδο κατά +0,14% και διαμορφώνεται στις 1.999,05 μονάδες, κερδίζοντας κάτι λιγότερο από τρεις μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (1.996,23 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε εννέα μονάδες (από 1.991,87 έως 2.002,21 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 5 δισ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Coca Cola HBC αναδιπλώνει κάτω των 40 ευρώ, μετά την εξαγορά της Coca Cola Africa έναντι 2,6 δισ. δολαρίων. Από εκεί και πέρα, οι τράπεζες εμφανίζουν μικτά πρόσημα, ενώ το ράλι συνεχίζει η EIS, η οποία γράφει νέο υψηλό 9ετίας.

Στασιμότητα στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης δείχνει σημάδια στασιμότητας στις παρυφές των 2.300 μονάδων, καθώς αυτήν τη στιγμή «παίζει» στο +0,12% και τις 2.288 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ενισχύεται στο +0,61% και τα 6,962 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολουθεί στο +0,21% και τα 3,387 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται στο +0,24% και τα 3,398 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας οπισθοχωρεί στο -0,79% και τα 13,195 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου κινείται στο +0,26% και τα 7,70 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να είναι αμετάβλητη στα 8,07 ευρώ. Στο +0,28% και το 1,454 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,33% και 5.052 μονάδες), η μετοχή της Coca Cola HBC αναδιπλώνει στο -2,11% και τα 39,92 ευρώ, αντιδρώντας στην εξαγορά – μαμούθ για το 75% της αφρικανικής εταιρείας. Παράλληλα, η διοίκηση επανέλαβε το guidance του 2025 για αύξηση των καθαρών οργανικών εσόδων στο ανώτερο όριο του εύρους +6% έως +8%, καθώς και βελτίωση των οργανικών λειτουργικών κερδών στο ανώτερο όριο του εύρους +7% έως +11%. Για το 9μηνο δε, ανακοίνωσε άνοδο +8,1% σε επίπεδο οργανικών πωλήσεων (+5% στο γ’ τρίμηνο).

Στον αντίποδα, η μετοχή της Titan Cement επιμηκύνει την πορεία ανάκαμψης, καθώς διευρύνεται στο +1,45% και τα 38,6 ευρώ, έχοντας ως καύσιμο την τιμή – στόχο της Optima Bank (50,5 ευρώ). Οι τίτλοι των ΔΕΗ, Viohalco και Cenergy ακολουθούν με άνοδο κάτω του +1%. Στο μεταξύ, τρία μεγάλα πακέτα αξίας 9,2 εκατ. ευρώ έχουν αλλάξει χέρια στην Jumbo, με τις προσυμφωνημένες συναλλαγές να γίνονται στην τιμή των 27 ευρώ. Στο ταμπλό, η αξία της εισηγμένης κινείται στο +0,52% και τα 27,1 ευρώ/μετοχή.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,09% και 2.767 μονάδες), η μετοχή της Ελλάκτωρ συνεχίζει το ράλι για 3η διαδοχική ημέρα, διαπραγματευόμενη στο +0,7% και το 1,58 ευρώ, χάρη στη διανομή νέου μερίσματος 0,5 ευρώ/μετοχή (στις 22/12 η αποκοπή). Την ίδια στιγμή, οι μετοχές των Profile και Dimand ενισχύονται κατά τουλάχιστον +1%, με τις μετοχές των AVAX και Κρι Κρι να έπονται στο +0,7%. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην EIS, η οποία αναρριχάται σε νέο υψηλό 9ετίας (+2,7% και 1,55 ευρώ), χάρη στην ολοκλήρωση του deal πώλησης του ιδιόκτητου ακινήτου, κάτι το οποίο μηδενίζει τον τραπεζικό δανεισμό κι αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμα στα 7 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 68 μετοχές κινούνται ανοδικά, 21 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 14 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 136,7 δισ. ευρώ.

Νέα ευκαιρία για τις 2.000 μονάδες

Δεύτερη ευκαιρία για την ανακατάληψη των 2.000 μονάδων φαίνεται ότι έχει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, δεδομένου του θετικού κλίματος που επικρατεί στο εξωτερικό -και κυρίως στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο Γενικός Δείκτης χθες ναι μεν έβγαλε μια πρώτη αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί, το οποίο έφερε πρόσκαιρα τα χαμηλά 2,5 μηνών, αλλά το τελικό πρόσημο (+0,44%) άφησε μια περισσότερο πικρή παρά γλυκιά γεύση.

Κι αυτό, διότι η ελληνική αγορά αφενός έκλεισε αρκετά μακριά από το υψηλό ημέρας (1.996 Vs 2.023 μονάδες), αφετέρου δεν κατάφερε να επιστρέψει στο οχυρό των 2.000 μονάδων, το οποίο αποτελεί το ψυχολογικό ορόσημο της Αθήνας.

Με δεδομένη τη διατήρηση του θετικού κλίματος στο εξωτερικό, δεν αποκλείεται οι αγοραστές να έχουν σήμερα μια νέα ευκαιρία για μια πειστικότερη αντίδραση.

Κλειδί, βέβαια, εξακολουθεί να αποτελεί η κίνηση σε συγκεκριμένες μετοχές του FTSE Large Cap, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική επενδυτική διάθεση. Τράπεζες, Metlen και ΟΠΑΠ λειτουργούν εδώ κι αρκετές ημέρες ως οι βασικοί σηματωροί.

Παρά την τρέχουσα αναδίπλωση (-6,1%) από τις «κορυφές» του 2025 (2.126 μονάδες), ας μην ξεχνάμε ότι ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κερδίζει περισσότερο από +35% μέσα στο τρέχον έτος, οδεύοντας ολοταχώς για τον 5ο χρόνο της εξελισσόμενης bull market.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η επενδυτική ψυχολογία είναι εμφανώς βελτιωμένη στην τρέχουσα εβδομάδα, έχοντας ως κινητήριο μοχλό τις μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο τίθενται τα «φρέσκα» εταιρικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, τα οποία αποτελούν «οδηγό» για την πορεία της οικονομίας.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 συσσωρεύει δυνάμεις (+0,11%) στην περιοχή των 572 μονάδων, με τον γερμανικό DAX να σταθεροποιείται στις παρυφές των 24.300 μονάδων (+0,06%). Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά αρνητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)