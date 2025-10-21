Χρηματιστήριο: Δεύτερη ευκαιρία για τις 2.000 μονάδες

Δεύτερη ευκαιρία για την ανακατάληψη των 2.000 μονάδων φαίνεται ότι θα έχει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, δεδομένου του θετικού κλίματος που αναμένεται να διατηρηθεί στο εξωτερικό.

Ο Γενικός Δείκτης χθες ναι μεν έβγαλε μια πρώτη αντίδραση, μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί, αλλά το τελικό πρόσημο (+0,44%) άφησε μια περισσότερο πικρή παρά γλυκιά γεύση.

Κι αυτό, διότι η ελληνική αγορά αφενός έκλεισε αρκετά μακριά από το υψηλό ημέρας (1.996 Vs 2.023 μονάδες), αφετέρου δεν κατάφερε να επιστρέψει στο οχυρό των 2.000 μονάδων, το οποίο αποτελεί το ψυχολογικό ορόσημο της Αθήνας.

Με δεδομένη τη διατήρηση του θετικού κλίματος στο εξωτερικό, δεν αποκλείεται οι αγοραστές να έχουν σήμερα μια νέα ευκαιρία για μια πειστικότερη αντίδραση.

Κλειδί, βέβαια, εξακολουθεί να αποτελεί η κίνηση σε συγκεκριμένες μετοχές του FTSE Large Cap, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική επενδυτική διάθεση. Τράπεζες, Metlen και ΟΠΑΠ λειτουργούν εδώ κι αρκετές ημέρες ως οι βασικοί σηματωροί.

Παρά την τρέχουσα αναδίπλωση (-6,1%) από τις «κορυφές» του 2025 (2.126 μονάδες), ας μην ξεχνάμε ότι ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κερδίζει περισσότερο από +35% μέσα στο τρέχον έτος, οδεύοντας ολοταχώς για τον 5ο χρόνο της εξελισσόμενης bull market.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η επενδυτική ψυχολογία είναι εμφανής βελτιωμένη, έχοντας ως κινητήριο μοχλό τις μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο τίθενται τα «φρέσκα» εταιρικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, τα οποία αποτελούν «οδηγό» για την πορεία της οικονομίας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)