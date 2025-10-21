Σταθεροποιητικά το δολάριο

Σταθεροποιητικές τάσεις παρουσίαζε χθες το δολάριο έναντι του γιεν, καθώς οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους στις πολιτικές εξελίξεις στην Ιαπωνία και στη Γαλλία, την ώρα που παραμένουν οι ανησυχίες για τους πιστωτικούς κινδύνους στις ΗΠΑ. Το γιεν έχασε έδαφος, καθώς η σκληροπυρηνική συντηρητική Σανάε Τακαΐτσι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας μετά την κοινοβουλευτική ψηφοφορία. Η ανάληψη της εξουσίας από την Τακαΐτσι εγείρει ανησυχίες στους κύκλους των επενδυτών αναφορικά με τα σχέδιά της για δημοσιονομική επέκταση, πολιτική που θα ασκούσε πιέσεις στο γιεν. Το δολάριο ενισχύθηκε 0,03% έναντι του γιεν, στα 150,53, αφού αρχικά έφθασε έως τα 151,20. Ο δείκτης δολαρίου σταθεροποιήθηκε επίσης στις 98,54 μονάδες, με άνοδο 0,11%, ενώ το ευρώ προσπάθησε να βρει μία ισορροπία στο 1,1651 έναντι του δολαρίου, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Γαλλία, μετά τη νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από τον οίκο S&P. Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι αντοχές του δολαρίου θα δοκιμαστούν σε πολλά μέτωπα: στο παρατεταμένο shutdown, στις εμπορικές εντάσεις με την Κίνα και στη διάθεση των καταναλωτών για δαπάνες.