Wall Street: Ανοδικό κλείσιμο με οδηγό την Apple και προσδοκίες για τέλος του shutdown

Με άνοδο έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, χάρη στο άλμα της Apple, με τους επενδυτές να ευελπιστούν στο τερματισμό του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, αναμένουν τα εταιρικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου από τα μεγάλα ονόματα της εταιρικής Αμερικής, όπως και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Ο Dow Jones έκλεισε στις 46.706,58 μονάδες με άνοδο 515,97 μονάδων ή 1,1%. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,1% για να τερματίσει στις 6.735,13 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 1,4% στις 22.990,54 μονάδες.

Η Apple καθοδήγησε την άνοδο της αγοράς, κλείνοντας με κέρδη 4% σε ιστορικό υψηλό, μετά από αναβάθμιση της αξιολόγησης της μετοχής της σε «αγορά» πιο «ουδέτερη» από την εταιρεία Loop Capital. Η εταιρεία υπογράμμισε τη βελτίωση της ζήτησης για τα iPhone, δηλώνοντας: «Βρισκόμαστε πλέον στην αρχή ενός πολυαναμενόμενου κύκλου υιοθέτησης, που υποδεικνύει συνεχή αύξηση των πωλήσεων iPhone έως το 2027».

Ώθηση στην αγορά προσέφερε και η αισιοδοξία γύρω από την πιθανή λήξη του κυβερνητικού shutdown, το οποίο βρίσκεται πλέον στην 20ή ημέρα. Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε στο CNBC ότι το shutdown «πιθανότατα θα τελειώσει εντός της εβδομάδας». Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως “μετριοπαθείς Δημοκρατικοί” θα συνεργαστούν για μια συμφωνία και ότι ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να λάβει αυστηρότερα μέτρα αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Οι αγορές ξεκινούν μετά από μια εβδομάδα μεταβλητότητας, η οποία όμως έκλεισε με θετικό πρόσημο, παρά την ένταση με την Κίνα, τις ζημιές τραπεζών από προβληματικά δάνεια και τη διόρθωση μετοχών υψηλής τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η δυναμική έναρξη της περιόδου ανακοινώσεων αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου ενισχύει το κλίμα, όπως και οι προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων από την Φέντεραλ Ριζέρβ κατά 25 μονάδες βάσης από την Fed στο τέλος Οκτωβρίου.

Μέχρι στιγμής, το 76% των 58 εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προβλέψεις, έναντι μέσου όρου 68% για την πρώτη εβδομάδα και 73% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την Bank of America.

Αυτή την εβδομάδα αναμένονται αποτελέσματα από σημαντικές εταιρείες όπως Netflix, Coca-Cola, Tesla και Intel. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να είναι ισχυρά, επισκιάζοντας πιθανές μακροοικονομικές δυσκολίες.

Οι αγορές συνέχισαν να ξεπερνούν τους φόβους για πιστωτικούς κινδύνους που είχαν προκαλέσει πτώση την Πέμπτη. Η ανησυχία προήλθε από αποκαλύψεις των Zions Bancorporation και Western Alliance για προβληματικά δάνεια, που οδήγησαν σε πιέσεις στις μετοχές περιφερειακών τραπεζών. Οι δύο μετοχές ανέκαμψαν τη Δευτέρα, με άνοδο 4% η καθεμία.

«Οι αγορές βγαίνουν από το τέλμα του εμπορικού δράματος με την Κίνα και του αδιεξόδου για το shutdown και επικεντρώνονται πλέον στη νομισματική πολιτική και τα αποτελέσματα, που είναι πιο θετικά και καθοριστικά», δήλωσε ο Τζέιμι Κοξ, διαχειριστής κεφαλαίων στη Harris Financial Group. «Οι αγορές διευρύνονται και οι επενδυτές θα ήταν φρόνιμο να επωφεληθούν όσο διαρκεί».

Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν άνοδο και την Παρασκευή, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για πιθανή εμπορική συμφωνία με την Κίνα ενόψει της συνάντησής του με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα αργότερα μέσα στον μήνα.

Ο Τραμπ επαναβεβαίωσε τη Δευτέρα την αισιοδοξία του, λέγοντας ότι αναμένει μια «δίκαιη» συμφωνία με την Κίνα.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι θεωρεί πως η ένταση με την Κίνα έχει αποκλιμακωθεί, και ότι πιθανότατα θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ. Αυτές οι δηλώσεις μετρίασαν τις ανησυχίες των επενδυτών ότι ο Τραμπ θα επιβάλει την πρόσθετη επιβάρυνση 100% σε κινεζικές εισαγωγές από την 1η Νοεμβρίου.