Χρηματιστήριο: Το διήμερο ράλι στην Ελλάκτωρ

Περισσότερο από +20% κερδίζει στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις η μετοχή της Ελλάκτωρ, η οποία έχει «γυρίσει» στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο (1,57 ευρώ), έχοντας ως όχημα τη νέα διανομή του 0,50 ευρώ (αποκοπή στις 22/12).

Βέβαια, το μεγάλο ζητούμενο εξακολουθεί να αφορά την επόμενη ημέρα και το ποιος θα είναι ο νέος επιχειρηματικός προσανατολισμός της εισηγμένης.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)