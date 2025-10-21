Logo Image

Χρηματιστήριο: Το διήμερο ράλι στην Ελλάκτωρ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Το διήμερο ράλι στην Ελλάκτωρ

(EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Άλμα στα υψηλά 7μήνου

Περισσότερο από +20% κερδίζει στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις η μετοχή της Ελλάκτωρ, η οποία έχει «γυρίσει» στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο (1,57 ευρώ), έχοντας ως όχημα τη νέα διανομή του 0,50 ευρώ (αποκοπή στις 22/12).

Βέβαια, το μεγάλο ζητούμενο εξακολουθεί να αφορά την επόμενη ημέρα και το ποιος θα είναι ο νέος επιχειρηματικός προσανατολισμός της εισηγμένης.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube