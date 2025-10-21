Χρηματιστήριο: Η Morgan Stanley έκοψε τα… φτερά του Αεροδρομίου

Logo Image

Τα… φτερά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών έκοψε η Morgan Stanley, η οποία υποβάθμισε σε underweight τη σύσταση και μείωσε την τιμή – στόχο στα 9,6 ευρώ.

Σύμφωνα με το επίμαχο report, η καθοδική αναθεώρηση συνιστά απόρροια των περιορισμένων περιθωρίων ανόδου, με τον κίνδυνο μιας διόρθωσης να έχει αυξηθεί στο τελευταίο χρονικό διάστημα.

Βέβαια, υπάρχουν άλλοι αναλυτές, οι οποίοι εξακολουθούν να θέτουν τον πήχη υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα 11 ευρώ/μετοχή. 

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

