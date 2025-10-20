Χρηματιστήριο: Η μεταβλητότητα «έφραξε» τον δρόμο προς τις 2.000 μονάδες

Αυξημένη αποδείχθηκε η μεταβλητότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη ναι μεν να επιστρέφει σε θετικό έδαφος, αλλά να κλείνει αρκετά μακριά από το υψηλό ημέρας.

Μάλιστα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική αγορά να μην καταφέρει να ανακτήσει το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, παρά το γεγονός ότι την ίδια στιγμή ο DΑΧ στη Φρανκφούρτη ενισχύεται κατά περισσότερο από +1,5%.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε μετρημένη άνοδο κατά +0,44% και διαμορφώθηκε στις 1.996,23 μονάδες, κερδίζοντας περίπου εννέα μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε στις 34 μονάδες (από 1.989,91 έως 2.023,26 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 235,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 52,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Εθνική ξεχώρισε με άνοδο άνω του +2,6%, με την Titan Cement να ίπταται σχεδόν στο +4% και να επιστρέφει στα 38 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Metlen συνέχισε την καθοδική κίνηση, υποχωρώντας κάτω των 42 ευρώ.

Επιφυλακτική άνοδος στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης ναι μεν έβγαλε αντίδραση μετά το πενθήμερο καθοδικό σερί, αλλά έκλεισε με μετριοπαθή άνοδο στο +0,76% και τις 2.285 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αναρριχήθηκε στο +2,62% και τα 13,30 ευρώ, ξεχωρίζοντας από τον κλάδο. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολούθησε στο +0,41% και τα 6,92 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύτηκε στο +0,30% και τα 3,38 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank μειώθηκε στο -0,32% και τα 3,39 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου συσσώρευσε στο +0,26% και τα 7,68 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να οπισθοχωρεί στο -1,94% και τα 8,07 ευρώ. Στο +0,83% και το 1,45 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,45% και 5.036 μονάδες), η μετοχή της Titan Cement πήρε βαθιά… ανάσα, καθώς διευρύνθηκε στο +3,9% και τα 38,05 ευρώ, προσεγγίζοντας ξανά τα 3 δισ. ευρώ σε όρους αποτίμησης. Οι τίτλοι των Helleniq Energy, Viohalco, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ ακολούθησαν με κέρδη άνω του +1%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Metlen έδωσε συνέχεια στη μεταβλητότητα, διολισθαίνοντας στο -1,55% και τα 41,9 ευρώ. Πτώση άνω του -1,2% εμφάνισε η μετοχή της Motor Oil, ενώ η τιμή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά την υποβάθμιση της σύστασης και της τιμής-στόχου από τη Morgan Stanley, περιορίστηκε στο -2,6% και τα 10,07 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,07% και 2.764 μονάδες), η μετοχή της Ελλάκτωρ έδωσε συνέχεια στο ξέφρενο ράλι, καθώς αναρριχήθηκε περαιτέρω στο +5,91% και το 1,578 ευρώ, στον απόηχο της νέας διανομής ύψους 0,50 ευρώ. Κέρδη άνω του +2% σημείωσαν και οι μετοχές των Noval Property, Κρι Κρι και Ideal Holdings, με τις τιμές των AVAX και Alumil να έπονται στο +1,7% και +1,6% αντίστοιχα. Αντίθετα, η μετοχή της Fourlis οπισθοχώρησε στο -2,5% και τα 4,25 ευρώ, με τους τίτλους των ΑΔΜΗΕ και Intralot να χάνουν πέριξ του -1%. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις ΙΛΥΔΑ (+10%) και EIS (+9,5%), οι οποίες σκαρφάλωσαν σε ιστορικό ρεκόρ (5,7 ευρώ) και υψηλό 9ετίας (1,5 ευρώ), αντίστοιχα.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 82 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 34 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ εννέα μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 136,4 δισ. ευρώ.

Η επόμενη ημέρα στο Χρηματιστήριο

Σε κρίσιμα επίπεδα βρίσκεται πλέον το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η πενθήμερη πτώση της προηγούμενης εβδομάδας αφενός έχει «χαλάσει» τη βραχυπρόθεσμη τάση, με τον Γενικό Δείκτη να πέφτει κάτω των πρώτων κινητών μέσων όρων (30 και 50 ημερών), αφετέρου έχει «θολώσει» τις προοπτικές της επόμενης ημέρας.

Φυσικά, το μεγάλο ερώτημα αφορά το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα. Οι πωλητές θα συνεχίσουν να έχουν τον έλεγχο των κινήσεων, βάζοντας ένα οριστικό «στοπ» στο σερί των 11 κερδοφόρων μηνών (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25) ή η πρόσφατη πτώση δημιουργεί τις συνθήκες για την επάνοδο των αγοραστών, στη βάση μιας ελκυστικότερης τιμής εισόδου για όσους επενδυτές επιθυμούν να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο;

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η απάντηση θα κριθεί σε 4+1 παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τη βραχυπρόθεσμη τάση. Αναλυτικότερα:

• Επιλεκτικές πιέσεις: Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, οι ρευστοποιήσεις εστίασαν -για διάφορους λόγους- σε συγκεκριμένες εισηγμένες του Χ.Α., οι οποίες αποτελούν σηματωρούς της ελληνικής αγοράς. Το πώς θα αντιδράσουν οι συγκεκριμένες μετοχές, μετά τις ισχυρές πιέσεις, συνιστά παράγοντας – κλειδί για την επόμενη ημέρα στο ταμπλό των Αθηνών.

• Profit taking: Οι μεγάλες αποδόσεις του 2025 δίνουν την ευκαιρία στους επενδυτές να κατοχυρώσουν ένα μέρος των φετινών κερδών, με το παράδειγμα των τραπεζών να είναι το πλέον χαρακτηριστικό. Η έκταση και η χρονική διάρκεια του εξελισσόμενου profit taking θεωρούνται παράγοντες «Χ» για τις επικαιροποιημένες επιλογές των επενδυτών μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

• Αποτιμήσεις: Η αναδίπλωση σε σχέση με τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες) έχει καταστήσει ελαφρώς ελκυστικότερες τις τιμές των εισηγμένων, με τον τρέχον δείκτη P/E (price to earnings) να κυμαίνεται στο 11,8x κατά μέσο όρο. Βέβαια, τo discount σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη έχει «ψαλιδιστεί» σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα τα όποια περιθώρια ανόδου να προκύπτουν ως απόρροια των προσδοκιών για περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, για νέα επιχειρηματικά deals και για την επιθυμία των επενδυτών να «αγοράσουν» σε υψηλότερες τιμές, έχοντας το βλέμμα στην επαναφορά του Χ.Α. στο «κλαμπ» των Αναπτυγμένων Αγορών.

• Εταιρικά μεγέθη: Μια πρώτη γεύση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών θα έχει η επενδυτική κοινότητα τις επόμενες ημέρες, όταν αρχίσει η δημοσίευση των εταιρικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου και του 9μήνου. Θα πρόκειται για ένα πραγματικό «τεστ», όσον αφορά τα περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας με ορίζοντα το τελευταίο τρίμηνο του 2025 αλλά και το σύνολο του 2026.

• Ξένες αγορές: Όλα αυτά, βέβαια, συνιστούν «κενό γράμμα», εφόσον δεν ληφθεί υπόψη ο διεθνής παράγοντας. Οι εκτιμήσεις για τη βραχυπρόθεσμη κίνηση του Γενικού Δείκτη είναι αδύνατο να μην συμπεριλαμβάνουν το τι συμβαίνει στις δύο όχθες του Ατλαντικού Ωκεανού, ιδίως μετά την ανάφλεξη των ανησυχιών για τη σταθερότητα των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των αναλυτών παραμένει στραμμένη στις ανησυχίες για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑΠ, την ίδια στιγμή που το ενδιαφέρον σταδιακά μετατοπίζεται και προς τα εταιρικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στις προκλήσεις.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,89% και τις 571 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +1,69% και να επιστρέφει άνω των 24.000 μονάδων. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα θετικό ξεκίνημα, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του +0,5%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)