Ένας νέος «ταύρος» στην Τεχνολογία – Το γερό… rebranding και το ράλι του +20% στον Οκτώβριο

Μόλις πριν λίγους μήνες αποφάσισε να κάνει ένα… γερό rebranding και να συστηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως ο επικεφαλής μίας πολλά υποσχόμενης και εξωστρεφούς τεχνολογικής εταιρείας με διεθνή εμβέλεια.

Ο λόγος για τον Στάθη Ταυρίδη, ιδρυτή και CEO της πρώην Ευρωσύμβουλοι – νυν EIS, ο οποίος αφουγκράζεται με θετικό τρόπο τις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς στην πορεία μετασχηματισμού από μια εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μια tech-εταιρεία με άξονα την άμυνα, την πράσινη ανάπτυξη και τις τεχνολογίες διττής χρήσης.

Για τον Στάθη Ταυρίδη, ο οποίος πριν μερικά χρόνια έβλεπε την εταιρεία να ασφυκτιά στη μέγγενη της Επιτήρησης και των συσσωρευμένων χρεών, τα όσα συμβαίνουν σήμερα έρχονται να γράψουν το κεφάλαιο ενός story με ευχάριστο κι αισιόδοξο τέλος.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και η σταθεροποίηση της κερδοφορίας, σε συνδυασμό με τα «γενναία» περιθώρια EBITDA (35%), σφραγίζουν ένα ολικό comeback για την εισηγμένη, η οποία δείχνει να έχει ξεφεύγει οριστικά από τις αρνητικές επιδόσεις των προηγούμενων ετών. Μάλιστα, ο CEO αισιοδοξεί ότι η κερδοφορία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τόσο στο β’ εξάμηνο του 2025, όσο και στο σύνολο του 2026.

Στα… προσεχώς νέα deals

Η σημαντικότερη κατάκτηση για τον Στάθη Ταυρίδη, όμως, αφορά το γεγονός ότι η EIS αποτελεί πλέον μια εισηγμένη με μηδενικό δανεισμό, καθώς η πώληση του ιδιόκτητου ακινήτου έρχεται να κλείσει όλες τις τρύπες.

Την ίδια στιγμή, τα ταμειακά διαθέσιμα συνεχίζουν την πορεία βελτίωσης, καθώς αυτήν τη στιγμή ξεπερνούν το ποσό των 7 εκατ. ευρώ (πολλαπλάσια της περσινής περιόδου).

Αυτές οι δύο εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία στον CEO να εμπλακεί με μεγαλύτερη άνεση σε διερευνητικές συζητήσεις και επαφές, με στόχο τη συμμετοχή σε νέες δραστηριότητες, υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες θα διαφοροποιήσουν περαιτέρω τις πηγές της λειτουργικής κερδοφορίας.

Φυσικά, το εγχείρημα του restart βρίσκεται ακόμη σε βρεφικά στάδια. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί ότι τα πρώτα δείγματα – γραφής είναι ικανοποιητικά για τον Στάθη Ταυρίδη, ο οποίος ξεκίνησε να χτίζει βήμα – βήμα την εταιρεία τη δεκαετία του ’90, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον Πάρι Κοκορότσικο.

Και η αντίδραση της αγοράς προς το παρόν είναι απολύτως θετική, με τη μετοχή να κάνει ράλι άνω του +20% μέσα στον Οκτώβριο, σκαρφαλώνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2016 και επαναφέροντας τη συνολική αποτίμηση κοντά στην περιοχή των 25 εκατ. ευρώ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)