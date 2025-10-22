Χρηματιστήριο: Γιατί «φούσκωσε» το παθητικό των Εισηγμένων

Αυξημένες κατά 3,3 δισ. ευρώ αποδεικνύονται οι συνολικές υποχρεώσεις των μη τραπεζικών εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες ανέρχονται σε 94,272 δισ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2025 (από 90,954 δισ. ευρώ το β’ εξάμηνο του 2024).

Βέβαια, η άνοδος στο παθητικό, όπως αλλιώς μπορούμε να αναφέρουμε τις υποχρεώσεις, παρότι αποτελεί έξτρα βάρος για τις εισηγμένες, δεν εμπνέει σημαντική ανησυχία, δεδομένης της αντίστοιχης αύξησης και στο ενεργητικό.

Από την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτει ότι το «φουσκωμένο» παθητικό συνιστά απότοκο τριών βασικών στοιχείων:

α) των υψηλότερων δανειακών υποχρεώσεων,

β) της φυσιολογικής αύξησης σε μισθούς εργαζομένων αλλά και

γ) του μεγαλύτερου κόστους για αγορασμένα αγαθά ή υπηρεσίες (υποχρεώσεις προς προμηθευτές).

Εξετάζοντας τώρα τις επιμέρους εισηγμένες, το πλέον βαρύ παθητικό ανήκει στη ΔΕΗ με 21,4 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν οι Coca Cola HBC, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Helleniq Energy με συνολικές υποχρεώσεις από 5,5 έως 8,4 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο θεωρείται φυσιολογικό αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος και το εκτόπισμά τους.

Ας σημειωθεί ότι, εξαιρώντας τις τράπεζες, ο αριθμός όσων έχουν παθητικό άνω του 1 δισ. ευρώ ανέρχεται σε 20 -όσο δηλαδή κι πέρυσι. Οι υπόλοιπες 15 είναι οι εξής: Motor Oil, Viohalco, ΟΤΕ, Lamda Development, Aegean Airlines, Prodea, Cenergy, Titan Cement, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΟΠΑΠ, Aktor Group, AVAX και Autohellas.

Από εκεί και πέρα, ακόμη 35 εισηγμένες έχουν σύνολο υποχρεώσεων άνω των 100 εκατ. ευρώ, ενώ 63 «παίζουν» σε επίπεδα κάτω των 100 εκατ. ευρώ -εξ αυτών οι 15 έχουν παθητικό μικρότερο των 10 εκατ. ευρώ, κάτι βέβαια, που σχετίζεται και με το μικρό τους μέγεθος. Εξαίρεση αποτελεί ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, του οποίου οι υποχρεώσεις κυμαίνονται κάτω του 1 εκατ. ευρώ, παρότι το συνολικό ενεργητικό υπερβαίνει τα 802 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις αποκλίσεις σε σχέση με την περσινή σεζόν, η μεγαλύτερη άνοδος ανήκει στην Coca Cola HBC με 1 δισ. ευρώ, ενώ έπονται οι Helleniq Energy με 541 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ με 370 εκατ. ευρώ, η Viohalco με 252 εκατ. ευρώ και οι AVAX – Aegean Airlines με 208 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη μείωση στο παθητικό παρουσιάζουν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Metlen με κάμψη 194 και 153 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Ωστόσο, ας έχουμε υπόψη ότι όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται με άλλα βασικά στοιχεία, όπως τα ταμειακά διαθέσιμα ή το ενεργητικό, προκειμένου να εξάγονται πιο ασφαλή συμπεράσματα για την υγεία των ισολογισμών.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)