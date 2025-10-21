Το σχέδιο του Euronext για μια «νέα» ΕΧΑΕ

Διπλό μήνυμα για την επόμενη ημέρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσπάθησε να στείλει ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος αφενός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει βελτιωμένο τίμημα στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση της ΕΧΑΕ, αφετέρου επιχείρησε να περιγράψει το όραμα για τη μετατροπή της ελληνικής αγοράς σε χρηματιστηριακό κέντρο όλων των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες το πρωί στο Ζάππειο, ο Γάλλος διευθύνων σύμβουλος του πανευρωπαϊκού Ομίλου, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, υπογράμμισε ότι «επενδύουμε σε μια χώρα που πιστεύουμε πολύ» και ότι βασική επιδίωξη είναι η μετατροπή της ΕΧΑΕ από ένα εγχώριο μονοπώλιο σ’ έναν διεθνή ανταγωνιστικό παράγοντα, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, βελτίωσης της κερδοφορίας και προσέλκυσης νέων εταιρειών.

«Η αγορά της Αθήνας είναι δυσανάλογα μικρή σε σχέση με τις προοπτικές της οικονομίας. Δεν θα εφεύρουμε τον τροχό, απλώς θα κάνουμε ό,τι κάναμε και στις υπόλοιπες αγορές», διαμήνυσε, απαριθμώντας τα οφέλη των πρόσφατων εξαγορών σε Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία κ.α..

«Στόχος μας είναι να ανοίξουμε την ΕΧΑΕ στον ανταγωνισμό», έσπευσε να συμπληρώσει, προτού περιγράψει το όραμα για τη δημιουργία ενός χρηματιστηριακού κέντρου, το οποίο θα απευθύνεται σ’ όλες τις μεγάλες εταιρείες από τα Βαλκάνια και τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

«Δεν αλλάζει το τίμημα»

Όσον αφορά το επίδικο της σχέσης ανταλλαγής (1 μετοχή του Euronext για 20 μετοχές της ΕΧΑΕ), ο Στεφάν Μπουζνά ήταν ξεκάθαρος.

«Διαβάστε τα χείλη μου: Δεν πρόκειται να αυξήσουμε το τίμημα […] Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για μια ευκαιρία. Η πρόταση είναι στο τραπέζι και είναι αρκετά ελκυστική, αλλά ο κόσμος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είτε να την αποδεχθεί, είτε να την απορρίψει. Εάν γίνει το δεύτερο, δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Δεν υπάρχει plan B», αποσαφήνισε μεταξύ άλλων.

Τόνισε δε ότι η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αντανακλά μια σαφώς ελκυστική επιλογή για τους μετόχους της ΕΧΑΕ, η οποία αποτιμά την ελληνική εταιρεία με δείκτη P/E (τιμή προς κερδοφορία) περίπου στο 22x. Μάλιστα, συνέδεσε τα παραπάνω με:

α) τις προοπτικές που διανοίγονται από την ένταξη στον Όμιλο του Euronext, ο οποίος είναι υπερδιπλάσιος από την αγορά μετοχών του Λονδίνου αλλά και,

β) τις μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογικής υποδομής και τις κυβερνο-ασφάλειας, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν από μεμονωμένες αγορές. «Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι προσφέρουμε λύση στα προβλήματα της ΕΧΑΕ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στεφάν Μπουζνά.

«Να φέρουμε πίσω τις ελληνικές ναυτιλιακές»

Ειδική μνεία έκανε στις δυνατότητες των Αρχικών Δημόσιων Προσφορών (IPOs), όπου βασική επιδίωξη είναι η διαφοροποίηση από το τραπεζικο-κεντρικό μοντέλο.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο παράδοξο γεγονός ότι οι εισηγμένες ελληνικές ναυτιλιακές είναι περισσότερες στο Όσλο, παρά στην Αθήνα, όπου δεν υπάρχει καμία λόγω της χαμηλής ρευστότητας. Με την ολοκλήρωση του deal, εξήγησε ο επικεφαλής του Euronext, θα προσπαθήσουμε να πείσουμε αυτές τις εταιρείες να έρθουν στη χώρα τους.

Βέβαια, δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι μεγάλες προοπτικές παρατηρούνται και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, οι κατασκευές και η τεχνολογία, όπου «υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες».

Πότε θα γίνει απορρόφηση;

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ενδεχόμενο απορρόφησης της ΕΧΑΕ από τον Euronext, διευκρίνισε ότι όλα εξαρτώνται από το ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης, η οποία θα «τρέχει» έως τις 17 Νοεμβρίου. Εάν υπερβεί το 90%, τότε πράγματι θα υπάρξει απορρόφηση. Εάν, όμως, κυμανθεί μεταξύ του 67% και του 90%, «θα δούμε τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή».

Σ’ αυτό το σημείο κλήθηκε να σχολιάσει και τις πρόσφατες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των δημόσιων προσφορών, οι οποίες κατά πολλούς «φωτογραφίζουν» την περίπτωση του Euronext. Ο Γάλλος CEΟ απέφυγε να κάνει κάποιο συγκεκριμένο σχόλιο, αρκούμενος να δηλώσει ότι είναι μια αποκλειστικά ελληνική συζήτηση και ότι πρόκειται για ευθυγράμμιση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά ότι η πρόταση εξαγοράς από τον Euronext έγινε κατόπιν «πρόσκλησης» της ελληνικής κυβέρνησης.

Κέντρο τεχνολογίας στην Αθήνα

Για την τεχνολογική υποδομή της ΕΧΑΕ, για την οποία αν δεν υπήρχε ο Euronext θα απαιτούνταν επενδύσεις πολύ μεγαλύτερες απ’ ό,τι «τρέχουν» σήμερα, ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει αποκέντρωση, κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

«Καμία επιμέρους αγορά δεν έχει όλη την υποδομή στη χώρα της», σχολίασε, αν και εξέφρασε την πρόθεση του Ομίλου να δημιουργήσει ένα κέντρο τεχνολογίας και υποστήριξης, στο οποίο αρχικά θα απασχολούνται μερικές δεκάδες άνθρωποι.

Αναφορά έκανε και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν την πλειοψηφία στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση αίσιας έκβασης της δημόσιας πρότασης θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή (από το 20266) ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στις ΜμΕ να αποκτήσουν ορατότητα, ρευστότητα και δυνατότητα ανάπτυξης.

Απέκλεισε δε τα σενάρια για μελλοντική αύξηση των χρεώσεων, ενώ απευθυνόμενος στους εργαζόμενους της ΕΧΑΕ επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο οργανόγραμμα, αν κι αυτές θα γίνουν με «ομαλό και προσεκτικό τρόπο».