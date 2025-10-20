Euronext: Δεν θα υπάρξει βελτιωμένο τίμημα για την ΕΧΑΕ – O σχεδιασμός για τις ελληνικές ναυτιλιακές

Σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει βελτιωμένο τίμημα για την απόκτηση της ΕΧΑΕ έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext, Στέφαν Μπουνιά, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο ειδικής συνέντευξης Τύπου.

«Διαβάστε τα χείλη μου: Δεν πρόκειται να αυξήσουμε το τίμημα» διαμήνυσε ο Γάλλος επικεφαλής του πανευρωπαϊκού οργανισμού, ο οποίος έχει απευθύνει πρότασης απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ.

«Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για μια ευκαιρία. Η πρόταση είναι στο τραπέζι και είναι αρκετά ελκυστική, αλλά ο κόσμος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είτε να την αποδεχθεί, είτε να την απορρίψει. Εάν γίνει το δεύτερο, δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Δεν υπάρχει plan B», ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά την προοπτική απορρόφησης, ο επικεφαλής του Euronext σημείωσε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τους μετόχους, δηλαδή από το ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης. Εάν υπερβεί το 90%, τότε θα υπάρξει απορρόφηση. Εάν, όμως, κυμανθεί μεταξύ του 67% και του 90%, «θα δούμε τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή».

Πάντως, επανέλαβε ότι το deal Εuronext – ΕΧΑΕ είναι προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας, της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και των εισηγμένων εταιρειών, καθώς η εξαγορά θα μετατρέψει την ελληνική αγορά από ένα μονοπώλιο σε μια διεθνή ανταγωνιστική δύναμη με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Μάλιστα, επικαλέστηκε ως παράδειγμα τη δυνατότητα προσέλκυσης των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες σήμερα είναι εισηγμένες σε άλλες αγορές, χάρη στην αναμενόμενη βελτίωση της ρευστότητας του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Αναφορά έκανε και στις δυνατότητες νέων εισαγωγών από τους υπόλοιπους δραστήριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, οι κατασκευές, η τεχνολογία κ.α.

Επίσης, ο Στέφανα Μπουνιά ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να δημιουργήσει στην Αθήνα ένα κέντρο υποστήριξης και τεχνολογίας, στο οποίο στην αρχή θα απασχολούνται μερικές δεκάδες άνθρωποι για λογαριασμό όλου του Ομίλου.

Για την επόμενη ημέρα, σε περίπτωση επιτυχημένης έκβασης της δημόσιας πρότασης, ο επικεφαλής του Euronext επεσήμανε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή σε άμεσο χρόνο (από το 2026) ένα ειδικό σχέδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο περιέγραψε το όραμα δημιουργίας ενός κέντρου, το οποίο θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις απ’ όλες τις αγορές των Βαλκανίων και των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Απαντώντας, τέλος, σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, απέκλεισε τις ανησυχίες για μελλοντική αύξηση των χρεώσεων, ενώ επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο οργανόγραμμα των θέσεων εργασίας, αν κι αυτές θα γίνουν με ομαλό και προσεκτικό τρόπο.