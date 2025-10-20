Χρηματιστήριο: Ριμπάουντ μετά τη μεγάλη βουτιά – Comeback στις 2.000 μονάδες

Βαθιά… ανάσα παίρνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να επιστρέφουν δυναμικά μετά το πενθήμερο καθοδικό σερί, το οποίο οδήγησε τον Γενικό Δείκτη έως τα χαμηλά 2,5 μηνών.

Η ελληνική αγορά, ακολουθώντας το θετικό κλίμα στο εξωτερικό, επανέρχεται άνω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων, με τις τράπεζες να αφήνουν πίσω τη διορθωτική κίνηση, έχοντας το βλέμμα στις επαναγορές μετοχών και στα ενδιάμεσα μερίσματα.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει σημαντική άνοδο κατά +1,66% και διαμορφώνεται στις 2.020,50 μονάδες, κερδίζοντας σχεδόν 33 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται στις 14 μονάδες (από 2.009,67 έως 2.023,26 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 6,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Τρ. Πειραιώς ξεχωρίζει με άνοδο άνω του +3%, ενώ στο +2% ακολουθούν οι Εθνική και Eurobank. Από την πλευρά τους, Metlen και ΟΠΑΠ διευρύνονται κατά τουλάχιστον +1%, σε μια προσπάθεια ανάκτησης του χαμένου εδάφους.

Ο τραπεζικός δείκτης, βγάζοντας αντίδραση μετά την πρόσφατη αναδίπλωση, επανέρχεται στο «πράσινο», με αποτέλεσμα να ενισχύεται στο +2,10% και τις 2.316 μονάδες, έχοντας ως καύσιμο τις επαναγορές μετοχών και τα ενδιάμεσα μερίσματα.

Συνολικά, 24 μετοχές κινούνται ανοδικά, επτά μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 16 παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 137,0 δισ. ευρώ.

Η επόμενη ημέρα στο Χρηματιστήριο

Σε κρίσιμα επίπεδα βρίσκεται πλέον το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η πενθήμερη πτώση της προηγούμενης εβδομάδας αφενός έχει «χαλάσει» τη βραχυπρόθεσμη τάση, με τον Γενικό Δείκτη να πέφτει κάτω των πρώτων κινητών μέσων όρων (30 και 50 ημερών), αφετέρου έχει «θολώσει» τις προοπτικές της επόμενης ημέρας.

Φυσικά, το μεγάλο ερώτημα αφορά το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα. Οι πωλητές θα συνεχίσουν να έχουν τον έλεγχο των κινήσεων, βάζοντας ένα οριστικό «στοπ» στο σερί των 11 κερδοφόρων μηνών (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25) ή η πρόσφατη πτώση δημιουργεί τις συνθήκες για την επάνοδο των αγοραστών, στη βάση μιας ελκυστικότερης τιμής εισόδου για όσους επενδυτές επιθυμούν να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο;

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η απάντηση θα κριθεί σε 4+1 παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τη βραχυπρόθεσμη τάση. Αναλυτικότερα:

• Επιλεκτικές πιέσεις: Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, οι ρευστοποιήσεις εστίασαν -για διάφορους λόγους- σε συγκεκριμένες εισηγμένες του Χ.Α., οι οποίες αποτελούν σηματωρούς της ελληνικής αγοράς. Το πώς θα αντιδράσουν οι συγκεκριμένες μετοχές, μετά τις ισχυρές πιέσεις, συνιστά παράγοντας – κλειδί για την επόμενη ημέρα στο ταμπλό των Αθηνών.

• Profit taking: Οι μεγάλες αποδόσεις του 2025 δίνουν την ευκαιρία στους επενδυτές να κατοχυρώσουν ένα μέρος των φετινών κερδών, με το παράδειγμα των τραπεζών να είναι το πλέον χαρακτηριστικό. Η έκταση και η χρονική διάρκεια του εξελισσόμενου profit taking θεωρούνται παράγοντες «Χ» για τις επικαιροποιημένες επιλογές των επενδυτών μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

• Αποτιμήσεις: Η αναδίπλωση σε σχέση με τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες) έχει καταστήσει ελαφρώς ελκυστικότερες τις τιμές των εισηγμένων, με τον τρέχον δείκτη P/E (price to earnings) να κυμαίνεται στο 11,8x κατά μέσο όρο. Βέβαια, τo discount σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη έχει «ψαλιδιστεί» σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα τα όποια περιθώρια ανόδου να προκύπτουν ως απόρροια των προσδοκιών για περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, για νέα επιχειρηματικά deals και για την επιθυμία των επενδυτών να «αγοράσουν» σε υψηλότερες τιμές, έχοντας το βλέμμα στην επαναφορά του Χ.Α. στο «κλαμπ» των Αναπτυγμένων Αγορών.

• Εταιρικά μεγέθη: Μια πρώτη γεύση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών θα έχει η επενδυτική κοινότητα τις επόμενες ημέρες, όταν αρχίσει η δημοσίευση των εταιρικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου και του 9μήνου. Θα πρόκειται για ένα πραγματικό «τεστ», όσον αφορά τα περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας με ορίζοντα το τελευταίο τρίμηνο του 2025 αλλά και το σύνολο του 2026.

• Ξένες αγορές: Όλα αυτά, βέβαια, συνιστούν «κενό γράμμα», εφόσον δεν ληφθεί υπόψη ο διεθνής παράγοντας. Οι εκτιμήσεις για τη βραχυπρόθεσμη κίνηση του Γενικού Δείκτη είναι αδύνατο να μην συμπεριλαμβάνουν το τι συμβαίνει στις δύο όχθες του Ατλαντικού Ωκεανού, ιδίως μετά την ανάφλεξη των ανησυχιών για τη σταθερότητα των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών.

Η ατζέντα της εβδομάδας

Όσον αφορά την ατζέντα της εβδομάδας, με εξαίρεση τις γνωστές επιχειρηματικές εξελίξεις, οι οποίες μαγνητίζουν τα βλέμματα των επενδυτών, η προσοχή στρέφεται και στα εταιρικά μεγέθη του 9μήνου, με τη Sarantis να δημοσιοποιεί την προσεχή Πέμπτη τις περιοδικές οικονομικές επιδόσεις.

Την ίδια ημέρα (23/10), η μετοχή της ΕΛΒΕ θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ετήσιο μέρισμα του 2025 (0,40 ευρώ/μετοχή), ενώ σήμερα είναι η σειρά της Moda Bagno να «κόψει» το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα του 0,059 ευρώ/μετοχή.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των αναλυτών παραμένει στραμμένη στις ανησυχίες για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑΠ, την ίδια στιγμή που το ενδιαφέρον σταδιακά μετατοπίζεται και προς τα εταιρικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στις προκλήσεις.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,56% και τις 569 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,9% και να επιστρέφει άνω των 24.000 μονάδων. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)