Χρηματιστήριο: Ποιοι παράγοντες κρίνουν την επόμενη ημέρα

Σε κρίσιμα επίπεδα βρίσκεται πλέον το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η πενθήμερη πτώση της προηγούμενης εβδομάδας αφενός έχει «χαλάσει» τη βραχυπρόθεσμη τάση, με τον Γενικό Δείκτη να πέφτει κάτω των πρώτων κινητών μέσων όρων (30 και 50 ημερών), αφετέρου έχει «θολώσει» τις προοπτικές της επόμενης ημέρας.

Φυσικά, το μεγάλο ερώτημα αφορά το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που ο κύριος δείκτης της Αθήνας βρίσκεται υπό του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Οι πωλητές θα συνεχίσουν να έχουν τον έλεγχο των κινήσεων, βάζοντας ένα οριστικό «στοπ» στο σερί των 11 κερδοφόρων μηνών (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25) ή η πρόσφατη πτώση δημιουργεί τις συνθήκες για την επάνοδο των αγοραστών, στη βάση μιας ελκυστικότερης τιμής εισόδου για όσους επενδυτές επιθυμούν να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο;

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η απάντηση θα κριθεί σε 4+1 παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τη βραχυπρόθεσμη τάση. Αναλυτικότερα:

• Επιλεκτικές πιέσεις: Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, οι ρευστοποιήσεις εστίασαν -για διάφορους λόγους- σε συγκεκριμένες εισηγμένες του Χ.Α., οι οποίες αποτελούν σηματωρούς της ελληνικής αγοράς. Το πώς θα αντιδράσουν οι συγκεκριμένες μετοχές, μετά τις ισχυρές πιέσεις, συνιστά παράγοντας – κλειδί για την επόμενη ημέρα στο ταμπλό των Αθηνών.

• Profit taking: Οι μεγάλες αποδόσεις του 2025 δίνουν την ευκαιρία στους επενδυτές να κατοχυρώσουν ένα μέρος των φετινών κερδών, με το παράδειγμα των τραπεζών να είναι το πλέον χαρακτηριστικό. Η έκταση και η χρονική διάρκεια του εξελισσόμενου profit taking θεωρούνται παράγοντες «Χ» για τις επικαιροποιημένες επιλογές των επενδυτών μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

• Αποτιμήσεις: Η αναδίπλωση σε σχέση με τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες) έχει καταστήσει ελαφρώς ελκυστικότερες τις τιμές των εισηγμένων, με τον τρέχον δείκτη P/E (price to earnings) να κυμαίνεται στο 11,8x κατά μέσο όρο. Βέβαια, τo discount σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη έχει «ψαλιδιστεί» σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα τα όποια περιθώρια ανόδου να προκύπτουν ως απόρροια των προσδοκιών για περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, για νέα επιχειρηματικά deals και για την επιθυμία των επενδυτών να «αγοράσουν» σε υψηλότερες τιμές, έχοντας το βλέμμα στην επαναφορά του Χ.Α. στο «κλαμπ» των Αναπτυγμένων Αγορών.

• Εταιρικά μεγέθη: Μια πρώτη γεύση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών θα έχει η επενδυτική κοινότητα τις επόμενες ημέρες, όταν αρχίσει η δημοσίευση των εταιρικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου και του 9μήνου. Θα πρόκειται για ένα πραγματικό «τεστ», όσον αφορά τα περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας με ορίζοντα το τελευταίο τρίμηνο του 2025 αλλά και το σύνολο του 2026.

• Ξένες αγορές: Όλα αυτά, βέβαια, συνιστούν «κενό γράμμα», εφόσον δεν ληφθεί υπόψη ο διεθνής παράγοντας. Οι εκτιμήσεις για τη βραχυπρόθεσμη κίνηση του Γενικού Δείκτη είναι αδύνατο να μην συμπεριλαμβάνουν το τι συμβαίνει στις δύο όχθες του Ατλαντικού Ωκεανού, ιδίως μετά την ανάφλεξη των ανησυχιών για τη σταθερότητα των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών.

Η ατζέντα της εβδομάδας

Όσον αφορά την ατζέντα της εβδομάδας, με εξαίρεση τις γνωστές επιχειρηματικές εξελίξεις, οι οποίες μαγνητίζουν τα βλέμματα των επενδυτών, η προσοχή στρέφεται και στα εταιρικά μεγέθη του 9μήνου, με τη Sarantis να δημοσιοποιεί την προσεχή Πέμπτη τις περιοδικές οικονομικές επιδόσεις.

Την ίδια ημέρα (23/10), η μετοχή της ΕΛΒΕ θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ετήσιο μέρισμα του 2025 (0,40 ευρώ/μετοχή), ενώ σήμερα είναι η σειρά της Moda Bagno να «κόψει» το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα του 0,059 ευρώ/μετοχή.

