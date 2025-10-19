«Χρυσό» το abnormal return τραπεζών από επαναγορά μετοχών

Ενίσχυση κατά 2,5% στη μετοχή τους σε σχέση με τον δείκτη EURO STOXX Banks Index βλέπουν οι τράπεζες, όταν ανακοινώνουν προγράμματα επαναγοράς μετοχών, σύμφωνα με νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Pauline Avril, Maciej Grodzicki, Lukas Jurgensmeier και Alessandro Ricci, εξετάζουν την αντίδραση των αγορών στα προγράμματα επαναγοράς μετοχών που ανακοινώνουν οι τράπεζες. Όπως εξηγούν οι ερευνητές, με τα προγράμματα αυτά, η διοίκηση μιας τράπεζας υποδηλώνει ότι έχει εμπιστοσύνη στην οικονομική της ευρωστία και τις μελλοντικές προοπτικές της, ενώ, με την αρχική μείωση των ιδίων κεφαλαίων και επαναγορά τους, τελικά αυξάνεται η απόδοσή τους, κάτι που οι επενδυτές μπορεί να δουν θετικά.

Ωστόσο, με τη μείωση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας, τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών μπορούν να μειώσουν το περιθώριο ασφαλείας μιας τράπεζας, οδηγώντας ενδεχομένως σε αρνητικές αντιδράσεις της αγοράς, αναφέρει η έρευνα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, την περίοδο 2020 – 2024, 21 μεγάλες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο τράπεζες της Ευρωζώνης, που περιλαμβάνονται στον δείκτη EURO STOXX Banks, ανακοίνωσαν 75 προγράμματα επαναγοράς, μέσω των οποίων, οι τράπεζες επέστρεψαν 61,6 δισ. ευρώ κεφάλαια στους μετόχους τους. Την περίοδο αυτή, τα κέρδη των τραπεζών αυξήθηκαν, ενώ σταθερά αυξάνεται και το συνολικό μέγεθος των προγραμμάτων επαναγοράς κάθε χρόνο, με τα τελευταία να είναι όλο και πιο συχνά κάθε χρόνο μέχρι το 2023.

Η αντίδραση των αγορών

Σύμφωνα με την έρευνα, όταν μια τράπεζα ανακοινώνει επαναγορά μετοχών, η τιμή της μετοχής της αυξάνεται κατά 2,5% σε σχέση με τον δείκτη EURO STOXX Banks Index, κατά τις πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης που ακολουθούν την ανακοίνωση.

Αυτό που ονομάζεται abnormal return διασφαλίζει ότι δεν αποδίδονται εσφαλμένα οι μεταβολές που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών ολόκληρου του κλάδου στην ανακοίνωση επαναγοράς μετοχών μιας μεμονωμένης τράπεζας. Μάλιστα, ο δείκτης αναφοράς είχε ετήσια απόδοση 8,7% κατά την ίδια περίοδο, γεγονός που υπογραμμίζει ότι οι επαναγορές μετοχών αντιπροσώπευαν σημαντικό μέρος της συνολικής απόδοσης των τραπεζικών μετοχών.

Δεδομένου ότι το 43% των ανακοινώσεων επαναγοράς συμπίπτει με τη δημοσίευση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων και τις τηλεφωνικές ενημερωτικές κλήσεις με επενδυτές και αναλυτές, η ανάλυση σημειώνεται ότι ξεχωρίζει αυτά τα δύο. Έτσι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σωρευτικά το abnormal return ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, ανεξάρτητα από το αν η επαναγορά συμπίπτει με τις ανακοινώσεις κερδών.

Παράλληλα, αναφέρει η έρευνα, η θετική επίδραση των ανακοινώσεων επαναγοράς στις τιμές των μετοχών είναι ισχυρότερη για τις τράπεζες που διαπραγματεύονται κάτω από τη λογιστική αξία τους σε σύγκριση με εκείνες που έχουν δείκτη τιμής προς λογιστική αξία άνω του 100%.

Τέλος, οι ανακοινώσεις των προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών συνδέονται με τη μεταβλητότητα της τιμής των μετοχών. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι μεμονωμένες ανακοινώσεις επαναγοράς οδηγούν σε προσωρινή αύξηση της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών, διότι η ανακοίνωση μεταφέρει νέες πληροφορίες που πρέπει να αφομοιώσει η αγορά, ενώ, όταν οι ανακοινώσεις επαναγοράς συμπίπτουν με τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, συνδέονται με μείωση της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών.