Χρηματιστήριο: Οι εισηγμένες που… πλουτίζουν τους μετόχους

Με τη συζήτηση περί μερισμάτων να έχει εκ νέου τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής, με αφορμή τα όσα λαμβάνουν χώρα με τον μετασχηματισμό του ΟΠΑΠ από μερισματική σε αναπτυξιακή μετοχή, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις φετινές διανομές των εισηγμένων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο 12μήνου.

Πρόκειται για μία επίδοση, αισθητά υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι, όταν οι επιβραβεύσεις έφθασαν τα 4,2 δισ. ευρώ -μία από τις καλύτερες χρονιές μετά το ρεκόρ του 2007 (5,2 δισ. ευρώ).

Μόνο οι 23 πολυτιμότερες εταιρείες της Αθήνας, βάσει της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης, έχουν μέχρι στιγμής μοιράσει το ποσό των 4,382 δισ. ευρώ (από 3,602 δισ. ευρώ πέρυσι), ενόσω μην ξεχνάμε ότι αναμένεται και ένα μπαράζ ενδιάμεσων μερισμάτων μέσα στο δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.

Η κορυφαία μερισματική εταιρεία, όπως σωστά φαντάζεστε, είναι ο ΟΠΑΠ, ο οποίος έχει ήδη καταβάλλει στους μετόχους το ποσό των 503 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, στις αρχές του προσεχούς μήνα θα ακολουθήσει και η πληρωμή επιπλέον 179 εκατ. ευρώ (0,5 ευρώ/μετοχή) από την κερδοφορία του φετινού α’ εξαμήνου.

Από εκεί και πέρα, στις αμέσως επόμενες θέσεις της λίστας των πλέον γενναιόδωρων εταιρειών του Χ.Α. ακολουθούν οι τράπεζες. Η Εθνική έχει μοιράσει 405 εκατ. ευρώ, η Eurobank 386 εκατ. ευρώ, η Τρ. Πειραιώς 373 εκατ. ευρώ, η Τρ. Κύπρου 299 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 70 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 42 εκατ. ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά δεν περιλαμβάνουν ούτε τα επικείμενα προ-μερίσματα (αφορούν τη χρήση του 2025 και όχι τη χρήση του 2024), αλλά ούτε και τα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών.

Εκτός του χρηματοπιστωτικού κλάδου, η Coca Cola HBC έχει «προικίσει» τους μετόχους με ρευστότητα 384 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΤΕ, χωρίς να ληφθεί υπόψη η έκτακτη διανομή από την πώληση των ρουμανικών δραστηριοτήτων, έχει επιστρέψει 297 εκατ. ευρώ.

Άνω των 200 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι μερισματικές διανομές των Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Titan Cement, Helleniq Energy και Metlen.

Έπονται η ΔΕΗ με 147 εκατ. ευρώ, η Jumbo με 131 εκατ. ευρώ και η Motor Oil με 121 εκατ. ευρώ.

Aegean Airlines και Prodea έχουν δώσει από 72 και 60 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι ΟΛΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Viohalco, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Cenergy «παίζουν» στη ζώνη των 29 έως 48 εκατ. ευρώ.