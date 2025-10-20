Logo Image

Χρηματιστήριο: Ανοιχτός ο δρόμος για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Επιστροφή στα 3 ευρώ

Έπειτα από μια διακοπή τριών ημερών, η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ διαπραγματεύεται εκ νέου σε τιμές άνω των 3,00 ευρώ, με τους αγοραστές να βγάζουν αξιοσημείωτη αντίδραση στη συνεδρίαση της Παρασκευής (+1,6%), παρά τις απώλειες στις συγγενικές Viohalco – Cenergy.

Η εισηγμένη του Ομίλου Στασινόπουλου, η οποία είχε φθάσει έως τα 3,1 ευρώ την περασμένη εβδομάδα (υψηλό 17 ετών), βλέπει εκ νέου τον δρόμο ανοιχτό για τις επόμενες αντιστάσεις, οι οποίες αφορούν τα 3,2 και τα 3,4 ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

