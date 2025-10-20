Logo Image

Χρηματιστήριο: Το μικρό premium που «κρατά» η ΕΧΑΕ

Χρηματιστήριο: Το μικρό premium που «κρατά» η ΕΧΑΕ

Έναντι της προσφοράς της Euronext

Μικρό premium έναντι της πρότασης εξαγοράς της Euronext εξακολουθεί να έχει η μετοχή της ΕΧΑΕ στο ταμπλό του Χ.Α., η οποία παρά τις πιέσεις παραμένει στην περιοχή των 6,3 ευρώ.

Πρόκειται για μια τιμή υψηλότερη κατά σχεδόν +2% έναντι της αποτίμησης που δίνει η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής (20 προς 1).

Κι όλα αυτά, ενώ σήμερα στις 11.00 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της Euronext, στο Ζάππειο.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

