Άρνηση, πάρτι και τελικά… ναυτία: Πώς οι αγορές οδηγούνται προς διόρθωση

Μια εβδομάδα που άνοιξε με προσδοκίες για τα τραπεζικά αποτελέσματα εξελίχθηκε σε τεστ αντοχής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα νεύρα των επενδυτών.

Μετά τις νέες ζημίες που ανακοίνωσαν δύο περιφερειακές τράπεζες στις ΗΠΑ, επικράτησαν μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές και στροφή στα κρατικά ομόλογα. Όλα αυτά για περίπου ένα 24ωρο. Γιατί στη συνέχεια η Wall Street επανήλθε σε κλίμα αισιοδοξίας – μίας αισιοδοξίας που για πολλούς αναλυτές είναι μάλλον αδικαιολόγητη.

Οι «κατσαρίδες» του Dimon και η ανησυχία για νέα πιστωτικά ρήγματα

Ο επικεφαλής της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, ήταν εκείνος που χτύπησε το καμπανάκι αναφερόμενος στις απομειώσεις της Zions Bancorp και την απάτη που αποκάλυψε η Western Alliance. «Όταν βλέπεις μία κατσαρίδα, πιθανόν υπάρχουν κι άλλες», είπε και προκάλεσε κύμα ανησυχίας.

Οι τραπεζίτες έσπευσαν να καθησυχάσουν πως πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, χωρίς συστημική διάσταση, ωστόσο η αναταραχή λειτούργησε ως υπενθύμιση των εύθραυστων ισορροπιών του συστήματος.

Οι επενδυτές έτρεξαν στο καταφύγιο των ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου βούτηξε πρόσκαιρα κάτω από το 4%, αγγίζοντας χαμηλά εξαμήνου, καθώς οι επενδυτές προεξόφλησαν πιο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του έτους.

Οι αποδόσεις στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα υποχώρησαν ακόμη ταχύτερα, με το 2ετές να πέφτει στο 3,4%, το χαμηλότερο επίπεδο τριετίας – εξέλιξη που ισοδυναμεί με προειδοποιητικό σήμα για επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η Fed σε σταυροδρόμι και η αγορά σε άρνηση

Η πιθανότητα συνολικών μειώσεων κατά 50 μονάδες βάσης μέχρι τον Δεκέμβριο αυξήθηκε στο 94%, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι το ράλι των ομολόγων ίσως αντικατοπτρίζει υπερβολική αυτοπεποίθηση των αγορών απέναντι στη Fed.

Ο Chris Low της FHN Financial υπογράμμισε ότι ακόμη και αν οι ζημίες τραπεζών όπως η Zions αποδειχθούν μεμονωμένες, η επίδραση στην πιστωτική πολιτική θα είναι μόνιμη, καθώς «οι δανειστές θα γίνουν πιο επιφυλακτικοί».

Παρά τις διακυμάνσεις, ο S&P 500 έχει ενισχυθεί περίπου 13% από την αρχή του έτους. Η ανθεκτικότητα αυτή, τροφοδοτούμενη από την κερδοφορία και την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ταυτόχρονα πηγή ανησυχίας.

Αναλυτές όπως ο Sam Stovall της CFRA Research προειδοποιούν ότι η υπεραισιοδοξία και οι υψηλές αποτιμήσεις δείχνουν ότι οι επενδυτές είναι σε άρνηση. Ζουν σε ένα κλίμα διαρκούς πάρτι, με μικρά διαλείμματα. Και αυτό μπορεί να προμηνύει μια «σιωπηλή διόρθωση».

Το ίδιο επισημαίνει και το ΔΝΤ, το οποίο στην τελευταία έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αναφέρει ότι «οι αγορές εμφανίζονται εφησυχασμένες, ενώ το έδαφος μετακινείται κάτω από τα πόδια τους».

Οι επόμενοι μήνες

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι πιστωτικοί κραδασμοί θα παραμείνουν περιορισμένοι, όμως η συνύπαρξη εμπορικής έντασης, κρατικής στάσης πληρωμών και επιβράδυνσης της κατανάλωσης συντηρεί τον κίνδυνο ύφεσης.

Όπως σχολιάζει ο David Lefkowitz της UBS, «η αγορά δεν είναι σε φούσκα — αλλά δεν είναι και απρόσβλητη. Οι διορθώσεις δεν καταργήθηκαν, απλώς αναβάλλονται».

Η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να ισορροπεί ανάμεσα στη σταθερότητα και την υπερβολή.

Οι τράπεζες βλέπουν προς το παρόν περιορισμένες ζημίες, όμως τα «κατσαρίδια» της αγοράς, όπως τα αποκαλεί ο Ντάιμον υπενθυμίζουν ότι πίσω από τη βιτρίνα της αισιοδοξίας ελλοχεύουν εστίες κινδύνου — και η «ναυτία» των τραπεζιτών ίσως είναι η πιο ειλικρινής περιγραφή του 2025.