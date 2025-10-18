Μίνι κραχ στα cryptos: Πώς χάθηκαν 600 δισ. δολάρια – Γιατί έκανε βουτιά το Bitcoin

Μετά από ένα εβδομαδιαίο ξεπούλημα που εξαΰλωσε πάνω από 600 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης, το Bitcoin απέτυχε να σταθεί ως «ψηφιακός χρυσός» σε περιόδους αναταραχής.

Την Παρασκευή υποχώρησε έως και 4%, στα 103.550 δολάρια – το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο – ενώ το Ether έπεσε κάτω από τα 3.700 δολάρια, καταγράφοντας συνολική πτώση 25% από τα υψηλά του Αυγούστου.

Η συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει περιοριστεί πλέον στα επίπεδα των 2,3 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko.

Το Binance στο στόχαστρο

Το BNB, το token που συνδέεται με το ανταλλακτήριο Binance, κατρακύλησε έως και 11% την Παρασκευή, πριν περιορίσει τις απώλειες.

Αναλυτές βλέπουν τη Binance ως βασικό παράγοντα του κύματος ρευστοποιήσεων στις 10 και 11 Οκτωβρίου, όταν τεχνικά προβλήματα και αποκλίσεις τιμών προκάλεσαν πανικό.

Η πλατφόρμα ανακοίνωσε αποζημιώσεις 600 εκατ. δολαρίων προς πελάτες και συνεργάτες.

Από τα ρεκόρ στην κατάρρευση

Το Bitcoin είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό 126.251 δολαρίων στις 6 Οκτωβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, η επιβολή δασμών 100% από τις ΗΠΑ στις κινεζικές εισαγωγές και η απειλή περιορισμών στις εξαγωγές λογισμικού πυροδότησαν ένα μαζικό sell-off.

Περισσότερα από 19 δισ. δολάρια σε θέσεις με μόχλευση εκκαθαρίστηκαν μέσα σε 24 ώρες – το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Αν και το κύμα ρευστοποιήσεων έχει υποχωρήσει στα 1,2 δισ. δολάρια ημερησίως, η μόχλευση παραμένει σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα, εντείνοντας τον κίνδυνο νέων απότομων κινήσεων.

Κρυπτοσφαίρα σε στροφή προς τη ρυθμιζόμενη οικονομία

Εταιρείες όπως οι Kraken, Circle, BitGo και Ripple επιχειρούν να διεισδύσουν βαθύτερα στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, αναζητώντας τραπεζικές άδειες, συστήματα πληρωμών και εκδόσεις καρτών.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάρρευση συνέπεσε χρονικά με την προσπάθεια των μεγάλων παικτών να αποκτήσουν τραπεζικές άδειες», σημειώνει στο Bloomberg η αναλύτρια Rachael Lucas.

Η στροφή αυτή «λειτουργεί ως στρατηγική αντιστάθμιση στον αυξανόμενο κίνδυνο, επιχειρώντας να χτίσει νομιμοποίηση στον θεσμικό χώρο», προσθέτει.

Το ντόμινο πέρα από τα crypto

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται βεβαίως στα ψηφιακά νομίσματα.

Η σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας στο εμπόριο επιβαρύνει και άλλες κατηγορίες ενεργητικού, όπως και οι ανησυχίες για πιστωτικές αναταράξεις.

Η κατάρρευση των First Brands Group και Tricolor Holdings, καθώς και οι διαγραφές λόγω απάτης στις Zions Bancorp και Western Alliance, εξαφάνισαν πάνω από 100 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας τραπεζών μέσα σε μία ημέρα.

Οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα ETF

Το κύμα «risk-off» (αποστροφή από το ρίσκο) οδήγησε σε εκροές 593 εκατ. δολαρίων από αμερικανικά ETF Bitcoin και Ether μέσα σε μία ημέρα.

Στην αγορά παραγώγων, ο λόγος put-to-call στο Deribit ανέβηκε στο 1,33, υποδηλώνοντας αυξημένη ζήτηση για προστασία από περαιτέρω πτώση.

«Οι πιέσεις συγκεντρώνονται στα παράγωγα», εξηγεί στο Bloomberg ο Timothy Misir της BRN. «Οι dealers αγοράζουν προστασία, ανεβάζοντας το κόστος ασφάλισης και αυξάνοντας την πιθανότητα βίαιων κινήσεων και προς τις δύο κατευθύνσεις».

«Ψηφιακός χρυσός» ή καναρίνι στο ορυχείο;

Ενώ ο χρυσός και το ασήμι συνεχίζουν να καταγράφουν ιστορικά υψηλά, το Bitcoin δείχνει αδυναμία να ανταποκριθεί στον ρόλο του ασφαλούς καταφυγίου.

«Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, τα crypto λειτουργούν σαν καναρίνι στο ορυχείο – προειδοποιώντας ότι η αγορά βρίσκεται σε ένταση λόγω αυξανόμενων πιστωτικών κινδύνων», σχολιάζει ο Matthew Hougan, επικεφαλής επενδύσεων της Bitwise.