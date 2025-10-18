Στροφή στο φράγκο και το γιεν

To δολάριο υποχωρούσε ενδοσυνεδριακά χθες, για τέταρτη διαδοχική μέρα, στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση σε διάρκεια άνω των δύο μηνών, εν μέσω ήπιων δηλώσεων από αξιωματούχους της Federal Reserve, αλλά και των νέων ανησυχιών για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ. Οι ανησυχίες αυτές, σε συνδυασμό με τις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ – Κίνας, ώθησαν τους επενδυτές στο ελβετικό φράγκο και στο ιαπωνικό γιεν. Την ίδια στιγμή, εμφανίζονται ενδείξεις εξασθένησης στην αμερικανική οικονομία και καθώς το κυβερνητικό shutdown συνεχίζεται, δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις νέων μακροοικονομικών στοιχείων, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να βρίσκονται στο «σκοτάδι». Επίσης, η απόδοση των αμερικανικών διετών κρατικών ομολόγων υποχώρησε σε χαμηλό τριετίας. Το ελβετικό φράγκο άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο σε διάρκεια μηνός, ενώ το ράλι του γιεν αποδίδεται εν μέρει στο γεγονός ότι ο διοικητής της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας Καζούο Ουέντα συζήτησε τους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία επιτοκιακή αύξηση αυτόν τον μήνα. Ο δείκτης δολαρίου διαμορφώθηκε στις 98,40 μονάδες, με μικρή πτώση 0,16%, παρουσιάζοντας σε εβδομαδιαία βάση απώλειες κοντά στο 0,5%, τις μεγαλύτερες από τα τέλη Ιουλίου. Με οριακή πτώση και το ευρώ έναντι του δολαρίου, στο 1,1677.