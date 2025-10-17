Standard & Poor’s: Διατήρησε στο «ΒΒΒ» την αξιολόγηση της Ελλάδας, με σταθερό outlook

Στο «ΒΒΒ», με σταθερό outlook, διατήρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας.

Στη σύνοψη της αξιολόγησης αναφέρεται:

Από το 2023, η Ελλάδα έχει καταγράψει εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα, με μέσο όρο 3,4% του ΑΕΠ. Η S&P προβλέπει ότι η κυβέρνηση θα καταγράψει ένα δεύτερο συνεχόμενο συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα για το 2025, επιτρέποντάς της να είναι ένα από τα λίγα κράτη ανεπτυγμένων αγορών που θα αποπληρώσει το καθαρό δημόσιο χρέος σε απόλυτους όρους, για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Παρότι οι εξωτερικές ανισορροπίες της Ελλάδας είναι αυξημένες, θεωρούμε ότι η συμμετοχή της στη ζώνη του ευρώ και η συμμόρφωσή της με τις δημοσιονομικές συνθήκες της ΕΕ προσφέρουν προστασία από ενδεχόμενο κίνδυνο σοκ στο ισοζύγιο πληρωμών.

Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας είναι σταθερές, ενισχυμένες από επενδυτικά έργα και ισχυρή ζήτηση στον τουριστικό τομέα.

Ως εκ τούτου, επιβεβαιώσαμε τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις μας για την Ελλάδα με βαθμό «BBB/A-2». Οι προοπτικές είναι σταθερές.

Στα δύο σενάρια εξέλιξης, ο Οίκος αναφέρει:

Σενάριο αρνητικής εξέλιξης

Θα μπορούσαμε να χαμηλώσουμε την αξιολόγηση εάν η δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση.

Θετικό σενάριο

Είναι πιθανή αναβάθμιση της αξιολόγησης εάν οι εξωτερικές ανισορροπίες της Ελλάδας βελτιωθούν ουσιαστικώς και βιώσιμα. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν παρατηρηθεί μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από τις εισαγωγές. Θα μπορούσαμε επίσης να αναβαθμίσουμε την Ελλάδα εάν παρατηρήσουμε σημαντική μείωση του εξωτερικού χρέους της χώρας, μεγάλο μέρος του οποίου είναι δημόσιο.