Το σφυροκόπημα στις τραπεζικές μετοχές έφερε υποχώρηση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στον απόηχο των φόβων που πυροδότησε η αποκάλυψη περιστατικών απάτης με δάνεια στις ΗΠΑ, εγείροντας αμφιβολίες για την ποιότητα των πιστώσεων σε περιφερειακές τράπεζες.

Το μίνι κραχ σάρωσε τις αγορές την Παρασκευή, παρασύροντας τις μετοχές σε πτώση και αναβιώνοντας μνήμες από την κρίση εμπιστοσύνης που κλόνισε τις χρηματοοικονομικές αγορές πριν από περίπου δύο χρόνια.

Ο πανηπειρωτικός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με πτώση σχεδόν 1%, καίτοι κατέγραψε ήπια εβδομαδιαία άνοδο 0,4%.

Ο δείκτης SX7P των ευρωπαϊκών τραπεζών υποχώρησε κατά 2,5%, με τις μετοχές της Deutsche Bank, της Barclays, της ιταλικής Unicredit και της γαλλικής BNP Paribas να σημειώνουν απώλειες μεταξύ 3,3% και 6,5%.

Ωστόσο η Wall Street, εμφανίζεται πιο ανθεκτική με τους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες να κινούνται σε μικτό πεδίο. Οι επενδυτές είναι πάντως σε προφανή εγρήγορση, καθώς οι ανησυχίες για τον τραπεζικό τομέα εντείνουν την ήδη υφιστάμενη νευρικότητα από την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ και Κίνας.

Η έκθεση του τραπεζικού τομέα σε δύο πρόσφατες πτωχεύσεις αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες υγιούς δανεισμού, καθώς δεν έχουν περάσει παρα δύο χρόνια από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank.

Οι επενδυτές προσπαθούν τώρα να αξιολογήσουν εάν τα πρόσφατα ζητήματα στις πιστωτικές αγορές των ΗΠΑ θα έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα.

Ορισμένοι αναλυτές δήλωσαν ότι, σε αυτό το στάδιο, οι ανησυχίες γύρω από τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ φαίνονται μάλλον περιορισμένες παρά σημάδι ενός εκτεταμένου και πιο συστημικού προβλήματος. «Οι θύλακες του αμερικανικού τραπεζικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών τραπεζών, έχουν προκαλέσει ανησυχία στην αγορά», δήλωσε ο Ρας Μολντ , διευθυντής επενδύσεων στην AJ Bell.

Αγορές με αναστολή

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες παρουσίασαν πτώση στις συναλλαγές της Παρασκευής, κλείνοντας μια εβδομάδα που χαρακτηρίστηκε από γενικά ισχυρά κέρδη. Ο δείκτης KBW Banks, ο οποίος παρακολουθεί τις τράπεζες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, υποχώρησε κατά 0,4%.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε ότι οι τράπεζες έχουν άφθονα αποθεματικά και ότι ήταν αισιόδοξος ότι οι πιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να παραμείνουν μπροστά απο την πτωτική καμπύλη.

Ο ίδιος μιλώντας στο Fox Business Network ανέφερε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ και την Μισέλ Μπάουμαν της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, «καθαρίζουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή», χωρίς όμως να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αυτό που βλέπουμε στις τράπεζες να ξεπουλούν εν μία νυκτί στις ΗΠΑ, η Ασία το αντιλαμβάνεται, η Ευρώπη το αντιλαμβάνεται και έτσι εξαπλώνεται», δήλωσε ο επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομικής στρατηγικής της TD Securities, Τζέιμς Ρόστερ.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες, υποχωρούν σχεδόν 3%, με την Deutsche Bank και την Barclays να χάνουν γύρω στο 6%, και την Societe Generale, να έχει απώλειες 4,6%, αφού τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ασία, ιδίως οι ιαπωνικές τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες βυθίστηκαν.

Στις αρχές των συναλλαγών στις ΗΠΑ, το περιφερειακό τραπεζικό ETF του SPDR S&P, σημείωσε άνοδο 0,4%, μια ημέρα μετά την πτώση του δείκτη αναφοράς κατά 6%, την πιο απότομη ημερήσια πτώση του εδώ και έξι μήνες.

Τα ισχυρά κέρδη από την Truist Financial, την Regions Financial και την Fifth Third ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα, στέλνοντας τις περισσότερες περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ υψηλότερα στις πρωινές συναλλαγές.

Η Zions Bancorp, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ελέγχου, ανέκτησε το χαμένο έδαφος, μετά το κλείσιμό της με πτώση 13%. Η Western Alliance σημείωσε άνοδο 2,6% μετά από τις απώλειες περίπου 11% την Πέμπτη.

«Παρά τις αυξανόμενες ελπίδες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων φέτος, η προσοχή στρέφεται στην υποκείμενη καλή κατάσταση της οικονομίας, καθώς οι αναδυόμενες πιστωτικές ζημίες μεταξύ των περιφερειακών τραπεζών της Αμερικής έθεσαν περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές δανεισμού», δήλωσε ο Ντέρεν Νάθαν, επικεφαλής της έρευνας μετοχών της Hargreaves Lansdown.

Ο δείκτης περιφερειακών τραπεζών KBW των ΗΠΑ έκλεισε με πτώση 6,3% την Πέμπτη.

Η τελευταία μαζική πώληση σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση της Zions ότι θα υποστεί ζημία 50 εκατομμυρίων δολαρίων από δύο εμπορικά και βιομηχανικά δάνεια από τη μονάδα της στην Καλιφόρνια, ενώ η Western Alliance, αποκάλυψε ότι είχε κινήσει αγωγή για απάτη από την Cantor Group V, LLC. Οι δικηγόροι της Cantor αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς.

Οι πιστωτικές απομειώσεις στο ιδιωτικό χρέος αυξάνονται και τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών έχουν φτάσει το 5,5%, δήλωσε ο Μάρκ Ντάουντινγκ, επικεφαλής επενδύσεων στην RBC BlueBay Asset Management, επικαλούμενος τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο.

Παρά τα αδύναμα κέρδη στις αμερικανικές τραπεζικές μετοχές, η απαισιοδοξία εξαπλώθηκε και σε άλλους τομείς του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού τομέα, επιβαρύνοντας τους δανειστές στεγαστικών δανείων, τις εταιρείες «αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα» και τις χρηματιστηριακές εταιρείες.

Οι αναλυτές λένε ότι τυχόν τριβές στην πίστωση στη Wall Street είναι πιθανό να επεκταθούν και σε άλλους τομείς του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η Robinhood και η Interactive Brokers, μειώθηκαν κατά 1,5% και 2% αντίστοιχα. Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμ Ντάιμον, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τις πιστωτικές αγορές: «Όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, πιθανότατα υπάρχουν και άλλες πολλές και έτσι όλοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι».

Ευρύτερη επίδραση στην αγορά

«Η αγορά σαφώς έχει τιμολογηθεί για την τελειότητα», δήλωσε ο Μπο Πέι, αναλυτής της US Tiger Securities. «Αυτό κάνει το κλίμα ευάλωτο, επομένως ακόμη και μεμονωμένοι αρνητικοί τίτλοι μπορούν να προκαλέσουν υπερβολικές αντιδράσεις όπως αυτές που είδαμε χθες».

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 40% από την αρχή του έτους. Ο χρυσός εν τω μεταξύ έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό.

Οι αμερικανικές τράπεζες δανείστηκαν σχεδόν 15 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Μόνιμη Διευκόλυνση Repo (SRF) της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος δανεισμός σε διάστημα δύο ημερών από την πανδημία Covid-19.

Το πρωί της Παρασκευής, οι τράπεζες δεν αξιοποίησαν τη διευκόλυνση σε repo, αν και έχουν μια ακόμη ευκαιρία να το κάνουν το απόγευμα.

Η SRF λειτουργεί ως αναχαίτιση ρευστότητας για πιθανά ελλείμματα χρηματοδότησης. Η διευκόλυνση της Fed, η οποία εισήχθη τον Ιούλιο του 2021 ως απάντηση στην πανδημία, παρέχει δάνεια μετρητών δύο φορές την ημέρα με αντάλλαγμα επιλέξιμες εξασφαλίσεις, όπως τα αμερικανικά ομόλογα.

«Η αγορά ανησυχεί για μια φούσκα που δημιουργείται στην ιδιωτική πίστωση τους τελευταίους μήνες», δήλωσε ο Άλαν Ντέβλιν, αναλυτής παγκόσμιας χρηματοοικονομικής έρευνας στην Impax Asset Management. «Η αγορά ουσιαστικά πυροβολεί πρώτα και μετά θέτει ερωτήσεις».