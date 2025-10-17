Χρηματιστήριο: Έπεσε το οχυρό των 2.000 μονάδων – Πενθήμερο… φωτιά με αθροιστική πτώση -5,8%

Την 5η διαδοχική αρνητική συνεδρίαση συμπλήρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να πέφτει κάτω των 2.000 μονάδων και να «γυρίζει» στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Αυγούστου (χαμηλό 2,5 μηνών).

Η ελληνική αγορά, η οποία ήδη «βασανιζόταν» από τις εγχώριες προκλήσεις, είδε σήμερα τις πιέσεις να πολλαπλασιάζονται λόγω των ανησυχιών για την υγεία των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών, οι οποίες προκάλεσαν ντόμινο ρευστοποιήσεων στην Ευρώπη.

Μάλιστα, ενδοσυνεδριακά η Αθήνα υποχώρησε έως και την περιοχή των 1.950 μονάδων, με το επιφυλακτικά ανοδικό ξεκίνημα της Wall Street να αίρει εν μέρει την πολιορκία των πωλητών, αλλά να μην ανατρέπει την αρνητική εικόνα.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία ημέρα της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κάμψη κατά -1,30% και διαμορφώθηκε στις 1.987,52 μονάδες, χάνοντας περισσότερες από 26 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.013,76 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 52 μονάδες (από 1.948,59 έως 1.990,37 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να εκτοξεύεται στα 444,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 45,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο βασικός δείκτης έκανε το… 5/5, με τις αθροιστικές απώλειες να φθάνουν στο -5,8%. Αυτό, μάλιστα, κατέστησε αρνητικό το πρόσημο της αγοράς από τις αρχές του Οκτωβρίου.

Στο ταμπλό, τώρα, Πειραιώς – Εθνική – Eurobank – Alpha έχασαν συλλήβδην άνω του -2,5%, με τη Metlen να γλιτώνει τα χειρότερα και να «αντέχει» στα 42,5 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ο ΟΠΑΠ πήρε… ανάσα στο +1,6%, ενώ η Ελλάκτωρ έκανε ράλι +13%, χάρη στη διανομή – έκπληξη του ενδιάμεσου μερίσματος (0,5 ευρώ/μετοχή). Η Coca Cola δε επανήλθε άνω των 40 ευρώ.

Στο στόχαστρο οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, όπως συνήθως συμβαίνει σε περιπτώσεις διεθνών αναταράξεων, κλήθηκε να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος, με αποτέλεσμα να διολισθήσει στο -3,00% και τις 2.268 μονάδες. Στο αρνητικό κλίμα ρόλο διαδραμάτισε και η έξτρα φορολογία του κλάδου στην Ιταλία.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς κατρακύλησε στο -3,55% και τα 6,892 ευρώ, η μετοχή της Eurobank περιορίστηκε στο -2,83% και τα 3,401 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύτηκε στο -3,33% και τα 3,37 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώθηκε στο -2,56% και τα 12,96 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συρρικνώθηκε στο -1,79% και τα 7,66 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να πέφτει… άτσαλα στο -4,86% και τα 8,23 ευρώ. Στο -2,84% και το 1,438 ευρώ ακολούθησε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,47% και 5.013 μονάδες), η μετοχή της Metlen, παρά το ενδοσυνεδριακό βύθισμα στα 41 ευρώ, κατάφερε να «μαζέψει» τις απώλειες στο -0,19% και τα 42,56 ευρώ. Βέβαια, η κάμψη από τα ρεκόρ των 56,4 ευρώ εξακολουθεί να αγγίζει τα 14 ευρώ ή αλλιώς το -25%. Αντίδραση έβγαλε η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία έκλεισε στο +1,64% και τα 17,97 ευρώ, παίρνοντας ορισμένες βαθιές ανάσες. Υπενθυμίζεται ότι όσοι μέτοχοι διαφωνούν με την εξαγορά από την Allwyn, μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους στα 19,04 ευρώ -υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό των διαφωνούντων στην κρίσιμη Γενική Συνέλευση δεν θα ξεπερνά το 5%.

Από εκεί και πέρα, οι τιμές των Cenergy – Viohalco αναδίπλωσαν στο -1% και -1,9%, αντίστοιχα, κατοχυρώνοντας τα κέρδη των προηγούμενων ημερών. Jumbο, Lamda Development, Aegean Airlines, Aktor Group, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ έχασαν από τουλάχιστον -1%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Coca – Cola HBC ενισχύθηκε δυναμικά στο +3,09% και τα 40,72 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πορεία αντιστροφής της πρόσφατης διόρθωσης (έφθασε έως τα 38,3 ευρώ). Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Motor Oil αυξήθηκαν από +1,2% έως +1,9%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,35% και 2.766 μονάδες), η μετοχή της ΕΧΑΕ ξεχώρισε αρνητικά στο -1,09% και τα 6,37 ευρώ, εν μέσω των αντιδράσεων για τις αλλαγές στο καθεστώς των δημόσιων προτάσεων, οι οποίες διευκολύνουν το έργο της Euronext. Κάμψη άνω του -2% παρουσίασαν οι τιμές των Ideal Holdings, Intracom, Profile και ΟΛΠ, με τις μετοχές των Trade Estates, Dimand, Autohellas και Austriacard να περιορίζονται κατά τουλάχιστον -1%. Αντίθετα, η μετοχή της Ελλάκτωρ «έτρεξε» στο +13,7% και το 1,49 ευρώ, καθώς η διοίκηση αιφνιδίασε ευχάριστα τους αναλυτές, ανακοινώνοντας προμέρισμα 0,5 ευρώ για τη χρήση του 2025, με την αποκοπή να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Δεκεμβρίου. Βέβαια, εξακολουθεί να αγνοείται το business plan για την επόμενη ημέρα. Άλμα στο +4,06% έκανε και η μετοχή της Fourlis.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 86 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 28 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 13 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 135,8 δισ. ευρώ.

Με βαριές απώλειες «φεύγει» η εβδομάδα

Πέντε σερί αρνητικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αποχαιρετά μια άκρως απογοητευτική εβδομάδα.

Ο Γενικός Δείκτης μετρά αθροιστικές απώλειες της τάξης του -5,8% στο πενθήμερο, καθώς από τις 2.110 μονάδες έχει αναδιπλώσει κάτω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων, «γυρίζοντας» στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2,5 μηνών.

Τα αίτια της καθίζησης είναι πολυ-παραγοντικά. Από τη μία πλευρά παρατηρείται μια στοχευμένη πίεση σε συγκεκριμένες εισηγμένες (Metlen, ΟΠΑΠ), ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει η δεδομένη επιθυμία των ξένων να «κλειδώσουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025, ιδίως στον τραπεζικό κλάδο.

Αρνητικό «γκελ» έχει κάνει στην αγορά και η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο πλαίσιο των δημόσιων προσφορών, κάτι που καθιστά ευκολότερες τις εξαγορές εταιρειών, αλλά και τις διαγραφές εισηγμένων από το ταμπλό του Χ.Α.

Οπωσδήποτε, στο κάδρο πρέπει να τοποθετηθεί και ο διεθνής παράγοντας, καθώς οι ανησυχίες για την ευστάθεια του περιφερειακού χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ πυροδοτεί μπαράζ ρευστοποιήσεων στις δύο όχθες του Ατλαντικού Ωκεανού.

Βέβαια, οι επενδυτές δεν χρειάζεται να τα βάφουν… μαύρα, καθώς η τρέχουσα κίνηση εξακολουθεί να κινείται εντός μιας φυσιολογικής διόρθωσης από τις πρόσφατες κορυφές.

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι η εταιρική κερδοφορία παραμένει κάτι παραπάνω από ανθεκτική, σημαίνει ότι οι μετοχές των εισηγμένων καθίστανται πλέον πιο ελκυστικές, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την είσοδο νέων επενδυτών.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι νέες ανησυχίες για τη σταθερότητα των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών τροφοδοτούν ένα «φρέσκο» κύμα πωλήσεων στις διεθνείς αγορές, το οποίο έρχεται να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα στις γνωστές προκλήσεις του παγκόσμιου εμπορίου.

Κάπως έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο -0,75% και τις 567 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -1,42% και να πέφτει στις 23.927 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 προσπαθούν να αντιστρέψουν τις χθεσινές πιέσεις, ενισχυόμενοι επιφυλακτικά κατά έως +0,3%.

