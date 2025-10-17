Logo Image

Wall Street: Ψυχραιμία μετά το selloff των τραπεζών την Πέμπτη

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Wall Street: Ψυχραιμία μετά το selloff των τραπεζών την Πέμπτη

REUTERS/Jeenah Moon

Ήπια ανάκαμψη στις τραπεζικές μετοχές

Ελίζα Καραγιώργη [email protected]

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης άνοιξε με μεικτά πρόσημα την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να κατευνάσουν τις ανησυχίες τους για τον τραπεζικό τομέα από την αύξηση των κόκκινων δανείων σε περιφερειακά τραπεζικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Dow Jones διαπραγματεύεται στο +0,2%. Ο S&P 500 καταγράφει οριακές μεταβολές και ο Nasdaq Composite έχανε 0,2%.

Οι μετοχές που οδήγησαν στο ξεπούλημα στις τράπεζες την Πέμπτη ανακάμπτουν.

Οι Zions και Western Alliance αποκάλυψαν επισφαλή δάνεια τις τελευταίες 48 ώρες, γεγονός που πυροδότησε μια μεγάλη πτώση στις μετοχές που τελικά έριξε ολόκληρη την αγορά την Πέμπτη. Η Zion κατρακύλησε13%, ενώ η Western Alliance κατέγραψε βουτιά κατά 11% την Πέμπτη.

Στον τομέα των δασμών εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα τα πάνε καλά με την Κίνα». Είπε ότι ο επιπλέον δασμός 100% σε προϊόντα από την Κίνα, τον οποίο απείλησε να εισαγάγει στις αρχές Νοεμβρίου, δεν ήταν βιώσιμος. Πρόσθεσε όμως ότι το Πεκίνο τον είχε αναγκάσει να λάβει αυτή τη θέση και ότι οι δασμοί «θα μπορούσαν να επιβληθούν».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube