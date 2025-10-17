Wall Street: Ψυχραιμία μετά το selloff των τραπεζών την Πέμπτη

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης άνοιξε με μεικτά πρόσημα την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να κατευνάσουν τις ανησυχίες τους για τον τραπεζικό τομέα από την αύξηση των κόκκινων δανείων σε περιφερειακά τραπεζικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Dow Jones διαπραγματεύεται στο +0,2%. Ο S&P 500 καταγράφει οριακές μεταβολές και ο Nasdaq Composite έχανε 0,2%.

Οι μετοχές που οδήγησαν στο ξεπούλημα στις τράπεζες την Πέμπτη ανακάμπτουν.

Οι Zions και Western Alliance αποκάλυψαν επισφαλή δάνεια τις τελευταίες 48 ώρες, γεγονός που πυροδότησε μια μεγάλη πτώση στις μετοχές που τελικά έριξε ολόκληρη την αγορά την Πέμπτη. Η Zion κατρακύλησε13%, ενώ η Western Alliance κατέγραψε βουτιά κατά 11% την Πέμπτη.

Στον τομέα των δασμών εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα τα πάνε καλά με την Κίνα». Είπε ότι ο επιπλέον δασμός 100% σε προϊόντα από την Κίνα, τον οποίο απείλησε να εισαγάγει στις αρχές Νοεμβρίου, δεν ήταν βιώσιμος. Πρόσθεσε όμως ότι το Πεκίνο τον είχε αναγκάσει να λάβει αυτή τη θέση και ότι οι δασμοί «θα μπορούσαν να επιβληθούν».