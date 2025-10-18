Logo Image

Χρηματιστήριο: Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα στον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Φωτ. ΑΔΜΗΕ

Διόρθωση -15% από τα ρεκόρ

Κάτω του ψυχολογικού ορίου των 3 ευρώ βρίσκεται η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία έχει χάσει περισσότερο από μισό ευρώ σε σχέση με τα πρόσφατα ρεκόρ των 3,5 ευρώ.

Η διόρθωση της εισηγμένης, η οποία σχετίζεται και με τις εξελίξεις στην Κύπρο, ανέρχεται σε τουλάχιστον -15%, ενόσω μην ξεχνάμε ότι η διοίκηση εξετάζει όλα τα σενάρια για την ενίσχυση των διαθέσιμων κεφαλαίων. 

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

