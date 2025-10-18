Χρηματιστήριο: Με ιταλική… φινέτσα το -8% στις τράπεζες

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων έχει οπισθοχωρήσει ο τραπεζικός δείκτης στο Χ.Α., απομακρυνόμενος κατά περίπου -8% από τις κορυφές των 2.464 μονάδων.

Μάλιστα, η χθεσινή πτώση ήταν η 5η συνεχόμενη, με την αύξηση της φορολογίας στις ιταλικές τράπεζες να λειτουργεί επιβαρυντικά στην ήδη αρνητική επενδυτική ψυχολογία.

Πάντως, ας μην ξεχνάμε ότι η άνοδος του δείκτη εντός του ’25 συνεχίζει στα επίπεδα του +76%.

Γ.Χ.

