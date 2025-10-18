Logo Image

Χρηματιστήριο: Με ιταλική… φινέτσα το -8% στις τράπεζες

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Με ιταλική… φινέτσα το -8% στις τράπεζες

INTIME/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παραμένουν στο +76% τα κέρδη του έτους

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων έχει οπισθοχωρήσει ο τραπεζικός δείκτης στο Χ.Α., απομακρυνόμενος κατά περίπου -8% από τις κορυφές των 2.464 μονάδων.

Μάλιστα, η χθεσινή πτώση ήταν η 5η συνεχόμενη, με την αύξηση της φορολογίας στις ιταλικές τράπεζες να λειτουργεί επιβαρυντικά στην ήδη αρνητική επενδυτική ψυχολογία.

Πάντως, ας μην ξεχνάμε ότι η άνοδος του δείκτη εντός του ’25 συνεχίζει στα επίπεδα του +76%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Δίκτυο 764»: Προφυλακίστηκε ο 21χρονος Ελληνοαμερικανός για την διαδικτυακή «σέχτα» της φρίκης

«Δίκτυο 764»: Προφυλακίστηκε ο 21χρονος Ελληνοαμερικανός για την διαδικτυακή «σέχτα» της φρίκης

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube