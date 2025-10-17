Χρηματιστήριο: Μαζικό sell off με βουτιά έως -6% στις Τράπεζες

Βαριές απώλειες καταγράφονται από το πρωί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι ανησυχίες για τις αμερικανικές τράπεζες ρίχνουν πρόσθετο… αλάτι στις εγχώριες πληγές, επιταχύνοντας τον ρυθμό των πωλήσεων.

Είναι ενδεικτικό ότι η ελληνική αγορά, υπό το βάρος των διεθνών ρευστοποιήσεων (ο γερμανικός DAX χάνει τουλάχιστον -2%), υποχωρεί για 5η διαδοχική συνεδρίαση, βουλιάζοντας κάτω των 2.000 μονάδων και «γυρίζοντας» στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του Ιουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία ημέρα της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει κάμψη κατά -3,02% και διαμορφώνεται στις 1.952,33 μονάδες, χάνοντας περισσότερες από 61 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.013,76 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 38 μονάδες (από 1.952,33 έως 1.990,37 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 205,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 41,8 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Πειραιώς – Εθνική – Eurobank – Alpha χάνουν συλλήβδην άνω του -4%, με τη Metlen να δίνει… παράταση στο μαρτύριο, πέφτοντας κάτω των 42 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάκτωρ κάνει ράλι τουλάχιστον +12%, χάρη στη διανομή – έκπληξη ενδιάμεσου μερίσματος (0,5 ευρώ/μετοχή), ενώ η Coca Cola επανέρχεται άνω των 40 ευρώ.

Στο στόχαστρο οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, όπως συνήθως συμβαίνει σε περιπτώσεις διεθνών αναταράξεων, καλείται να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος, με αποτέλεσμα να διολισθαίνει στο -4,59% και τις 2.231 μονάδες. Στο αρνητικό κλίμα ρόλο διαδραματίζει και η έξτρα φορολογία του κλάδου στην Ιταλία.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς κατρακυλά στο -5,18% και τα 6,776 ευρώ, η μετοχή της Eurobank περιορίζεται στο -4,00% και τα 3,36 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο -4,76% και τα 3,32 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώνεται στο -4,51% και τα 12,7 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συρρικνώνεται στο -3,59% και τα 7,52 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να πέφτει… άτσαλα στο -6,36% και τα 8,10 ευρώ. Στο -4,73% και το 1,41 ευρώ ακολουθεί η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-2,85% και 4.943 μονάδες), η μετοχή της Metlen συνεχίζει πτωτικά στο -2,44% και τα 41,6 ευρώ, αδυνατώντας να… σηκώσει κεφάλι από τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις. Η κάμψη από τα ρεκόρ των 56,4 ευρώ αγγίζει πλέον τα 15 ευρώ ή αλλιώς το -26%. Σταθεροποιητικά στα 17,6 ευρώ κινείται η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία, βέβαια, παραμένει στο επίκεντρο των ανησυχιών για την αλλαγή του status από μερισματικό σε αναπτυξιακό. Υπενθυμίζεται ότι όσοι μέτοχοι διαφωνούν με την εξαγορά από την Allwyn, μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους στα 19,04 ευρώ -υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό των διαφωνούντων στην κρίσιμη Γενική Συνέλευση δεν θα ξεπερνά το 5%.

Από εκεί και πέρα, οι τιμές των Cenergy – Viohalco – ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατρακυλούν από -2% έως -4,8%, κατοχυρώνοντας με βιασύνη τα κέρδη των προηγούμενων ημερών. Lamda Development, Aegean Airlines, Aktor Group, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil χάνουν από τουλάχιστον -2%, ενώ οι τίτλοι των ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Titan Cement και Jumbo έπονται πέριξ του -1%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Coca – Cola HBC ενισχύεται δυναμικά στο +2,6% και τα 40,56 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πορεία αντιστροφής της πρόσφατης διόρθωσης (έφθασε έως τα 38,3 ευρώ).

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-1,51% και 2.734 μονάδες), η μετοχή της ΕΧΑΕ ξεχωρίζει αρνητικά στο -1,71% και τα 6,33 ευρώ, εν μέσω των αντιδράσεων για τις αλλαγές στο καθεστώς των δημόσιων προτάσεων, οι οποίες διευκολύνουν το έργο της Euronext. Κάμψη άνω του -2% παρουσιάζουν οι τιμές των Intralot, Profile, Intracom, Ideal, Autohellas, ΟΛΘ και ΟΛΠ, με τις μετοχές των Πλαστικά Θράκης, Κρι Κρι, Alumil, ΑΔΜΗΕ, Trade Estates, Quest και Dimand να περιορίζονται κατά τουλάχιστον -1%. Αντίθετα, η μετοχή της Ελλάκτωρ «τρέχει» στο +12,2% και το 1,47 ευρώ, καθώς η διοίκηση αιφνιδίασε ευχάριστα τους αναλυτές, ανακοινώνοντας προμέρισμα 0,5 ευρώ για τη χρήση του 2025, με την αποκοπή να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Δεκεμβρίου. Βέβαια, εξακολουθεί να αγνοείται το business plan για την επόμενη ημέρα.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 106 μετοχές κινούνται καθοδικά, οκτώ μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ επιπλέον οκτώ παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 134,1 δισ. ευρώ.

Με βαριές απώλειες «φεύγει» η εβδομάδα

Πέντε σερί αρνητικές συνεδριάσεις ετοιμάζεται να συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αποχαιρετά μια άκρως απογοητευτική εβδομάδα.

Αυτήν τη στιγμή ο Γενικός Δείκτης μετρά αθροιστικές απώλειες της τάξης του -7% στο πενθήμερο, καθώς από τις 2.110 μονάδες έχει αναδιπλώσει κάτω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων, «γυρίζοντας» στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τριών μηνών.

Τα αίτια της καθίζησης είναι πολυ-παραγοντικά. Από τη μία πλευρά παρατηρείται μια στοχευμένη πίεση σε συγκεκριμένες εισηγμένες (Metlen, ΟΠΑΠ), ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει η δεδομένη επιθυμία των ξένων να «κλειδώσουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025, ιδίως στον τραπεζικό κλάδο.

Αρνητικό «γκελ» έχει κάνει στην αγορά και η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο πλαίσιο των δημόσιων προσφορών, κάτι που καθιστά ευκολότερες τις εξαγορές εταιρειών, αλλά και τις διαγραφές εισηγμένων από το ταμπλό του Χ.Α.

Οπωσδήποτε, στο κάδρο πρέπει να τοποθετηθεί και ο διεθνής παράγοντας, καθώς οι ανησυχίες για την ευστάθεια του περιφερειακού χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ πυροδοτεί μπαράζ ρευστοποιήσεων στις δύο όχθες του Ατλαντικού Ωκεανού.

Βέβαια, οι επενδυτές δεν χρειάζεται να τα βάφουν… μαύρα, καθώς η τρέχουσα κίνηση εξακολουθεί να κινείται εντός μιας φυσιολογικής διόρθωσης από τις πρόσφατες κορυφές.

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι η εταιρική κερδοφορία παραμένει κάτι παραπάνω από ανθεκτική, σημαίνει ότι οι μετοχές των εισηγμένων καθίστανται πλέον πιο ελκυστικές, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την είσοδο νέων επενδυτών.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την έκδοση του «πράσινου» πενταετούς ομολόγου, αντλώντας 775 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%. Οι προσφορές, μάλιστα, ξεπέρασαν κατά αρκετές φορές το ζητούμενο ποσό.

Την ίδια στιγμή, η Prodea άνοιξε την αυλαία των οικονομικών μεγεθών του 9μήνου, ανακοινώνοντας καθαρά κέρδη 90,7 εκατ. ευρώ από 69,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα περιορίστηκαν στα 68,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την Ελλάκτωρ, η διοίκηση ανακοίνωση τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος 0,50 ευρώ για τη χρήση του 2025, με την αποκοπή του δικαιώματος να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Δεκεμβρίου.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι νέες ανησυχίες για τις περιφερειακές τράπεζες στις ΗΠΑ τροφοδοτούν ένα «φρέσκο» κύμα πωλήσεων στις διεθνείς αγορές, το οποίο έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις προκλήσεις του παγκόσμιου εμπορίου.

Κάπως έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί έντονα στο -1,46% και τις 563 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -2,07% και να πέφτει στις 23.771 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 ετοιμάζονται να ανοίξουν με απώλειες της τάξης του -1%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)