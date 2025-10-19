Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές σήκωσαν… μπαϊράκι στο sell off

Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όχι μόνο απώλεσε τις στηρίξεις των 2.000 μονάδων, αλλά «γύρισε» στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 μηνών, με τις απώλειες στο πενθήμερο να ξεπερνούν το -5,8%.

Ωστόσο, τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν ακόμη χειρότερα αν δεν υπήρχαν ορισμένες μετοχές της Υψηλής και της Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, οι οποίες έδειξαν… χαρακτήρα και συγκράτησαν την πτώση.

Για παράδειγμα, η δεικτοβαρής Coca Cola HBC είδε τη μεταβολή του πενθήμερου να κινείται σε θετικό έδαφος κατά +5,0%, με τη μετοχή να ολοκληρώνει την πρόσφατη διόρθωση (έφθασε έως τα 38,3 ευρώ) και να επιστρέφει άνω του ψυχολογικού ορίου των 40 ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι 4/5 συνεδριάσεις είχαν αίσια κατάληξη για την τιμή της εισηγμένης, η οποία πλέον έχει στραμμένο το βλέμμα στις ανακοινώσεις των οικονομικών μεγεθών του γ’ τριμήνου (στις 30/10).

Ακόμη πιο εντυπωσιακή αποδείχθηκε η ανοδική κίνηση στην περίπτωση της Ελλάκτωρ, η οποία έκανε άλμα +9,5%, προσεγγίζοντας ξανά την περιοχή του 1,50 ευρώ. Η απόφαση – έκπληξη για τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,50 ευρώ για τη χρήση του 2025 (αποκοπή στις 22/12) λειτούργησε καταλυτικά για την επανεμφάνιση των αγοραστών, παρότι η εταιρεία ουσιαστικά παραμένει χωρίς αντικείμενο δραστηριοποίησης (με εξαίρεση τη Μαρίνα Αλίμου).

Από εκεί και πέρα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατάφερε να παραμείνει στα ψυχολογικά όρια των 10 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά +3,9% στο πενθήμερο και επωφελούμενος του status της μερισματικής μετοχής.

Ο τίτλος της Κρι Κρι, ταυτόχρονα, φαίνεται να συνέρχεται από τις ρευστοποιήσεις των προηγούμενων εβδομάδων (ως απόρροια της υποχώρησης της εταιρικής κερδοφορίας), καθώς άντεξε στο +4% κι αποχαιρέτησε τη χθεσινή συνεδρίαση από τα 18,2 ευρώ.

Στους ουσιαστικά κερδισμένους του πενθήμερου μπορούμε να συμπεριλάβουμε και μετοχές των FTSE Large και Mid Cap, οι οποίες υπέστησαν τις λιγότερο δυνατές ρευστοποιήσεις. Ανάμεσα σ’ αυτές συγκαταλέγονται οι τίτλοι των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Noval Property, οι οποίες απώλεσαν από -0,7%, ενώ σε ελεγχόμενα επίπεδα (-2,6%) διαμορφώθηκε η αναδίπλωση στον ΟΛΠ και στον ΟΤΕ, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι περιμένει την έκτακτη μερισματική διανομή από την πώληση των ρουμανικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, η μετοχή της Πλαστικά Θράκης έκλεισε το πενθήμερο με ανεπαίσθητες απώλειες κατά -0,2%, παραμένοντας στις παρυφές των 4 ευρώ.

Οι μεταβολές των μετοχών στο πενθήμερο 13/10 – 17/10

• Ελλάκτωρ +9,5%

• Coca Cola HBC +5,0%

• Κρι Κρι +4,0%

• ΔΑΑ +3,9%

• Πλαστικά Θράκης -0,2%

• Noval Property -0,7%

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -0,7%

• ΟΛΠ -2,6%

• ΟΤΕ -2,6%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)