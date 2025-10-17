Ευρωπαϊκές μετοχές: Citigroup και Société Générale δεν βλέπουν ράλι για φέτος

Τα καλύτερα έχουν περάσει για τις ευρωπαϊκές μετοχές, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Citigroup και της Société Générale, που εκτιμούν ότι δύσκολα θα σημειώσουν περαιτέρω σημαντικά κέρδη φέτος καθώς διάφοροι κίνδυνοι, όπως οι εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Αυτό προκύπτει από έρευνα του Bloomberg στην οποία συμμετείχαν 18 αναλυτές. Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο δείκτης Stoxx Europe 600 θα διαπραγματεύεται κατά μέσο όρο στις 560 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους. Αυτή η εκτίμηση δεν έχει αλλάξει σε σχέση με την περασμένη μηνιαία έρευνα και υποδηλώνει πτώση περίπου 1% από το κλείσιμο της Τετάρτης.

Η Societe Generale προβλέπει ότι ο δείκτης θα μπορούσε να μειωθεί στις 530 μονάδες, ενώ η Citi στις 570 μονάδες.

«Αναμένουμε ότι η αγορά θα βρίσκεται υπό κάποια πίεση μέχρι το τέλος του έτους, δεδομένων των πολιτικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, καθώς και της έλλειψης θετικής δυναμικής στα εταιρικά κέρδη», δήλωσε ο Roland Kaloyan της Societe Generale.

«Βλέπουμε μόνο συγκρατημένα κέρδη για την Ευρώπη, καθώς τα τελευταία νέα από την Κίνα σε συνδυασμό με την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή αστάθειας», σχολίασε επίσης η Beata Manthey της Citi, προσθέτοντας ότι είναι πιο αισιόδοξη για τις προοπτικές στα μέσα του 2026. «Το κλειδί για τη διατηρήσιμη άνοδο θα είναι τα εταιρικά αποτελέσματα».

Αντίστοιχα ο Kaloyan ανέφερε: «Είμαστε πιο αισιόδοξοι για το 2026, καθώς ορισμένα δημοσιονομικά κίνητρα και η ακόμη χαλαρή νομισματική πολιτική ενδέχεται να στηρίξουν τους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες».

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν εγκλωβιστεί σε ένα στενό εύρος τιμών κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους λόγω του δασμολογικού πολέμου που έχουν κηρύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες και της παρατεταμένης πολιτικής κρίσης στη Γαλλία. Η σχετικά μικρότερη έκθεσή της στην τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι η περιοχή δεν έχει «γευθεί» την ευφορία που τροφοδοτείται από την τεχνολογία.

Έτσι μπορεί ο δείκτης Stoxx 600 να κατέγραψε ρεκόρ αυτόν τον μήνα, μετά βίας συμβαδίζει με την απόδοση του S&P 500 σε τοπικό νόμισμα.

Στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη το τελευταίο επεισόδιο εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τον αντίκτυπό της στην οικονομία. Η ευρωπαϊκή αγορά εξαρτάται ιδιαίτερα με την πορεία της οικονομίας, καθώς οι βιομηχανίες της, όπως η εξόρυξη μεταλλευμάτων και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, αποτελούν μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού.

Οι αναλυτές του Bloomberg Intelligence προβλέπουν μικρή πτώση στα κέρδη του Stoxx 600 για το 2025, ακολουθούμενη από άνοδο 11% το επόμενο έτος.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν (ακόμα) λόγοι για αισιοδοξία βραχυπρόθεσμα. Οι πολιτικές προοπτικές στη Γαλλία φαίνεται να σταθεροποιούνται, καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί «επιβίωσε» από δύο προτάσεις μομφής την Πέμπτη. Η επενδυτική τοποθέτηση δεν θεωρείται υπερβολική, ενώ οι αποτιμήσεις των μετοχών βρίσκονται περίπου στον μακροχρόνιο μέσο όρο.

Πάντως έρευνα της Bank of America καταλήγει ότι όλο και περισσότεροι επενδυτές φοβούνται μην χάσουν μια πιθανή ανοδική κίνηση αν μειώσουν υπερβολικά την έκθεσή τους στις ευρωπαϊκές μετοχές. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα αναμένει άνοδο των μετοχών βραχυπρόθεσμα.

Οι εποχιακές τάσεις προμηνύουν ευνοϊκή εξέλιξη στο τέλος του έτους. Στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg δείχνουν ότι ο Stoxx 600 αυξάνεται κατά μέσο όρο 3,6% τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, που είναι η ισχυρότερη τριμηνιαία επίδοσή του την τελευταία δεκαετία.