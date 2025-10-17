Τριγμοί στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια λόγω αμερικανικών τραπεζών – Άνω του 2% η πτώση στον DAX

Έντονες πιέσεις δέχονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω ανησυχιών για τον τραπεζικό τομέα από την αύξηση των κόκκινων δανείων σε περιφερειακά τραπεζικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 1,6%, με τους βασικούς κλάδους. Ο δείκτης FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου χάνει 1,5%, ο CAC 40 της Γαλλίας καταγράφει πτώση 0,93%, ενώ ο DAX της Γερμανίας και ο FTSE MIB της Ιταλίας πέφτουν και οι δύο πάνω από 2%.

Ο Stoxx Europe 600 Banks υποχωρεί γύρω στο 2,8%. Στις ΗΠΑ την Πέμπτη, οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών και της επενδυτικής τράπεζας Jefferies υποχώρησαν καθώς αυξήθηκαν οι φόβοι για κάποια επισφαλή δάνεια που παραμόνευαν στη Wall Street.

Σε άλλα νέα του τραπεζικού τομέα, η απόπειρα επιθετικής εξαγοράς της Sabadell από την ισπανική τράπεζα BBVA απέτυχε την Πέμπτη, όταν δεν κατάφερε να πείσει τους μετόχους να υποστηρίξουν την προσφορά των 16,32 εκατομμυρίων ευρώ (19,1 εκατομμύρια δολάρια). Οι μετοχές της BBVA έκαναν άλμα κατά 5,7% την Παρασκευή καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην είδηση, ενώ της Sabadell υποχώρησαν κατά 6,1%.

Οι μετοχές του αμυντικού τομέα βρίσκονται επίσης στο προσκήνιο μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθούν στην Ουγγαρία για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο δείκτης των αμυντικών μετοχών υποχώρησε πάνω από 3% την Παρασκευή.

Οι κινήσεις καταδεικνύουν μια έντονη αλλαγή για τους τραπεζικούς και αμυντικούς τομείς, οι οποίοι ήταν φωτεινά σημεία στο ράλι των ευρωπαϊκών μετοχών φέτος.

Οι αντίστοιχοι δείκτες τους έχουν κερδίσει περίπου 54% και 60% κατά τη διάρκεια του 2025.

5% υποχωρεί η Volvo

Στο μέτωπο των εταιρειών, η σουηδική εταιρεία κατασκευής φορτηγών Volvo ανακοίνωσε την Παρασκευή οριακά υψηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο. Η εταιρεία με έδρα το Γκέτεμποργκ, η οποία κατασκευάζει φορτηγά, λεωφορεία και εξοπλισμό κατασκευών, δήλωσε ότι τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 11,7 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,3 δισεκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας ότι «οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις».

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG ανέμεναν καθαρά κέρδη 8,75 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών. Οι μετοχές της Volvo Group έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 1% από την αρχή του έτους, ενώ χάνουν 5,4% στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα στοιχεία για τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός ήταν ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των συνέδρων στις ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας αυτή την εβδομάδα.

Η βρετανική στατιστική υπηρεσία, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, δημοσίευσε τα μηνιαία στοιχεία ανάπτυξης την Πέμπτη, σύμφωνα με τα οποία η οικονομία αναπτύχθηκε κατά ένα πενιχρό 0,1% τον Αύγουστο.

Εν τω μεταξύ, η ελβετική κυβέρνηση μείωσε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του 2026 στο 0,9%, καθώς οι δασμοί του Τραμπ έπληξαν την οικονομία.

Στις ασιατικές αγορές, οι περισσότεροι δείκτες διαπραγματεύτηκαν χαμηλότερα την Παρασκευή, με εξαίρεση τον Kospi της Νότιας Κορέας.

Τα futures της Wall Street βρίσκονται «στο κόκκινο» μετά το χθεσινό sell off στις τράπεζες.

