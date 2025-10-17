Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται το sell off – Άτσαλη βουτιά κάτω των 2.000 μονάδων

Νέες βαριές απώλειες υφίσταται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις ανησυχίες για τις περιφερειακές αμερικανικές τράπεζες να ρίχνουν πρόσθετο… αλάτι στις εγχώριες πληγές των τελευταίων ημερών.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά, υπό το βάρος των διεθνών ρευστοποιήσεων (ο γερμανικός DAX χάνει τουλάχιστον -2%), υποχωρεί για 5η διαδοχική συνεδρίαση, βουλιάζοντας κάτω των 2.000 μονάδων και «γυρίζοντας» στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του Ιουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία ημέρα της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει κάμψη κατά -1,72% και διαμορφώνεται στις 1.979,74 μονάδες, χάνοντας περισσότερες από 34 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.013,76 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 18 μονάδες (από 1.972,84 έως 1.990,37 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 12,6 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, Πειραιώς – Εθνική – Eurobank – Alpha χάνουν συλλήβδην άνω του -2%, με τις Metlen και ΟΠΑΠ να δίνουν… παράταση στο μαρτύριο, πέφτοντας προς τα 42 και 17,5 ευρώ, αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάκτωρ κάνει ράλι τουλάχιστον +6%, χάρη στη διανομή – έκπληξη ενδιάμεσου μερίσματος (0,5 ευρώ/μετοχή).

Στο στόχαστρο οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, όπως συνήθως συμβαίνει σε περιπτώσεις διεθνών πιέσεων, καλείται να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος, με αποτέλεσμα να διολισθαίνει στο -2,96% και τις 2.264 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς κατρακυλά στο -3,30% και τα 6,91 ευρώ, η μετοχή της Eurobank περιορίζεται στο -2,89% και τα 3,399 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο -2,29% και τα 3,406 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώνεται στο -2,86% και τα 12,92 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συρρικνώνεται στο -2,05% και τα 7,64 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να πέφτει στο -3,12% και τα 8,38 ευρώ. Στο -3,51% και το 1,428 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,76% και 4.998 μονάδες), η μετοχή της Metlen συνεχίζει πτωτικά στο -1% και τα 42,2 ευρώ, αδυνατώντας να… σηκώσει κεφάλι από τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις. Η κάμψη από τα ρεκόρ των 56,4 ευρώ ξεπερνά πλέον τα 14 ευρώ ή αλλιώς το -25%. Πτώση στο -0,9% και τα 17,52 ευρώ εμφανίζει η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία τίθεται στο επίκεντρο των ανησυχιών για την αλλαγή του status της εισηγμένης από μερισματικό σε αναπτυξιακό. Υπενθυμίζεται ότι όσοι μέτοχοι διαφωνούν με την εξαγορά από την Allwyn, μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους στα 19,04 ευρώ -υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό των διαφωνούντων στην κρίσιμη Γενική Συνέλευση δεν θα ξεπερνά το 5%.

Από εκεί και πέρα, οι τιμές των ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Aktor Group, Viohalco και Helleniq Energy χάνουν από τουλάχιστον -2%, ενώ οι τίτλοι των Motor Oil, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Titan Cement, Lamda Development και Cenergy έπονται πέριξ του -1%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Coca – Cola HBC ενισχύεται δυναμικά στο +2,4% και τα 40,4 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πορεία αντιστροφής της πρόσφατης διόρθωσης (έφθασε έως τα 38,3 ευρώ).

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-1,23% και 2.742 μονάδες), η μετοχή της ΕΧΑΕ ξεχωρίζει αρνητικά στο -2,33% και τα 6,29 ευρώ, εν μέσω των αντιδράσεων για τις αλλαγές στο καθεστώς των δημόσιων προτάσεων, οι οποίες διευκολύνουν το έργο της Euronext. Κάμψη άνω του -2% παρουσιάζουν και οι τιμές των Alumil – Autohellas, με τις μετοχές των Fourlis, Ideal Holdings, Intracom, Quest Συμμετοχών, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και Intralot να χάνουν άνω του -1%. Αντίθετα, η μετοχή της Ελλάκτωρ «τρέχει» στο +6,2% και το 1,392 ευρώ, καθώς η διοίκηση αιφνιδίασε ευχάριστα τους αναλυτές, ανακοινώνοντας προμέρισμα 0,5 ευρώ για τη χρήση του 2025, με την αποκοπή να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Δεκεμβρίου. Βέβαια, εξακολουθεί να αγνοείται το business plan για την επόμενη ημέρα.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 84 μετοχές κινούνται καθοδικά, 10 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ έξι μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 135,2 δισ. ευρώ.

Με βαριές απώλειες «φεύγει» η εβδομάδα

Τέσσερις σερί αρνητικές συνεδριάσεις έχει συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει μια άκρως απογοητευτική εβδομάδα.

Μέχρι και χθες ο Γενικός Δείκτης μετρούσε αθροιστικές απώλειες της τάξης του -4,6%, καθώς από τις 2.110 μονάδες έχει αναδιπλώσει… άτσαλα στις 2.013 μονάδες. Μάλιστα, πρόσκαιρα βρέθηκε ακόμη και στις 1.995 μονάδες, χάνοντας το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων.

Τα αίτια της καθίζησης είναι πολυ-παραγοντικά. Από τη μία πλευρά παρατηρείται μια στοχευμένη πίεση σε συγκεκριμένες εισηγμένες (Metlen, ΟΠΑΠ), ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει η δεδομένη επιθυμία των ξένων να «κλειδώσουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025, ιδίως στον τραπεζικό κλάδο.

Από εκεί και πέρα, αρνητικό «γκελ» έχει κάνει στην αγορά η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο πλαίσιο των δημόσιων προσφορών, κάτι που καθιστά ευκολότερες τις εξαγορές εταιρειών, αλλά και τις διαγραφές εισηγμένων από το ταμπλό του Χ.Α.

Οπωσδήποτε, στο κάδρο μπορεί να τοποθετηθεί και ο πολιτικός παράγοντας με το βλέμμα στις βουλευτικές εκλογές του 2027, καθώς η σταθερότητα συνιστά αναγκαία συνθήκη για τη χρηματιστηριακή ευημερία.

Βέβαια, οι επενδυτές δεν χρειάζεται να τα βάφουν… μαύρα. Η μίνι αντίδραση στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, όταν ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να ανακτήσει τις 2.000 μονάδες, έρχεται να προσφέρει ανακούφιση, στέλνοντας ένα θετικό σημάδι για την επόμενη ημέρα.

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι η εταιρική κερδοφορία παραμένει κάτι παραπάνω από ανθεκτική, σημαίνει ότι οι μετοχές των εισηγμένων καθίστανται πλέον πιο ελκυστικές, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την είσοδο νέων επενδυτών.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την έκδοση του «πράσινου» πενταετούς ομολόγου, αντλώντας 775 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%. Οι προσφορές, μάλιστα, ξεπέρασαν κατά αρκετές φορές το ζητούμενο ποσό.

Την ίδια στιγμή, η Prodea άνοιξε την αυλαία των οικονομικών μεγεθών του 9μήνου, ανακοινώνοντας καθαρά κέρδη 90,7 εκατ. ευρώ από 69,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα περιορίστηκαν στα 68,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την Ελλάκτωρ, η διοίκηση ανακοίνωση τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος 0,50 ευρώ για τη χρήση του 2025, με την αποκοπή του δικαιώματος να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Δεκεμβρίου.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι νέες ανησυχίες για τις περιφερειακές τράπεζες στις ΗΠΑ τροφοδοτούν ένα «φρέσκο» κύμα ρευστοποιήσεων στις διεθνείς αγορές, το οποίο έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις προκλήσεις του παγκόσμιου εμπορίου.

Κάπως έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί έντονα στο -1,52% και τις 562 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -2,2% και να πέφτει στις 23.733 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 ετοιμάζονται να ανοίξουν με απώλειες της τάξης του -1%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)