Σπάει τα κοντέρ ο χρυσός: Πάνω από τα 4.300 δολάρια η ουγγιά – «Ο φόβος μεταδίδεται γρήγορα», το δίδαγμα του 1970

Κάθε συνεδρίαση και ρεκόρ. Έτσι έχει εξελιχθεί η κατάσταση για την τιμή του χρυσού που την Παρασκευή σημειώσε νέο υψηλό «σκαρφαλώνοντας» πάνω από τα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά.

Ετοιμάζεται έτσι για την καλύτερη εβδομάδα του εδώ και πάνω από 17 χρόνια, καθώς συνεχίζεται η μαζική στροφή των επενδυτών στις ασφαλείς τοποθετήσεις.

Η στροφή είναι προϊόν της νέας κλιμακούμενης έντασης στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας και διευρύνει το ράλι του πολύτιμου μετάλλου που είχαν πυροδοτήσει εδώ και μήνες οι αγορές των μεγάλων κεντρικών τραπεζών.

Η τιμή σποτ του χρυσού κέρδιζε 0,8% το πρωί της Παρασκευής, στα 4.359 δολάρια ανά ουγγιά, αφού σημείωσε ένα ακόμη ιστορικό υψηλό στα 4.378 δολάρια νωρίτερα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 1,6% στα 4.372 δολάρια.

Ο χρυσός «λάμπει» όσο ποτέ

Η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί κατά περίπου 8,6% αυτή την εβδομάδα και οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2008, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό σε κάθε συνεδρίαση.

«Για τον χρυσό τα 4.500 δολάρια θα μπορούσαν να φτάσουν ως ένας στόχος νωρίτερα από το αναμενόμενο, αλλά πολλά μπορεί να εξαρτηθούν από το πόσο καιρό θα παραμείνουν στην αγορά οι ανησυχίες για το εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας και το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης», σχολίασε στο Reuters ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ.

Ο χρυσός «λάμπει» όσο ποτέ αλλά το ράλι του δημιουργεί ανησυχίες αν είναι πράγματι ένα ασφαλές καταφύγιο ή θα αποτελέσει την επόμενη «φούσκα». Σύμφωνα πάντως με την Goldman Sachs, το ράλι βασίζεται στην πραγματική ζήτηση, γι’ αυτό και πιθανότατα έχει ακόμα περιθώριο για να συνεχιστεί. Προς το παρόν «το ράλι βασίζεται σε θεμελιώδη στοιχεία, όχι στη φρενίτιδα», όπως το έθεσε η Λίνα Τόμας της Goldman Sachs.

«Στην πραγματικότητα, η κίνηση δεν είναι τόσο ασυνήθιστη. Οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να αγοράζουν ποσότητες-ρεκόρ χρυσού και οι ιδιώτες επενδυτές απλώς καλύπτουν το χαμένο έδαφος καθώς η Fed μειώνει τα επιτόκια», συνέχισε. «Επομένως, αυτό είναι περισσότερο ομαλοποίηση παρά μανία», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού τον Δεκέμβριο του 2026 στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά από 4.300 δολάρια, επικαλούμενη τις εισροές ETF χρυσού και ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες.

Ωστόσο, η Τόμας υποστήριξε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη μια «σημαντική ανοδική πορεία» για τον χρυσό αναφέροντας την πορεί του πολύτιμου μετάλλου την δεκαετία του 1970 ως ιστορικό παράλληλο.

Το παράδειγμα του 1970

Τη δεκαετία του 1970, οι τιμές του χρυσού εκτοξεύτηκαν μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον να τερματίσει το νομισματικό σύστημα σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας του Μπρέτον Γουντς, το οποίο είχε συνδέσει το δολάριο με τον χρυσό.

Αμέσως η τιμή του χρυσού αυξήθηκε σημαντικά λόγω της αστάθειας της αγοράς, η οποία οφειλόταν στον αυξανόμενο πληθωρισμό, την πετρελαϊκή κρίση και τις γεωπολιτικούς ανησυχίες που συνδέονταν με τον πόλεμο του Βιετνάμ και τον Ψυχρό Πόλεμο.

«Τότε, οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά και η πολιτική αβεβαιότητα οδήγησαν τους ιδιώτες επενδυτές στην αναζήτηση ενός μέσου αποθήκευσης αξίας εκτός του συστήματος», ανέφερε η Τόμας. «Εάν αυτοί οι φόβοι επανεμφανιστούν, θα μπορούσαμε να δούμε να εντείνεται παγκοσμίως η τάση προς διαφοροποίηση», πρόσθεσε.

Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα επειδή η αγορά χρυσού είναι μικρή σε σύγκριση με τα ομόλογα του Δημοσίου ή τις μετοχές, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές μπορούν να κινηθούν γρήγορα.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Ρέι Ντάλιο έχει διακρίνει αντίστοιχους παραλληλισμούς. Μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ιδρυτής της Bridgewater Associates δήλωσε ότι η άνοδος της τιμής του χρυσού παράλληλα με το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς αντικατοπτρίζει πλέον την κατάσταση της δεκαετίας του 1970.

Κατά τον Ντάλιο, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διαθέσουν έως και το 15% των χαρτοφυλακίων τους σε χρυσό, χαρακτηρίζοντας το πολύτιμο μέταλλο «ένα asset που αποδίδει πολύ καλά όταν υποχωρούν τα τυπικά μέρη του χαρτοφυλακίου».

