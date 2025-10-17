Τουρκία: Nέο ιστορικό χαμηλό για τη λίρα – Η στρατηγική της «πραγματικής ανατίμησης»

Σε νέο ιστορικά χαμηλό υποχώρησε η τουρκική λίρα, που συνεχίζει σταδιακά την πτωτική της πορεία εν μέσω προσδοκιών ότι οι αρχές θα επιτρέψουν να συνεχιστεί η αποδυνάμωσή της εφόσον αυτή παραμένει χαμηλότερη από τον ρυθμό του πληθωρισμού.

Ειδικότερα, το τουρκικό νόμισμα υποχώρησε έως και 0,2%, με την ισοτιμία να φτάνει στις 41,9500 λίρες ανά δολάριο νωρίς το πρωί της Παρασκευής, προτού περιορίσει τις απώλειες και διαπραγματευτεί στις 41,9477 λίρες ανά δολάριο στην Κωνσταντινούπολη.

Η τουρκική λίρα, που έχει υποχωρήσει κατά 16% φέτος, οδεύει προς τη 15η συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών.

«Δεν αποτελεί έκπληξη»

«Η αποδυνάμωση της λίρας δεν αποτελεί έκπληξη καθώς το νόμισμα έχει σημειώσει ιστορικά χαμηλά έναντι του αμερικανικού δολαρίου σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα κατά μέσο όρο από το 2023», σχολίασε στο Bloomberg ο Emre Akcakmak της East Capital Group. «Αυτό που έχει σημασία για τους επενδυτές είναι δύο πράγματα: πρώτον, εάν η κεντρική τράπεζα διαθέτει επαρκή αποθέματα για να διαχειριστεί μια ομαλή υποτίμηση· και δεύτερον, ο ρυθμός αυτής της υποτίμησης».

«Πιστεύουμε επομένως ότι η κεντρική τράπεζα θα επιδιώξει να διατηρήσει τη σχέση μεταξύ του ρυθμού του πληθωρισμού και της υποτίμησης της λίρας», συνέχισε. «Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε μια σχετικά προβλέψιμη και συνεπή πορεία υποτίμησης, που συνεπάγεται υψηλές αλλά σταδιακά μειούμενες πραγματικές αποδόσεις».

Η στρατηγική της «πραγματικής ανατίμησης»

Η αξία της τουρκικής λίρας έχει ενισχυθεί τον τελευταίο χρόνο σε πραγματικούς όρους, καθώς οι αρχές ακολουθούν τη στρατηγική της «πραγματικής ανατίμησης», με την πτώση του νομίσματος να είναι πιο αργή σε σχέση με τον αποπληθωρισμό. Η κεντρική τράπεζα έχει υποστηρίξει ότι η πραγματική ανατίμηση αποτελεί φυσικό αποτέλεσμα της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, απαραίτητης για τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Παρά τον ταχύτερο από τον αναμενόμενο πληθωρισμό για τον Σεπτέμβριο, το τουρκικό νόμισμα συνέχισε την αργή του πτώση.

Η κεντρική τράπεζα επίσης αυτόν τον μήνα απέσυρε μια ρητή αναφορά στην στρατηγική της πραγματικής ανατίμησης, λέγοντας όμως ότι παραμένει ως αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Η κεντρική τράπεζα «ίσως μειώσει» τον ρυθμό υποτίμησης της λίρας για να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, εκτός από τη διατήρηση υψηλότερων πραγματικών επιτοκίων, έγραψαν σε πρόσφατη έκθεσή τους οικονομολόγοι της Morgan Stanley.