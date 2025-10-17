Χρηματιστήριο: Εβδομάδα μεγάλων απωλειών κι άμεσης ανασύνταξης

Τέσσερις σερί αρνητικές συνεδριάσεις έχει συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει μια άκρως απογοητευτική εβδομάδα.

Μέχρι και χθες ο Γενικός Δείκτης μετρούσε αθροιστικές απώλειες της τάξης του -4,6%, καθώς από τις 2.110 μονάδες έχει αναδιπλώσει… άτσαλα στις 2.013 μονάδες. Μάλιστα, πρόσκαιρα βρέθηκε ακόμη και στις 1.995 μονάδες, χάνοντας το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων.

Τα αίτια της καθίζησης είναι πολυ-παραγοντικά. Από τη μία πλευρά παρατηρείται μια στοχευμένη πίεση σε συγκεκριμένες εισηγμένες (Metlen, ΟΠΑΠ), ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει η δεδομένη επιθυμία των ξένων να «κλειδώσουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025, ιδίως στον τραπεζικό κλάδο.

Από εκεί και πέρα, αρνητικό «γκελ» έχει κάνει στην αγορά η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο πλαίσιο των δημόσιων προσφορών, κάτι που καθιστά ευκολότερες τις εξαγορές εταιρειών, αλλά και τις διαγραφές εισηγμένων από το ταμπλό του Χ.Α.

Οπωσδήποτε, στο κάδρο μπορεί να τοποθετηθεί και ο πολιτικός παράγοντας με το βλέμμα στις βουλευτικές εκλογές του 2027, καθώς η σταθερότητα συνιστά αναγκαία συνθήκη για τη χρηματιστηριακή ευημερία.

Βέβαια, οι επενδυτές δεν χρειάζεται να τα βάφουν… μαύρα. Η μίνι αντίδραση στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, όταν ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να ανακτήσει τις 2.000 μονάδες, έρχεται να προσφέρει ανακούφιση, στέλνοντας ένα θετικό σημάδι για την επόμενη ημέρα.

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι η εταιρική κερδοφορία παραμένει κάτι παραπάνω από ανθεκτική, σημαίνει ότι οι μετοχές των εισηγμένων καθίστανται πλέον πιο ελκυστικές, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την είσοδο νέων επενδυτών.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την έκδοση του «πράσινου» πενταετούς ομολόγου, αντλώντας 775 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%. Οι προσφορές, μάλιστα, ξεπέρασαν κατά αρκετές φορές το ζητούμενο ποσό.

Την ίδια στιγμή, η Prodea άνοιξε την αυλαία των οικονομικών μεγεθών του 9μήνου, ανακοινώνοντας καθαρά κέρδη 90,7 εκατ. ευρώ από 69,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα περιορίστηκαν στα 68,2 εκατ. ευρώ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)