Πολλαπλές πιέσεις στο δολάριο

Πτωτικά κινήθηκε και χθες το δολάριο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς οι ανησυχίες για τις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ – Κίνας σε συνδυασμό με τις ήπιες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed άσκησαν πιέσεις στο αμερικανικό νόμισμα. Ο Στέφεν Μίραν, μέλος του Δ.Σ. της Fed, δήλωσε ότι οι μειώσεις των επιτοκίων είναι τώρα πιο σημαντικές.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών κρατικών ομολόγων παρέμειναν κοντά σε χαμηλά πολλών εβδομάδων, κοντά στο 4%, πιέζοντας το δολάριο καθώς οι επενδυτές θεωρούν πλέον πιθανό ένα παρατεταμένο κυβερνητικό shutdown. Αυτό ωστόσο που επικρατεί στην αγορά είναι οι σινοαμερικανικές εμπορικές εντάσεις, με την Κίνα να εντείνει την πίεση εν όψει της συνάντησης Τραμπ – Σι στο τέλος του μηνός. «Το ερώτημα είναι εάν πρόκειται απλά για διαπραγματευτική τακτική της Κίνας ή είναι έτοιμη για μεγαλύτερη απεξάρτηση;», διερωτάται ο Ματ Γουέλερ, επικεφαλής ερευνών στη StoneX.

Ο δείκτης δολαρίου υποχωρούσε 0,22% στις 98,46 μονάδες και την ίδια στιγμή το δολάριο υποχώρησε σε χαμηλό επτά ημερών έναντι του γιεν, στο 151,80, καθώς συνεχίζεται η πολιτική αναστάτωση στην Ιαπωνία.

Από την άλλη, το ευρώ άγγιξε υψηλό εβδομάδας διαμορφούμενο στο 1,1674 έναντι του δολαρίου με άνοδο 0,24%, αφότου η κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβίωσε από δύο ψήφους μομφής στο γαλλικό κοινοβούλιο.