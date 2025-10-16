Wall Street υπό πίεση: Oι τράπεζες «βούλιαξαν» και οι εμπορικές εντάσεις φούντωσαν την αναταραχή

Mε πτώση έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση η Wall Street, χάνοντας τα αρχικά της κέρδη, υπό την πίεση των τραπεζικών μετοχών, εν μέσω ανησυχιών για αύξηση των επισφαλών δανείων. Την ίδια στιγμή, η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ – Κίνας και στο συνεχιζόμενο κυβερνητικό shutdown.

O Dow Jones υποχώρησε 301,07 μονάδες ή 0,7% για να κλείσει στις 45.952,24. Στη διάρκεια της συνεδρίασης είχε ενισχυθεί κάποια στιγμή κατά 170 μονάδες. O S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 0,7% στις 6.629,07 μονάδες, χάνοντας τα αρχικά κέρδη 0,6%. O Nasdaq κατέγραψε απώλειες 0,6% στις 22.562,54 μονάδες.

Οι περιφερειακές τράπεζες Zions και Western Alliance δέχθηκαν έντονες πιέσεις, η πρώτη βούλιαξε 13% καθώς επιβαρύνεται από επισφαλή δάνεια, ενώ η δεύτερη απώλεσε 11% της αξίας της μετά από κατηγορίες για απάτες δανειοληπτών.

«Η αγορά είναι εξαιρετικά ευαίσθητη αυτή τη στιγμή σε ζημιές που σχετίζονται με πιστώσεις», δήλωσε στο CNBC ο Τζεντ Ελλερμπρόεκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management.

«Τα σχόλια των τραπεζών δεν άρεσαν στην αγορά – με αποτέλεσμα οι περισσότερες μετοχές των περιφερειακών τραπεζών να υποχωρούν σήμερα».

Ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε κατάσταση έντασης τον τελευταίο καιρό, μετά από τις πτώχευσεις δύο εταιρειών στον κλάδο αυτοκινήτου, οι οποίες αναζωπύρωσαν τους φόβους για χαλαρά κριτήρια δανεισμού, ειδικά στην αδιαφανή αγορά ιδιωτικών πιστώσεων.

«Όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, συνήθως υπάρχουν κι άλλες», είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας, αναφερόμενος στην κατάρρευση των First Brands και Tricolor Holdings.

Η Jefferies, που έχει κάποια έκθεση στην First Brands, υποχώρησε 10%, με τις συνολικές απώλειες αυτόν το μήνα να φτάνουν πλέον το 25%.

Η πτώση των μετοχών συνοδεύτηκε και από άνοδο του δείκτη μεταβλητότητας VIX στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ – στο 10ετές ομόλογο υποχώρησε κάτω από το 4% και αποδυνάμωση του δολαρίου.

Η μεταβλητότητα εντείνεται και λόγω της επανεμφάνισης εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την προηγούμενη εβδομάδα με νέους δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα από την Κίνα, σε αντίποινα για τους νέους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Αν και οι τόνοι μετριάστηκαν προσωρινά, η ένταση αναζωπυρώθηκε την Τρίτη, όταν ο Τραμπ απείλησε την Κίνα με απαγόρευση εισαγωγών μαγειρικών ελαίων. «Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ελέγξει πολύ περισσότερα απ’ ό,τι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, επομένως ταρακουνά διαρκώς την αγορά με απρόβλεπτο τρόπο», δήλωσε ο Ελλερμπρόεκ.

«Αυτό θα συνεχιστεί, και οι επενδυτές θα πρέπει απλώς να αποδεχτούν ότι πρόκειται για ένα νέο δεδομένο και να είναι σε επιφυλακή».