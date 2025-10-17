Γιατί χάλασε απότομα το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Άρδην αλλαγή του σκηνικού παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ενώ βρισκόταν μία ανάσα από τα υψηλά των 2.126 μονάδων πλέον γράφει τιμές ακόμη και κάτω των 2.000 μονάδων (στις 1.995 μονάδες το χαμηλό της χθεσινής συνεδρίασης).

Μάλιστα, το γεγονός ότι η καθοδική κίνηση, η οποία στιγμιαία έφθασε έως και το -5,4% σε επίπεδο εβδομάδας, συνοδεύεται από σταθερά υψηλούς συναλλακτικούς τζίρους, καθιστά ακόμη πιο περίπλοκη την ανάγνωση της κατάστασης.

Κι όλα αυτά, μόλις μερικές ημέρες μετά το μπαράζ θετικών εξελίξεων, με την αναβάθμιση του Χ.Α. στις Αναπτυγμένες Αγορές, το «σήμα» για ενδιάμεσα μερίσματα άνω των 500 εκατ. ευρώ και το «τσεκ» στην υψηλή εταιρική κερδοφορία.

Σε μια πρώτη απόπειρα ερμηνείας του καθοδικού σπιράλ, στο οποίο έχει εγκλωβιστεί η Λεωφόρος Αθηνών, χρηματιστηριακές πηγές εξηγούν στη «Ν» ότι τα αίτια των ρευστοποιήσεων είναι πολυ-παραγοντικά, καθώς παρατηρείται μια ευθυγράμμιση γεγονότων, τα οποία δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στους πωλητές:

Από το χιλιοειπωμένο profit taking και την εύλογη αφομοίωση των κεκτημένων έως τις πιέσεις σε blue chips-σηματωρούς, τις αλλαγές στο πλαίσιο των δημόσιων προτάσεων, οι οποίες καθιστούν ευκολότερη την έξοδο των εισηγμένων από το ταμπλό, αλλά και τον αστάθμητο διεθνή παράγοντα, ο οποίος δεν αποκλείεται λίαν συντόμως να έρθει αντιμέτωπος με το σενάριο της διόρθωσης. Αναλυτικότερα:

• Profit taking: Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γενικός Δείκτης παρουσίαζε μια απόδοση άνω του +43,5% από τις αρχές του 2025, με την αντίστοιχη μεταβολή των τραπεζών να αγγίζει το +92%. Αυτά τα νούμερα κατέτασσαν την Αθήνα στους κορυφαίους του τρέχοντος έτους, διασφαλίζοντας ουσιαστικά τη συμπλήρωση μίας 5ετίας συνεχόμενης ανόδου. Οι παραπάνω επιδόσεις, σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, έχουν πλέον φθάσει στο «πικ», με αποτέλεσμα αρκετά funds να επιλέγουν το «κλείδωμα» των κερδών, ρευστοποιώντας ένα μέρος των κεκτημένων (profit taking). Μόνο τυχαίες δεν είναι οι αναφορές ότι ένα μεγάλο μέρος των εντολών για πωλήσεις προέρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού.

• Ανακατατάξεις: Δίπλα στο profit taking, όμως, θα πρέπει να προσθέσουμε και τις ανακατατάξεις που προκαλεί η επαναφορά της Αθήνας στο «κλαμπ» των Αναπτυγμένων Αγορών, μετά την προαναγγελία αναβάθμισης από τον FTSE Russell. Ναι μεν, από τον Σεπτέμβριο του 2026, η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να «βουτήξει» σε μια δεξαμενή κεφαλαίων 15 τρισ. δολαρίων, αλλά ταυτόχρονα θα χρειαστεί να πιει το πικρό ποτήρι της σταδιακής αποχώρησης όσων funds επενδύουν αποκλειστικά σε Αναπτυσσόμενες Αγορές. Η JP Morgan προσδιορίζει το ύψος των παραπάνω εκροών σε 1,83 δισ. δολαρίων. Ένα ποσό, το οποίο σε πρώτη φάση δεν πρόκειται να αναπληρωθεί εξ ολοκλήρου από τις εκτιμώμενες εισροές των funds, τα οποία επενδύουν σε Αναπτυγμένες Αγορές (1,75 δισ. δολάρια).

• Εισηγμένες: Οι τρέχουσες εξελίξεις σε συγκεκριμένες εισηγμένες φαίνεται ότι λειτουργούν ως επιταχυντήρας των ρευστοποιήσεων, δεδομένου ότι αφορούν εταιρείες – σηματωρούς της ελληνικής αγοράς. Άλλωστε, παραδοσιακά οι απώλειες σε μετοχές της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης τείνουν να επηρεάζουν και τα μικρότερα «χαρτιά», δημιουργώντας ένα καθοδικό σπιράλ και επεκτείνοντας τον αντίκτυπο των πωλητών σε μεγάλο μέρος του ταμπλό.

• Ευκολότερο exit: Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες προσφορές, όπως αναφέρθηκε και στο σχετικό δημοσίευμα της «Ν» στο χθεσινό φύλλο, έρχεται να διευκολύνει τις εξαγορές και τα μεγάλα deals, σε μια κίνηση που δίνει περαιτέρω ώθηση στην επιχειρηματική κινητικότητα των τελευταίων μηνών. Όμως, υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση, την οποία αρκετές χρηματιστηριακές εταιρείες αποκωδικοποιούν με προβληματισμό. Η δυνατότητα μιας εισηγμένης για ευκολότερη διαγραφή από το ταμπλό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την ενίσχυση του «οπλοστασίου» του προτείνοντα και τις περιορισμένες «γραμμές άμυνας» των μετόχων μειοψήφιας και των μικρομετόχων, δημιουργούν συγκεκριμένες επιφυλάξεις για την επόμενη ημέρα.

• Σταθερότητα: Αναλυτές, οι οποίοι μιλούν στη «Ν», δεν μπορούν να αποκλείσουν και το ενδεχόμενο να βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρόωρη υπερ-αντίδραση των ξένων επενδυτών στις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, με το βλέμμα στις βουλευτικές εκλογές του 2027. Άλλωστε, για τις αγορές η εξασφάλιση ενός σταθερού πολιτικού πλαισίου, όπως αυτού που έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια, συνιστά αναγκαία συνθήκη για τη χρηματιστηριακή ευημερία.

• Άγνωστος «Χ»: Φυσικά, από τη συζήτηση δεν γίνεται να απουσιάζει ο διεθνής παράγοντας. Παρά τις μικρές «νίκες» σε Μέση Ανατολή (εκεχειρία Ισραήλ – Παλαιστίνης) και Γαλλία (επιβίωση της κυβέρνησης Λεκορνί), οι άγνωστοι «Χ» εξακολουθούν να τίθενται επί τάπητος. Θα μπορέσει η Ευρωζώνη να ξεφύγει από τη ζώνη της στασιμότητας; Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα επιτρέψει στη Fed να συνεχίσει την πορεία μείωσης των επιτοκίων; Ποιες άλλες εκπλήξεις μπορεί να επιφυλάσσει η δεύτερη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ; Πώς θα εξελιχθεί ο σινο-αμερικανικός εμπορικός πόλεμος; Όλα αυτά είναι υπαρκτά ερωτήματα, τα οποία χρήζουν άμεσων απαντήσεων. Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότεροι είναι οι αναλυτές, οι οποίοι προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε προ των πυλών μιας μεγάλης διόρθωσης. O Τζέιμι Ντίμον της JP Morgan στις αρχές της εβδομάδας υπογράμμισε τον κίνδυνο μιας «σοβαρής πτώσης» στις αμερικανικές μετοχές. Για «άτακτη διόρθωση» στις αγορές μίλησε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Τα τρία… αλλά

Σίγουρα, το εύρος της τρέχουσας αναδίπλωσης στο Χ.Α. είναι αρκετά μεγάλο, αν λάβουμε υπόψη ότι μέχρι και την Παρασκευή βρισκόμασταν στις 2.110 μονάδες. Ωστόσο, οφείλουμε να προσμετρήσουμε ακόμη τρεις παραμέτρους:

1) Για να εισέλθουμε και επισήμως στη ζώνη της διόρθωσης, δηλαδή η απόσταση από τα υψηλά να ξεπεράσει το 10%, ο Γενικός Δείκτης θα πρέπει να διολισθήσει στις 1.913 μονάδες, δηλαδή να χάσει επιπλέον -4,5% σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα.

2) Η ελληνική αγορά μετρά 11 συνεχόμενους ανοδικούς μήνες, με το σερί να «τρέχει» από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025. Μια στάση είναι κάτι παραπάνω από φυσιολογική, ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας παραδοσιακά νευρικός και ευμετάβλητος.

3) Η οπισθοχώρηση των εισηγμένων, εφόσον η κερδοφορία παραμένει ανθεκτική, δημιουργεί ελκυστικά σημεία εισόδου για όσους επενδυτές επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη ρευστότητά τους.