Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.000 μονάδες, αλλά δεν γλίτωσε το «κόκκινο» – Βουτιά 4,6% στο 4ήμερο

Απώλειες για 4η διαδοχική συνεδρίαση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να επιδίδονται σε νέες ρευστοποιήσεις, οδηγώντας πρόσκαιρα τον Γενικό Δείκτη ακόμη και κάτω των 2.000 μονάδων.

Παρά τις στηρίξεις, οι οποίες περιόρισαν εν μέρει το εύρος των απωλειών, η ελληνική αγορά επιβεβαίωσε ότι έχει εγκλωβιστεί σ’ ένα καθοδικό σπιράλ, εγκαταλείποντας άρον – άρον την προσπάθεια σύγκλισης με τα ρεκόρ του Αυγούστου (2.126 μονάδες) κι ανοίγοντας τον βηματισμό της διορθωτικής κίνησης (-4,6% στην εβδομάδα).

Πιο συγκεκριμένα, στην τέταρτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ισχυρή κάμψη κατά -1,57% και διαμορφώθηκε στις 2.013,76 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 32 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.045,81 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 54 μονάδες (από 1.995,41 έως 2.049,08 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να εκτοξεύεται στα 322,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 34,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, ο ΟΠΑΠ συρρικνώθηκε κατά σχεδόν -5%, ενώ η Metlen κατάφερε να ισορροπήσει στην περιοχή των 42 ευρώ, παρά τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις. Από εκεί και πέρα, οι Eurobank, Alpha και Εθνική απώλεσαν έως -3%, με τις Aegean – Lamda – Jumbo να πέφτουν κατά τουλάχιστον -2%.

«Γενναίο» profit taking στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης έδωσε συνέχεια στη διορθωτική πορεία της τρέχουσας εβδομάδας, με αποτέλεσμα να τερματίσει στο -2,41% και τις 2.338 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank υποχώρησε στο -3,63% και τα 3,50 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολούθησε στο -2,64% και τα 13,30 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύτηκε στο -1,24% και τα 7,146 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank μειώθηκε στο -2,08% και τα 3,486 ευρώ, έχοντας τζίρο 52,2 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου «έπαιξε» στο -2,74% και τα 7,80 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να περιορίζεται στο -0,57% και τα 8,65 ευρώ. Στο -1,33% και το 1,48 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,62% και 5.088 μονάδες), η μετοχή του ΟΠΑΠ κατρακύλησε περαιτέρω στο -4,95% και τα 17,68 ευρώ, καθώς επιμένουν οι ανησυχίες για την αλλαγή του status της εισηγμένης από μερισματικό σε αναπτυξιακό (μετά τη συνένωση με την Allwyn). Μάλιστα, ο ημερήσιος τζίρος υπερέβη τα 40 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι όσοι διαφωνούν με τη συνένωση, μπορούν να πουλήσουν στην τιμή των 19,04 ευρώ -υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσοστό των διαφωνούντων δεν θα ξεπερνά το 5% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Βουτιά άνω του -2% έκαναν οι τιμές των Aegean Airlines, Lamda Development και Jumbo, ενώ η μετοχή της Aktor Group αναδίπλωσε στο -1% και τα 8,38 ευρώ, διορθώνοντας από τα πρόσφατα ρεκόρ των 8,9 ευρώ. Οι τίτλοι των Helleniq Energy, Viohalco, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΕΥΔΑΠ, Motor Oil και Sarantis έχασαν από τουλάχιστον -1%. Αντίθετα, στο +0,9% και τα 14,4 ευρώ έκλεισε η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία χθες άνοιξε το βιβλίο των προσφορών για το πράσινο ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ. Η μετοχή της Metlen, από την πλευρά της, άντεξε στο +0,2% και τα 42,6 ευρώ, «μαζεύοντας» τις αρχικές πιέσεις, οι οποίες οδήγησαν έως τα 41,5 ευρώ. Βέβαια, οι αθροιστικές απώλειες από τα ρεκόρ του Αυγούστου αγγίζουν τα 14 ευρώ/μετοχή (-24%). Η μετοχή της Coca Cola ενισχύθηκε στο +0,71% και τα 39,5 ευρώ, δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια ανάκαμψης από την πρόσφατη διόρθωση (είχε πέσει έως τα 38,3 ευρώ).

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-1,10% και 2.776 μονάδες), η μετοχή της ΕΧΑΕ ξεχώρισε στο -2,42% και τα 6,44 ευρώ, καθώς οι… αναδρομικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των δημόσιων προσφορών ουσιαστικά καθιστούν ευκολότερη τη διαγραφή της εισηγμένης μετά την εξαγορά από τη Euronext, μειώνοντας δραστικά τις «γραμμές άμυνας» όσων διαφωνούν. AVAX, Quest Συμμετοχών και Intracom Holdings έκαναν βουτιά από -2% έως -3,4%, με τους τίτλους των Profile, Alumil, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ και Πλαστικά Θράκης να έπονται άνω του -1%. Η μετοχή της Intralot έπεσε στο -0,7% και το 1,12 ευρώ, συγκλίνοντας με την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών (1,10 ευρώ).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 89 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 24 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 12 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 137,1 δισ. ευρώ.

Γιατί έχει χαλάσει (προσωρινά) το κλίμα

Τέσσερις σερί αρνητικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι των τελευταίων ημερών, «κλειδώνοντας» τις υψηλές αποδόσεις των προηγούμενων μηνών.

Από τις αρχές της εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης παρουσιάζει κάμψη σχεδόν 100 μονάδων ή αλλιώς σχεδόν -4,6%, με αποτέλεσμα όχι απλώς να έχει απολέσει τις 2.100 μονάδες, αλλά και να θέτει σε κίνδυνο τις στηρίξεις των 2.000 μονάδων.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η εξελισσόμενη κάμψη συνιστά αποτέλεσμα των ρευστοποιήσεων από ξένα funds, τα οποία επιλέγουν να κατοχυρώσουν ένα μέρος των μεγάλων κερδών του 2025.

Το κλίμα επηρεάζεται κι από συγκεκριμένες εισηγμένες, οι οποίες φαίνεται να έχουν τεθεί στο στόχαστρο των σορτς, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τις περιπτώσεις των Metlen και ΟΠΑΠ, οι οποίες βρίσκονται σε καθημερινή βάση στο επίκεντρο της προσοχής.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η τρέχουσα οπισθοχώρηση δεν αναιρεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, με τις εντυπωσιακές αποδόσεις του 2025, τις υψηλές μερισματικές διανομές και τα ανθεκτικά οικονομικά μεγέθη να προσφέρουν ένα ισχυρό τείχος προστασίας.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η μεταβλητότητα της τρέχουσας εβδομάδας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τους επενδυτές να έχουν αρκετούς λόγους για να χαίρονται (Τεχνητή Νοημοσύνη, εταιρικά κέρδη), αλλά κι αρκετούς λόγους για να ανησυχούν (οικονομική αβεβαιότητα, εμπορικές προκλήσεις).

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 συσσωρεύει δυνάμεις στις 569 μονάδες (+0,25%), με τον γερμανικό DAX να αναδιπλώνει οριακά στο -0,1% και τις 24.158 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 ξεκινούν με θετικό βηματισμό (έως +0,3%) τη νέα συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)