Χρηματιστήριο: Παίρνει τα… πάνω της η Coca Cola HBC

Χρηματιστήριο: Παίρνει τα… πάνω της η Coca Cola HBC

Πλησιάζει εκ νέου το όριο των 40 ευρώ

Μια εμφανώς καλύτερη χρηματιστηριακή παρουσία έχει το τελευταίο διάστημα η μετοχή της Coca Cola HBC, η οποία δείχνει να σταθεροποιείται άνω των 39 ευρώ.

Έχοντας ολοκληρώσει κατά πάσα πιθανότητα την πρόσφατη καθοδική κίνηση, η τιμή της εισηγμένης έχει ανακάμψει κατά τουλάχιστον +3,1% από το ναδίρ των 38,3 ευρώ, πλησιάζοντας εκ νέου το όριο των 40 ευρώ.

Φυσικά, ο Νο.1 καταλύτης για την επόμενη ημέρα αφορά τα μεγέθη του γ’ τριμήνου (θα ανακοινωθούν στα τέλη Οκτωβρίου), τα οποία θα κρίνουν τη μεσοπρόθεσμη πορεία.

