Χρηματιστήριο: Παίρνει τα… πάνω της η Coca Cola HBC

Μια εμφανώς καλύτερη χρηματιστηριακή παρουσία έχει το τελευταίο διάστημα η μετοχή της Coca Cola HBC, η οποία δείχνει να σταθεροποιείται άνω των 39 ευρώ.

Έχοντας ολοκληρώσει κατά πάσα πιθανότητα την πρόσφατη καθοδική κίνηση, η τιμή της εισηγμένης έχει ανακάμψει κατά τουλάχιστον +3,1% από το ναδίρ των 38,3 ευρώ, πλησιάζοντας εκ νέου το όριο των 40 ευρώ.

Φυσικά, ο Νο.1 καταλύτης για την επόμενη ημέρα αφορά τα μεγέθη του γ’ τριμήνου (θα ανακοινωθούν στα τέλη Οκτωβρίου), τα οποία θα κρίνουν τη μεσοπρόθεσμη πορεία.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)