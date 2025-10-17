Logo Image

Χρηματιστήριο – ΔΕΗ: Έλαμψε σε μια «σκοτεινή» συνεδρίαση

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Φωτ. ΔΕΗ

Είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο σε Large και Mid Cap

Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ φαίνεται ότι αποτελεί θετική είδηση για τη μετοχή της ΔΕΗ, η οποία χθες κατάφερε να αντισταθεί στις εκτεταμένες πιέσεις.

Μάλιστα, η τιμή της εισηγμένης είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο από τις 45 εταιρείες των FTSE Large και Mid Cap (+0,91%), μένοντας σε απόσταση – βολής από τις κορυφές των 14,79 ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

