Χρηματιστήριο – ΔΕΗ: Έλαμψε σε μια «σκοτεινή» συνεδρίαση

Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ φαίνεται ότι αποτελεί θετική είδηση για τη μετοχή της ΔΕΗ, η οποία χθες κατάφερε να αντισταθεί στις εκτεταμένες πιέσεις.

Μάλιστα, η τιμή της εισηγμένης είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο από τις 45 εταιρείες των FTSE Large και Mid Cap (+0,91%), μένοντας σε απόσταση – βολής από τις κορυφές των 14,79 ευρώ.

Γ.Χ.

