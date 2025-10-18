Χρηματιστήριο: Ποια blue chips «δοκιμάζονται» από τη διόρθωση

Δέκα blue chips έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος των εξελισσόμενων ρευστοποιήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οδηγώντας πρόσκαιρα τον Γενικό Δείκτη ακόμη και κάτω των 2.000 μονάδων.

Πρόκειται για εισηγμένες του δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, οι οποίες εγκατέλειψαν άρον – άρον τις πρόσφατες κορυφές, ενόσω οι επενδυτές σπεύδουν να «κλειδώσουν» ένα μέρος των μεγάλων αποδόσεων του 2025.

Τη μεγαλύτερη «ζημιά» έχει υποστεί ο τίτλος του ΟΠΑΠ, ο οποίος έχει απολέσει -12,1% από τις αρχές της εβδομάδας, διολισθαίνοντας κάτω των 18 ευρώ. Το deal συνένωσης με την Allwyn έχει επιφέρει αρκετή μεταβλητότητα στη μετοχή, δεδομένης της αλλαγής στο status από μερισματική σε αναπτυξιακή.

Εξίσου σημαντικές πιέσεις καταγράφονται στον τίτλο της Metlen, ο οποίος έχει χάσει -10,1% από τη Δευτέρα, ανοίγοντας το βήμα της διόρθωσης από τα ρεκόρ του Αυγούστου (56,4 ευρώ). Πάντως, χθες η μετοχή κατάφερε να βγάλει… αντίδραση, «μαζεύοντας» τις απώλειες από το ενδοσυνεδριακό ναδίρ των 41,5 ευρώ (έκλεισε στα 42,6 ευρώ).

Όσον αφορά τον χώρο των τραπεζών, τα μεγάλα κέρδη του 2025 (μέχρι και την Παρασκευή ξεπερνούσαν το +91%), προκαλούν εύλογες κινήσεις profit taking, ιδίως από την πλευρά των ξένων επενδυτών. Έτσι, η τιμή της Alpha Bank έχει υποχωρήσει κατά -7,6% μέσα στην εβδομάδα, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή στην περίπτωση της Τρ. Πειραιώς ανέρχεται στο -6,1%.

Οι τίτλοι των Εθνικής Τράπεζας και Eurobank έπονται στο -4,5% και στο -4,4%, αντίστοιχα. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ακολουθεί για τον κλάδο ένας «φρέσκος» καταλύτης, ο οποίος δύναται να επαναφέρει στο προσκήνιο τους αγοραστές (διανομή των ενδιάμεσων μερισμάτων).

Από εκεί και πέρα, η διόρθωση φαίνεται ότι «ακουμπά» και τις εισηγμένες του Ομίλου Στασινόπουλου. Η μετοχή της Viohalco, η οποία είχε φθάσει έως τα ρεκόρ των >8 ευρώ, έχει αναδιπλώσει στα 7,7 ευρώ, χάνοντας -4,4% μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, με την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να υποχωρεί κάτω των 3 ευρώ (υψηλό 17 ετών), καθώς σημειώνει κάμψη κατά -4,8% από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Helleniq Energy βλέπει τις πιέσεις του 4ημέρου να κυμαίνονται στο -7,1%, θέτοντας εν αμφιβόλω τις στηρίξεις των 8 ευρώ, ενώ η μετοχή της Aktor Group, μετά το εντυπωσιακό ράλι των προηγούμενων μηνών, το οποίο οδήγησε έως τα 8,9 ευρώ, πάτησε «φρένο» στο -3,4%.

Τα blue chips που διόρθωσαν στο 4ήμερο 13 – 16 Οκτωβρίου

• ΟΠΑΠ -12,1%

• Metlen -10,1%

• Alpha -7,6%

• Helleniq Energy -7,1%

• Πειραιώς -6,1%

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ -4,8%

• ETE -4,5%

• Viohalco -4,4%

• Eurobank -4,4%

• Aktor -3,4%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)