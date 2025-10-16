Χρηματιστήριο: Μίνι sell off σε Τράπεζες και ΟΠΑΠ – Απότομο «γύρισμα» στις 2.000 μονάδες

Εικόνα… sell off εκπέμπει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να επιδίδονται σε νέες ρευστοποιήσεις, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη προς τα βασικά στηρίγματα των 2.000 μονάδων.

Η ελληνική αγορά, η οποία ήδη μετρά τρία σερί αρνητικά κλεισίματα, έχει εγκλωβιστεί σ’ ένα καθοδικό σπιράλ, εγκαταλείποντας άρον – άρον την προσπάθεια σύγκλισης με τα ρεκόρ του Αυγούστου (2.126 μονάδες) κι ανοίγοντας τον βηματισμό της διορθωτικής κίνησης.

Πιο συγκεκριμένα, στην τέταρτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ισχυρή κάμψη κατά -2,34% και διαμορφώνεται στις 1.997,04 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 48 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.045,81 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 53 μονάδες (από 1.996,37 έως 2.049,08 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 111,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,3 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, ο ΟΠΑΠ συρρικνώνεται κατά τουλάχιστον -4%, ενώ η Metlen αναδιπλώνει περαιτέρω κάτω των 42 ευρώ. Από εκεί και πέρα, Eurobank και Εθνική χάνουν από -3%, με την Alpha να έπεται στο -2,1% και την Aktor Group να πέφτει κατά -3,5%.

Γενναίο profit taking στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης δίνει συνέχεια στη διορθωτική πορεία της τρέχουσας εβδομάδας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο -2,51% και τις 2.336 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank υποχωρεί στο -3,41% και τα 3,508 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο -3,11% και τα 13,235 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύεται στο -1,46% και τα 7,13 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank μειώνεται στο -2,19% και τα 3,482 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου «παίζει» στο -1,75% και τα 7,88 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να περιoρίζεται στο -1,84% και τα 8,54 ευρώ. Στο -2,40% και το 1,464 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-2,10% και 5.063 μονάδες), η μετοχή του ΟΠΑΠ οπισθοχωρεί περαιτέρω στο -4,46% και τα 17,77 ευρώ, καθώς επιμένουν οι ανησυχίες για την αλλαγή του status της εισηγμένης από μερισματικό σε αναπτυξιακό (μετά τη συνένωση με την Allwyn). Μάλιστα, ο ημερήσιος τζίρος υπερβαίνει τα 18,5 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι όσοι διαφωνούν με τη συνένωση, μπορούν να πουλήσουν στην τιμή των 19,04 ευρώ -υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσοστό των διαφωνούντων δεν θα ξεπερνά το 5% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Βουτιά άνω του -3,5% κάνει η μετοχή της Aktor Group, η οποία αναδιπλώνει στα 8,17 ευρώ, διορθώνοντας από τα πρόσφατα ρεκόρ των 8,9 ευρώ. Οι τίτλοι των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Viohalco χάνουν άνω του -2%, ενώ οι μετοχές των Cenergy, Helleniq Energy, Lamda Development, Titan Cement, ΔΑΑ, Motor Oil και Sarantis έπονται στο -1%. Στο -0,2% και τα 14,26 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία χθες άνοιξε το βιβλίο των προσφορών για το πράσινο ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ. Η μετοχή της Metlen, από την πλευρά της, διολισθαίνει στο -1,98% και τα 41,68 ευρώ, με τις αθροιστικές απώλειες από τα ρεκόρ του Αυγούστου να αγγίζουν τα 15 ευρώ/μετοχή (-26%), υπό το βάρος των σορτ θέσεων τριών ξένων επενδυτικών funds. Στον αντίποδα, η μετοχή της Coca Cola ενισχύεται στο +0,9% και τα 39,58 ευρώ, δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια ανάκαμψης από την πρόσφατη διόρθωση (είχε πέσει έως τα 38,3 ευρώ).

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-1,46% και 2.765 μονάδες), η μετοχή της ΕΧΑΕ ξεχωρίζει στο -2,88% και τα 6,41 ευρώ, καθώς οι… αναδρομικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των δημόσιων προσφορών ουσιαστικά καθιστούν ευκολότερη τη διαγραφή της εισηγμένης μετά την εξαγορά από τη Euronext, μειώνοντας δραστικά τις «γραμμές άμυνας» όσων διαφωνούν. ΟΛΘ, Intracom Holdings και Profile κάνουν βουτιά στο -3%, με τους τίτλους των Autohellas, Fourlis, Ideal, Quest, AVAX, Alumil, Ελλάκτωρ και Πλαστικά Θράκης να έπονται μεταξύ του -1% και του -2%. Η μετοχή της Intralot πέφτει στο -1,6% και το 1,11 ευρώ, συγκλίνοντας με την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών (1,10 ευρώ).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 92 μετοχές κινούνται καθοδικά, 18 μετοχές σημειώνουν άνοδο, ενώ 13 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 136,4 δισ. ευρώ.

Γιατί έχει χαλάσει (προσωρινά) το κλίμα

Τρεις σερί αρνητικές συνεδριάσεις έχει συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι των τελευταίων ημερών.

Από τις αρχές της εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης χάνει περισσότερες από 65 μονάδες ή περισσότερο από -3%, με αποτέλεσμα όχι απλώς να έχει απολέσει τις 2.100 μονάδες, αλλά και να έχει διολισθήσει κάτω των 2.050 μονάδων.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η εξελισσόμενη κάμψη συνιστά αποτέλεσμα των ρευστοποιήσεων από ξένα funds, τα οποία επιλέγουν να «κλειδώσουν» ένα μέρος των μεγάλων κερδών του 2025.

Το κλίμα επηρεάζεται κι από συγκεκριμένες εισηγμένες, οι οποίες φαίνεται να έχουν τεθεί στο στόχαστρο των σορτς, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την περίπτωση της Metlen, η οποία έχει χάσει σχεδόν 14 ευρώ/μετοχή από τα ρεκόρ του Αυγούστου (56,4 ευρώ).

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η τρέχουσα οπισθοχώρηση δεν αναιρεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, με τις εντυπωσιακές αποδόσεις του 2025, τις υψηλές μερισματικές διανομές και τα ανθεκτικά οικονομικά μεγέθη να προσφέρουν ένα ισχυρό τείχος προστασίας.

Στο επίκεντρο της προσοχής, πέραν των γνωστών πρωταγωνιστών των τελευταίων ημερών (Metlen, ΟΠΑΠ, Τράπεζες), τίθενται αφενός η ΔΕΗ λόγω της έκδοσης του πράσινου ομολόγου των 775 εκατ. ευρώ, αφετέρου η Intralot, η οποία χθες αναβαθμίστηκε από τον Moody’s σε Β2.

Σήμερα, επίσης, ανοίγει η αυλαία της περιόδου δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 9μήνου, με την Prodea να κάνει… ποδαρικό.

Όσον αφορά το μέτωπο της ΕΧΑΕ, η αλλαγή του κανονισμού για τις δημόσιες προτάσεις καθιστά σαφώς πιο εύκολο το έργο της Euronext, την ίδια στιγμή που την προσεχή Δευτέρα το «αφεντικό» της πανευρωπαϊκής εταιρείας πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η μεταβλητότητα της τρέχουσας εβδομάδας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τους επενδυτές να έχουν αρκετούς λόγους για να χαίρονται, αλλά κι αρκετούς λόγους για να ανησυχούν.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι αμετάβλητος στις 568 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να αναδιπλώνει στο -0,30% και τις 24.115 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures της Wall Street δείχνουν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)