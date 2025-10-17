Τι περιμένουμε απόψε από τον γενναιόδωρο «Mr. Standard & Poor’s»

Ημέρα… Standard & Poor’s είναι η σημερινή για την ελληνική αγορά, η οποία έχει στραμμένο το βλέμμα στην αποψινή ετυμηγορία του Σάμουελ Τιλερέι, δηλαδή του ανθρώπου που έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων.

Ο έμπειρος αναλυτής, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Primary Credit Analyst, θα υπογράψει το τελευταίο -για φέτος- report του αμερικανικού οίκου για τη χώρα μας, με την αγορά, πάντως, να κρατά μικρό… καλάθι.

Κι αυτό δεν σχετίζεται με τις περιορισμένες δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι ο Τιλερέι μόλις τον Απρίλιο είχε κάνει στην Ελλάδα ακόμη ένα δώρο, αναβαθμίζοντας το δημόσιο αξιόχρεο στο ΒΒΒ, δηλαδή στο δεύτερο «σκαλί» της επενδυτικής βαθμίδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την υψηλότερη αξιολόγηση ανάμεσα στους BIG-3 του κλάδου (Moody’s, Fitch, S&P). Έχοντας αυτό υπόψη, θεωρείται πρακτικά δύσκολο να ακολουθήσει μια δεύτερη διαδοχική αναθεώρηση μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών.

Πάντως, η ελληνική αγορά δεν πρέπει να έχει παράπονο από τον απόφοιτο του London School of Economices, ο οποίος βρίσκεται στον Standard & Poor’s από το 2016, έχοντας πρωτύτερα εργαστεί ως αναλυτής στην T. Rowe Price και στο Old Mutual Global Investors.

Toν Οκτώβριο του 2023 o Τιλερέι είχε σφραγίσει την πολυπόθητη επαναφορά της Ελλάδας στο investment grade (BBB-), ενώ πέρυσι είχε κάνει ακόμη ένα βήμα, αναθεωρώντας το outlook σε θετικό. Και την περασμένη άνοιξη ήρθε η νέα αναβάθμιση στο BBB με σταθερές προοπτικές.

Ενδεχομένως, απόψε η Αθήνα θα μπορούσε να «ποντάρει» σε μια πιθανή αλλαγή του outlook, αν και ουδείς θα έβαζε το χέρι του στη φωτιά.

Το «κλειδί» μιας νέας αναβάθμισης

Σε κάθε περίπτωση, κομβικό σημείο για τα reports του αναλυτή τoυ Standard & Poor’s, αποτελούν οι εύρωστες οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές, οι οποίες στήνουν ένα έξτρα τείχος προστασίας έναντι αφενός του υψηλού κρατικού χρέους, αφετέρου των εξωγενών προκλήσεων.

Ο ίδιος, πάντως, έχει αφήσει ανοιχτό το σενάριο μιας νέας αναβάθμισης σε περίπτωση που υπάρξει μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ή γενναίo «ψαλίδι» του δημόσιου χρέους. Βέβαια, «κλειδί» για όλα τα παραπάνω εξακολουθεί να θεωρείται η διατήρηση των ευνοϊκών δημοσιονομικών ισορροπιών.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)