Logo Image

Nestle: Άλμα της μετοχής 7% μετά την ανακοίνωση για «ψαλίδι» σε 16.000 θέσεις εργασίας

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Nestle: Άλμα της μετοχής 7% μετά την ανακοίνωση για «ψαλίδι» σε 16.000 θέσεις εργασίας

REUTERS/Pierre Albouy

Να ανακάμψει επιχειρεί η Nestle

Η Nestle ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα προχωρήσει σε περικοπές 16.000 θέσεων εργασίας, καθώς ο νέος CEΟ, Philipp Navratil, επιδιώκει να επιταχύνει την ανάκαμψη του γίγαντα καταναλωτικών αγαθών.

Σε μια προσπάθεια βελτίωσης της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, η εταιρεία δήλωσε ότι θα περικόψει 12.000 θέσεις εργασίας σε υπαλλήλους γραφείου και ότι θα μειωθούν άλλες 4.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι μετοχές διαπραγματεύονταν τελευταία φορά με άλμα 7,2%.

Υπό τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Laurent Freixe, η Nestle είχε ήδη ανακοινώσει ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους αξίας 2,5 δισ. ελβετικών φράγκων (3,14 δισ.  δολάρια), αυξάνοντας όμως το ποσό στα 3 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα μέχρι το τέλος του 2027.

Η εταιρεία κατέγραψε καλύτερο από το αναμενόμενο οργανικό ρυθμό ανάπτυξης 4,3% στο τρίτο τρίμηνο, καθώς αντιμετωπίζει μια αβέβαιη καταναλωτική προοπτική εν μέσω δασμών των ΗΠΑ και αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, όπως το κακάο και οι κόκκοι καφέ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube