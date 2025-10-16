Nestle: Άλμα της μετοχής 7% μετά την ανακοίνωση για «ψαλίδι» σε 16.000 θέσεις εργασίας

Η Nestle ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα προχωρήσει σε περικοπές 16.000 θέσεων εργασίας, καθώς ο νέος CEΟ, Philipp Navratil, επιδιώκει να επιταχύνει την ανάκαμψη του γίγαντα καταναλωτικών αγαθών.

Σε μια προσπάθεια βελτίωσης της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, η εταιρεία δήλωσε ότι θα περικόψει 12.000 θέσεις εργασίας σε υπαλλήλους γραφείου και ότι θα μειωθούν άλλες 4.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι μετοχές διαπραγματεύονταν τελευταία φορά με άλμα 7,2%.

Υπό τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Laurent Freixe, η Nestle είχε ήδη ανακοινώσει ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους αξίας 2,5 δισ. ελβετικών φράγκων (3,14 δισ. δολάρια), αυξάνοντας όμως το ποσό στα 3 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα μέχρι το τέλος του 2027.

Η εταιρεία κατέγραψε καλύτερο από το αναμενόμενο οργανικό ρυθμό ανάπτυξης 4,3% στο τρίτο τρίμηνο, καθώς αντιμετωπίζει μια αβέβαιη καταναλωτική προοπτική εν μέσω δασμών των ΗΠΑ και αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, όπως το κακάο και οι κόκκοι καφέ.