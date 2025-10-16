Χρηματιστήριο: Νέο κύμα ρευστοποιήσεων – Στο στόχαστρο Τράπεζες και ΟΠΑΠ

Επιμένει η νευρικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να επιδίδονται σε νέες ρευστοποιήσεις, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα.

Η ελληνική αγορά, η οποία ήδη μετρά τρία σερί αρνητικά κλεισίματα, έχει εκ νέου εγκλωβιστεί στα γνωστά όρια της συσσώρευσης του Σεπτεμβρίου, εγκαταλείποντας άρον – άρον την προσπάθεια σύγκλισης με τα ρεκόρ του Αυγούστου (2.126 μονάδες).

Πιο συγκεκριμένα, στην τέταρτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει νέα κάμψη κατά -0,64% και διαμορφώνεται στις 2.032,77 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 13 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.045,81 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 17 μονάδες (από 2.032,67 έως 2.049,08 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 10,7 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, ο ΟΠΑΠ αναδιπλώνει κατά τουλάχιστον -2%, ενώ η Metlen προσπαθεί να σταθεροποιηθεί στην περιοχή των 42 – 43 ευρώ. Από εκεί και πέρα, Eurobank και Εθνική χάνουν από -1%, με τον ΟΤΕ να ενισχύεται κατά σχεδόν +1,5% και την Aktor Group να πέφτει κατά -3%.

Πιέσεις στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης δίνει συνέχεια στη διορθωτική πορεία της τρέχουσας εβδομάδας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο -0,94% και τις 2.373 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank υποχωρεί στο -1,16% και τα 3,59 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο -0,95% και τα 13,53 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύεται στο -0,58% και τα 7,194 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank μειώνεται στο -0,53% και τα 3,541 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου «αντέχει» στο +0,25% και τα 8,04 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να είναι αμετάβλητη στα 8,70 ευρώ. Στο +1,07% και το 1,516 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,64% και 5.139 μονάδες), η μετοχή του ΟΠΑΠ οπισθοχωρεί περαιτέρω στο -2,04% και τα 18,22 ευρώ, καθώς επιμένουν οι ανησυχίες για την αλλαγή του status της εισηγμένης από μερισματικό σε αναπτυξιακό (μετά τη συνένωση με την Allwyn). Υπενθυμίζεται ότι όσοι διαφωνούν με τη συνένωση, μπορούν να πουλήσουν στην τιμή των 19,04 ευρώ -υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσοστό των διαφωνούντων δεν θα ξεπερνά το 5% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Βουτιά άνω του -3% κάνει η μετοχή της Aktor Group, η οποία αναδιπλώνει στα 8,21 ευρώ, διορθώνοντας από τα πρόσφατα ρεκόρ των 8,9 ευρώ. Οι τίτλοι των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean Airlines και Viohalco χάνουν πέριξ του -1%. Στο -0,2% και τα 14,26 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία χθες άνοιξε το βιβλίο των προσφορών για το πράσινο ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή του ΟΤΕ βγάζει αντίδραση και ενισχύεται κατά +1,5%, προσεγγίζοντας εκ νέου τα 16 ευρώ. Η μετοχή της Metlen, από την πλευρά της, «παίζει» στο +0,6% και τα 42,78 ευρώ, αν και οι απώλειες από τα ρεκόρ του Αυγούστου εξακολουθούν να αγγίζουν τα 14 ευρώ/μετοχή (-24%), υπό το βάρος των σορτ θέσεων τριών ξένων επενδυτικών funds.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,26% και 2.799 μονάδες), η μετοχή της ΕΧΑΕ ξεχωρίζει στο -1,97% και τα 6,47 ευρώ, καθώς οι… αναδρομικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των δημόσιων προσφορών ουσιαστικά καθιστούν ευκολότερη τη διαγραφή της εισηγμένης μετά την εξαγορά από τη Euronext, μειώνοντας δραστικά τις «γραμμές άμυνας» όσων διαφωνούν. ΟΛΘ, AVAX και Profile παρουσιάζουν απώλειες της τάξης του -1%. Αντίθετα, οι μετοχές των Trade Estates και Noval Property αντέχουν στο +0,8%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 50 μετοχές κινούνται καθοδικά, 42 μετοχές σημειώνουν άνοδο, ενώ 15 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 138,0 δισ. ευρώ.

Γιατί έχει χαλάσει (προσωρινά) το κλίμα

Τρεις σερί αρνητικές συνεδριάσεις έχει συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι των τελευταίων ημερών.

Από τις αρχές της εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης χάνει περισσότερες από 65 μονάδες ή περισσότερο από -3%, με αποτέλεσμα όχι απλώς να έχει απολέσει τις 2.100 μονάδες, αλλά και να έχει διολισθήσει κάτω των 2.050 μονάδων.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η εξελισσόμενη κάμψη συνιστά αποτέλεσμα των ρευστοποιήσεων από ξένα funds, τα οποία επιλέγουν να «κλειδώσουν» ένα μέρος των μεγάλων κερδών του 2025.

Το κλίμα επηρεάζεται κι από συγκεκριμένες εισηγμένες, οι οποίες φαίνεται να έχουν τεθεί στο στόχαστρο των σορτς, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την περίπτωση της Metlen, η οποία έχει χάσει σχεδόν 14 ευρώ/μετοχή από τα ρεκόρ του Αυγούστου (56,4 ευρώ).

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η τρέχουσα οπισθοχώρηση δεν αναιρεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, με τις εντυπωσιακές αποδόσεις του 2025, τις υψηλές μερισματικές διανομές και τα ανθεκτικά οικονομικά μεγέθη να προσφέρουν ένα ισχυρό τείχος προστασίας.

Στο επίκεντρο της προσοχής, πέραν των γνωστών πρωταγωνιστών των τελευταίων ημερών (Metlen, ΟΠΑΠ, Τράπεζες), τίθενται αφενός η ΔΕΗ λόγω της έκδοσης του πράσινου ομολόγου των 775 εκατ. ευρώ, αφετέρου η Intralot, η οποία χθες αναβαθμίστηκε από τον Moody’s σε Β2.

Σήμερα, επίσης, ανοίγει η αυλαία της περιόδου δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 9μήνου, με την Prodea να κάνει… ποδαρικό.

Όσον αφορά το μέτωπο της ΕΧΑΕ, η αλλαγή του κανονισμού για τις δημόσιες προτάσεις καθιστά σαφώς πιο εύκολο το έργο της Euronext, την ίδια στιγμή που την προσεχή Δευτέρα το «αφεντικό» της πανευρωπαϊκής εταιρείας πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η μεταβλητότητα της τρέχουσας εβδομάδας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τους επενδυτές να έχουν αρκετούς λόγους για να χαίρονται, αλλά κι αρκετούς λόγους για να ανησυχούν.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι αμετάβλητος στις 568 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να αναδιπλώνει στο -0,30% και τις 24.115 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures της Wall Street δείχνουν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)